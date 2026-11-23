Para la familia real británica, la Navidad no es solamente una celebración familiar: también es una tradición institucional con horarios, ceremonias y costumbres que se han transmitido durante generaciones. Cada diciembre, los Windsor suelen reunirse en Sandringham, la residencia privada del monarca en Norfolk, para compartir las fiestas lejos de los grandes actos oficiales de Londres.

Kate Middleton y el príncipe William participan en esta celebración junto a sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Aunque los tres niños crecen con algunas experiencias propias de cualquier familia, también forman parte de una institución en la que la etiqueta y el protocolo tienen un papel importante.

Desde la forma de intercambiar regalos hasta la tradicional caminata hacia la iglesia, estas son diez reglas y costumbres que marcan la Navidad de los Windsor.

1. Llegar a Sandringham a tiempo para Nochebuena

La celebración comienza antes del 25 de diciembre. Los integrantes de la familia real suelen llegar a Sandringham el 24 de diciembre para reunirse y participar en las actividades familiares.

Según el escritor real Robert Jobson, existe una regla no escrita para los invitados: no llegar tarde. La puntualidad es especialmente importante porque las celebraciones siguen un programa establecido y cada integrante tiene asignados distintos momentos de convivencia.

Para George, Charlotte y Louis, esto significa que las vacaciones navideñas también incluyen compromisos familiares con horarios determinados.

2. Intercambiar regalos en Nochebuena y no en Navidad

Una de las tradiciones más curiosas de los Windsor es que los regalos se abren durante la tarde del 24 de diciembre, después del té, en lugar de esperar hasta la mañana de Navidad.

La costumbre tiene raíces alemanas y se relaciona con la ascendencia del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. Los regalos se colocan sobre mesas y cada integrante encuentra los paquetes que le corresponden.

No se trata necesariamente de obsequios costosos: la tradición familiar también incluye regalos humorísticos y detalles originales que provoquen risas.

3. Los regalos no tienen que ser lujosos

Aunque los integrantes de la familia real tienen acceso a objetos exclusivos, los regalos navideños entre ellos suelen tener un espíritu más divertido que ostentoso.

El príncipe Harry contó en sus memorias que el intercambio de regalos podía convertirse en una auténtica competencia de ocurrencias. Entre los ejemplos que se han recordado están los obsequios de broma que los miembros de la familia se han hecho a lo largo de los años.

Para George, Charlotte y Louis, esta tradición permite participar en una celebración menos protocolaria y más cercana a la dinámica de cualquier familia.

¿Qué regalos pueden recibir George, Charlotte y Louis del pueblo? Getty Images

4. Asistir al servicio religioso de Navidad

El 25 de diciembre, uno de los momentos centrales de la celebración es la asistencia al servicio religioso en la iglesia de St. Mary Magdalene, ubicada en los terrenos de Sandringham.

Kate y William suelen acudir acompañados de sus hijos y de otros integrantes de la familia real.

La caminata hacia el templo se ha convertido en una de las imágenes más esperadas de la

Navidad británica.

La tradición también permite que George, Charlotte y Louis participen en una actividad institucional junto a sus padres y conozcan de cerca el vínculo histórico de la monarquía con la Iglesia de Inglaterra.

Un símbolo de la temporada es el árbol de Navidad. Pexels

5. Saludar a las personas que esperan fuera de la iglesia

Después del servicio religioso, los Windsor suelen detenerse para saludar a las personas que se reúnen cerca de la iglesia. Es una de las pocas oportunidades del año en las que el público puede ver a varios integrantes de la familia real juntos durante una celebración privada.

Los príncipes George y Louis y la princesa Charlotte también participan en estos encuentros. Saludan a los asistentes y, en ocasiones, reciben flores, tarjetas y pequeños obsequios.

Aunque no se trata de una obligación individual para cada niño, forma parte de la tradición pública de la caminata navideña.

6. Los regalos que reciben de desconocidos tienen reglas

George, Charlotte y Louis suelen recibir obsequios de personas que se acercan a saludarlos durante la caminata de Navidad. Sin embargo, los regalos que acepta la familia real están sujetos a una política institucional.

Los integrantes de la familia pueden conservar determinadas cantidades razonables de flores, alimentos y productos consumibles, libros no controvertidos entregados por sus autores y otros artículos de valor inferior a 150 libras.

Los regalos oficiales, por su parte, se destinan al uso institucional o a exhibición y pasan a formar parte de la Royal Collection. Por eso, no todos los objetos que reciben los niños pueden convertirse automáticamente en pertenencias personales.

Kate Middleton revela fecha y temática de su servicio de villancicos “Juntos en Navidad” Getty Images

7. Respetar los horarios de las comidas y el té

La Navidad en Sandringham también está organizada alrededor de horarios específicos. Las

actividades familiares incluyen comidas, té de la tarde y cenas que forman parte del programa tradicional.

Algunos relatos sobre las celebraciones de la familia real señalan que el té de la tarde de Nochebuena comienza puntualmente a las cinco. La cena y el resto de las actividades también siguen una organización previamente establecida.

Para los niños, esto implica adaptarse a una agenda familiar que combina momentos de

convivencia con compromisos propios de la Corona.

Kate Middleton revela fecha y temática de su servicio de villancicos “Juntos en Navidad” WPA Pool/Getty Images

8. Participar en la comida navideña y sus tradiciones

Después del servicio religioso, la familia se reúne para el almuerzo de Navidad en Sandringham. El menú suele incluir preparaciones tradicionales británicas, como pavo, verduras asadas y postres propios de la temporada.

Una de las costumbres asociadas a las comidas navideñas británicas es utilizar Christmas crackers, unos envoltorios festivos que dos personas jalan hasta abrirlos. En su interior suelen incluir pequeños regalos, una corona de papel y un mensaje o chiste.

En los relatos sobre las celebraciones de los Windsor, el rey Carlos III mantiene la costumbre de que los integrantes de la familia utilicen las coronas de papel durante la comida.

9. Reunirse para ver el mensaje de Navidad del rey

El mensaje navideño del monarca es una de las tradiciones más importantes de la celebración británica. Después del almuerzo, la familia suele reunirse para ver la transmisión del discurso de Navidad de Carlos III.

La costumbre comenzó en 1932, cuando Jorge V ofreció el primer mensaje navideño por radio. Desde entonces, la transmisión se ha convertido en parte de las celebraciones del país y de la propia familia real.

Para George, Charlotte y Louis, escuchar el mensaje de su abuelo también forma parte de una tradición que conecta a distintas generaciones de la monarquía.

10. Participar en las actividades familiares después de Navidad

Las celebraciones no terminan el 25 de diciembre. El 26 de diciembre, conocido como Boxing Day en Reino Unido, la familia suele mantener otras actividades tradicionales en los terrenos de Sandringham.

Entre las costumbres históricas se encuentra la jornada de caza de faisanes, una práctica asociada a las celebraciones de la finca. También se organizan momentos de convivencia y actividades familiares.

No todas estas tradiciones implican necesariamente la participación de los niños, pero forman parte del calendario navideño que rodea a los Windsor.

¿Cómo celebran Kate Middleton y el príncipe William la Navidad con sus hijos?

Aunque Sandringham conserva numerosas costumbres históricas, Kate Middleton y el príncipe William también han procurado que George, Charlotte y Louis disfruten de una infancia con actividades familiares y momentos de privacidad.

La Navidad representa una oportunidad para que los tres niños compartan tiempo con sus abuelos, primos y otros integrantes de la familia. Al mismo tiempo, sus apariciones públicas permiten observar cómo comienzan a familiarizarse con algunas de las tradiciones que acompañan a su posición dentro de la monarquía.

Entre ceremonias religiosas, intercambios de regalos y reuniones familiares, la Navidad de los Windsor combina la intimidad de una celebración familiar con un protocolo que sigue despertando curiosidad en todo el mundo.