Kate Middleton y el príncipe William enfrentan un nuevo episodio relacionado con la seguridad de su familia. Su residencia de campo en Norfolk, Inglaterra, fue allanada la noche del lunes 23 de noviembre, cuando personas ajenas ingresaron a la propiedad ubicada en los terrenos de Sandringham, pertenecientes al rey Carlos III.

El incidente ocurrió en Anmer Hall, la casa de campo que la pareja recibió como regalo de bodas de la reina Isabel II en 2011. De acuerdo con información de la policía de Norfolk, dos hombres fueron arrestados bajo sospecha de robo y allanamiento de morada, mientras las autoridades continúan investigando lo sucedido.

La noticia se dio a conocer este martes, cuando el príncipe William realizó una visita a Downing Street para reunirse con el primer ministro británico, Andy Burnham. Ningún integrante de la familia se encontraba en la residencia cuando ocurrió el incidente.

¿Qué pasó en la residencia de Kate Middleton y el príncipe William en Norfolk?

La policía recibió un reporte de actividad sospechosa poco antes de las seis de la tarde del lunes 23 de noviembre. Después de acudir al lugar, los agentes desplegaron recursos especializados para realizar una búsqueda en los alrededores de la propiedad.

Entre ellos se encontraban unidades caninas, drones y un helicóptero del Servicio Aéreo Nacional de Policía. Como resultado del operativo, dos hombres fueron detenidos en los terrenos de Sandringham bajo sospecha de robo y allanamiento de morada.

En un comunicado, la policía de Norfolk confirmó que ambos permanecían bajo custodia mientras continuaban las investigaciones. También precisó que la propiedad estaba desocupada al momento de los hechos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los objetos que pudieron haber sido sustraídos ni sobre la forma en que los sospechosos ingresaron a la residencia.

Sandringham House en Norfolk. NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Kate Middleton, el príncipe William y sus hijos no estaban en casa

Uno de los detalles más importantes del incidente es que los príncipes de Gales y sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, no se encontraban en Anmer Hall.

La familia tiene actualmente su residencia principal en Forest Lodge, ubicada en Windsor, donde vive cerca de los centros escolares de los niños. Anmer Hall, en cambio, funciona como una casa de campo a la que suelen trasladarse durante los fines de semana, las vacaciones escolares y otros periodos de descanso.

El Palacio de Kensington no realizó comentarios sobre el incidente. La institución mantiene como política no pronunciarse públicamente sobre cuestiones relacionadas con la seguridad de la familia real.

¿Qué regalos pueden recibir George, Charlotte y Louis del pueblo? Getty Images

¿Cómo es Anmer Hall, la residencia de campo de los príncipes de Gales?

Anmer Hall es una propiedad georgiana construida en 1802 y situada en los terrenos de la finca de Sandringham, en Norfolk. La reina Isabel II se la regaló a William y Kate después de su boda, celebrada en abril de 2011.

La residencia cuenta con diez habitaciones y fue sometida a una importante remodelación antes de que la pareja se instalara allí. Los trabajos incluyeron una inversión aproximada de 1.5 millones de libras esterlinas, además de modificaciones en sus interiores, una nueva entrada y la incorporación de un conservatorio.

Los príncipes vivieron en Anmer Hall de manera permanente entre 2015 y 2017, antes de trasladarse a Londres. Desde entonces, la propiedad ha conservado un lugar especial dentro de su vida familiar.

El príncipe William incluso ha hablado de su tranquilidad en este lugar. Durante una participación en el programa Time to Walk de Apple, comentó que intentaban pasar allí todo el tiempo posible porque era un sitio especialmente tranquilo.

Anmer Hall cuenta con 10 habitaciones Max Mumby/Indigo/Getty Images

No es el primer incidente de seguridad en una propiedad de la familia real británica

El allanamiento de Anmer Hall se suma a otros episodios que han generado preocupación por la seguridad de las residencias vinculadas a los Windsor.

En 2024, unos ladrones enmascarados ingresaron a Shaw Farm, una propiedad ubicada en los terrenos de Windsor, mientras los príncipes de Gales se encontraban en Adelaide Cottage, una residencia cercana. También en 2025 se registró otro incidente cuando un hombre accedió ilegalmente a una zona restringida de Windsor Castle, después de presuntamente escalar uno de sus muros.

Por tratarse de integrantes activos de la familia real, William, Kate y sus hijos cuentan con protección policial permanente. Sin embargo, el nuevo episodio en Norfolk vuelve a poner sobre la mesa la seguridad de las propiedades privadas utilizadas por la familia durante sus periodos de descanso.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, Anmer Hall permanece en el centro de la atención mediática por un incidente que ocurrió cuando sus propietarios y sus hijos estaban lejos de casa.