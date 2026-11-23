El joyero de la reina Letizia es mucho más que una colección de diamantes, perlas y tiaras. Algunas de sus piezas más valiosas cuentan historias que se remontan a varias generaciones de la monarquía española y están sujetas a una tradición que comenzó con la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII.

Se trata de las conocidas como joyas de pasar, un conjunto histórico que fue destinado a transmitirse entre las reinas de España. Aunque Letizia tiene derecho a utilizarlas como reina consorte, no es propietaria legal de estas piezas. Y, pese a que ha lucido algunas de las más emblemáticas en ceremonias y viajes de Estado, hay otras que todavía no han aparecido en público.

La ausencia de ciertas joyas ha alimentado la curiosidad sobre sus preferencias y la relación de la reina con las tradiciones familiares. Sin embargo, no existe una explicación pública que permita afirmar que las evita por tensiones con otros integrantes de la familia real.

El testamento que determinó el destino de las joyas de la Corona española

La historia comienza con Victoria Eugenia de Battenberg, quien en su testamento, fechado en Lausana el 29 de junio de 1963, expresó su deseo de que determinadas alhajas recibidas de Alfonso XIII y de la infanta Isabel fueran transmitidas a su hijo don Juan y, posteriormente, a su nieto Juan Carlos.

La intención era conservar las piezas más importantes dentro de la línea familiar y evitar que se dispersaran entre distintas herencias. Fue María de las Mercedes, condesa de Barcelona y esposa de don Juan, quien popularizó el nombre de joyas de pasar para referirse a este conjunto.

Con el paso de los años, las piezas llegaron al joyero de la reina Sofía y, tras la proclamación de Felipe VI, quedaron a disposición de Letizia. En el futuro, la tradición apunta a que pasarán a la princesa Leonor cuando se convierta en reina.

La trágica historia de la reina de España Victoria Eugenia de Battenberg Getty Images

¿Cuáles son las joyas de pasar que puede utilizar Letizia?

El conjunto está integrado por ocho piezas históricas: la tiara de la Flor de Lis, un collar de chatones de diamantes, unos pendientes de brillantes, dos pulseras gemelas, un collar de 37 perlas naturales, una perla perilla con su casquillo de diamantes, un broche en forma de lazo y cuatro hilos de perlas naturales con un broche de perlas grises.

No todas tienen la misma historia ni se encuentran necesariamente en las mismas condiciones de disponibilidad. De hecho, algunas han pasado por distintas ramas de la familia y otras han sido modificadas con el tiempo.

Entre las más reconocibles está la tiara de la Flor de Lis, encargada por Alfonso XIII a la joyería Ansorena como regalo de bodas para Victoria Eugenia en 1906. La pieza, realizada en platino y diamantes, representa uno de los símbolos heráldicos de la dinastía Borbón. Letizia la ha lucido en importantes ocasiones institucionales, entre ellas viajes de Estado y retratos oficiales.

También destaca el collar de 37 perlas naturales, una de las piezas más valiosas del conjunto, que la reina recuperó para una aparición oficial en 2025.

Las dos joyas que Letizia todavía no ha estrenado

De acuerdo con el investigador David Rato, especialista en joyería histórica y fundador de Spanish Royal Jewels, en febrero de 2026 a Letizia todavía le faltaban por lucir dos piezas del conjunto: los cuatro hilos de perlas y la perla perilla.

La primera tiene una historia que se remonta a la infanta Isabel, conocida como La Chata. El collar formó parte de su ajuar y posteriormente llegó a Alfonso XIII, quien lo entregó a Victoria Eugenia. La reina modificó las perlas en distintas ocasiones para adaptarlas a sus preferencias y a las tendencias de cada época.

Sin embargo, existe una particularidad: los cuatro hilos originales fueron repartidos por María de las Mercedes entre sus hijas, las infantas Pilar y Margarita, la entonces princesa Sofía y ella misma. Por esta razón, no se puede dar por hecho que Letizia tenga acceso al conjunto completo.

La segunda pieza es la llamada perla perilla, una joya en forma de pera que suele confundirse con la histórica Peregrina. Según la investigación de Rato, se trata de una sustituta simbólica de aquella famosa perla vinculada a la monarquía española. La pieza procede del joyero de Isabel II y fue transformada a lo largo de los años para lucirse de distintas maneras.

La reina Sofía la llevó en varias ocasiones, incluso colgada del collar de 37 perlas. Su historia

también está relacionada con un broche en forma de lazo que, según el investigador, parece haber pasado a otra rama de la familia.

Pelo de la reina Letizia Getty Images

¿Por qué Letizia no lleva todas las joyas de la familia real?

La relación de Letizia con las joyas históricas también está marcada por el protocolo. Las tiaras, por ejemplo, suelen reservarse para banquetes de Estado y ceremonias de máxima etiqueta, especialmente cuando participan otras casas reales.

En determinados viajes oficiales a países que son repúblicas, la reina ha optado por no utilizar las tiaras históricas. Es una tradición diplomática que también siguió Sofía, aunque no constituye una prohibición universal establecida en una norma pública.

Además, no todas las joyas que utiliza la familia real pertenecen al mismo conjunto. Algunas forman parte del joyero privado de la reina Sofía, otras son propiedad de Juan Carlos I y algunas han sido prestadas a distintas integrantes de la familia.

Por eso, que una pieza no aparezca en los estilismos de Letizia no significa necesariamente que exista un conflicto familiar o que la reina se niegue a llevarla. En algunos casos, su disponibilidad depende de quién sea su propietario y de cómo se haya transmitido.

La tiara princesa fue creada por Ansorena Getty Images

¿Hay tensiones familiares detrás de las joyas que Letizia no utiliza?

La historia de las joyas de la familia real española incluye repartos, herencias y piezas que han terminado en distintas ramas familiares. Es un legado complejo, pero no hay pruebas públicas que permitan atribuir las decisiones de estilo de Letizia a un enfrentamiento familiar.

Lo que sí está documentado es que la reina ha construido una forma selectiva de incorporar estas piezas a su imagen institucional. En lugar de utilizarlas en cada aparición, reserva las más importantes para ocasiones concretas y combina su joyero histórico con accesorios contemporáneos.

En una monarquía donde los objetos también funcionan como símbolos de continuidad, cada aparición con una tiara, un collar o un broche puede convertirse en una referencia a la historia familiar. Y quizá ahí reside el verdadero atractivo de las joyas de pasar: no solo son piezas extraordinarias, sino objetos que conservan la memoria de las mujeres que han ocupado el trono español.