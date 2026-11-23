La princesa Rajwa de Jordania protagonizó un nuevo capítulo en su vida institucional al cumplir su primer compromiso oficial en solitario desde su matrimonio con el príncipe heredero Hussein, celebrado en junio de 2023. La royal asistió el domingo 22 de noviembre al Foro de Juventud para la Salud y el Bienestar, celebrado en la región del mar Muerto, donde conoció distintas iniciativas enfocadas en el bienestar físico y emocional de las nuevas generaciones.

Aunque Rajwa ha participado en actividades oficiales junto a su esposo y otros miembros de la familia real, esta aparición marcó un momento significativo en su agenda individual. La princesa, de 32 años, se reunió con representantes gubernamentales, especialistas y jóvenes para conocer propuestas y conversar sobre los principales desafíos relacionados con la salud juvenil.

Para esta ocasión, además, apostó por un estilismo sofisticado y contemporáneo que confirmó su afinidad por la sastrería de líneas depuradas.

El look de Alexander McQueen que eligió la princesa Rajwa

La princesa eligió un conjunto gris carbón de Alexander McQueen, compuesto por un chaleco sastre y pantalones de pierna ancha. Debajo llevó una camisa blanca de manga larga, una combinación clásica que aportó luminosidad al conjunto y equilibró la sobriedad del tono oscuro.

Completó el estilismo con zapatos blancos de punta fina y un bolso a juego. Como accesorios, llevó unos pendientes de aro decorados con perlas, mientras que su cabello castaño lució suelto, peinado en ondas suaves y con una sección recogida hacia atrás.

La princesa Rajwa con un look de Alexander McQueen, ideal para un compromiso laboral. Instagram @rajwa_al_hussein

El resultado fue una imagen elegante y profesional, adecuada para una jornada de trabajo institucional, pero con ese toque de modernidad que caracteriza algunos de sus looks más recientes.

¿En qué consistió el primer compromiso en solitario de Rajwa?

El encuentro tuvo lugar en el marco del Foro Nacional de Juventud para la Salud y el Bienestar, organizado por la Organización Mundial de la Salud y sus colaboradores. La reunión convocó a autoridades, expertos y jóvenes para identificar prioridades y proponer soluciones relacionadas con la salud física y mental.

Durante la jornada, Rajwa conoció iniciativas enfocadas en el bienestar de los jóvenes y participó en actividades relacionadas con los retos que enfrenta esta población. La temática también conecta con su interés previo por la salud mental: en octubre de 2025, durante una visita a Reino Unido, acompañó a la princesa Eugenia a un hospital especializado en esta área.

Rajwa y Hussein, una pareja que combina su vida familiar con los deberes reales

La princesa Rajwa y el príncipe heredero Hussein se casaron el 1 de junio de 2023 en una ceremonia que reunió a miembros de distintas casas reales y personalidades internacionales. En agosto de 2024 dieron la bienvenida a su primera hija, la princesa Iman.

Desde entonces, Rajwa ha acompañado a su esposo en distintos compromisos oficiales y ha participado en actividades relacionadas con la familia real jordana. Su reciente aparición en solitario representa una nueva oportunidad para desarrollar una agenda propia y dar visibilidad a temas de interés público.

Con un conjunto sastre de Alexander McQueen y una agenda centrada en el bienestar de las nuevas generaciones, la princesa demostró que su presencia institucional también puede tener un sello personal.