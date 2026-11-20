La princesa Lilibet protagonizó uno de esos pequeños momentos de estilo que no pasan inadvertidos. Durante una salida familiar a Winter Wonderland, en Hyde Park, Londres, la hija del príncipe Harry y Meghan Markle fue fotografiada con unos guantes sin dedos, un accesorio práctico que llamó la atención por su diseño y funcionalidad.

La pequeña de cinco años acompañó a sus padres y a su hermano mayor, el príncipe Archie, durante una visita al tradicional parque navideño londinense, que celebró una noche de apertura especial el miércoles 18 de noviembre. Para la ocasión, Lilibet eligió un atuendo cómodo y abrigador, con un suéter gris y el cabello pelirrojo recogido hacia atrás con una diadema negra.

Sin embargo, fueron sus guantes los que destacaron entre los detalles de su look. A diferencia de los modelos convencionales, este diseño deja los dedos al descubierto y cubre principalmente la palma y la muñeca, una alternativa que permite mayor libertad de movimiento.

Guantes sin dedos: el accesorio que combina comodidad y estilo

Los guantes sin dedos, también conocidos como fingerless gloves, son una opción funcional para los días fríos en los que se necesita conservar la movilidad de las manos. A diferencia de los guantes tradicionales, permiten manipular objetos con mayor facilidad, utilizar dispositivos o realizar actividades sin tener que quitárselos constantemente.

Aunque suelen asociarse con un estilo casual, también existen versiones de punto, lana y tejidos suaves que pueden complementar atuendos de invierno. Se llevan con suéteres, abrigos, chaquetas y prendas de inspiración preppy, y son una alternativa interesante para quienes buscan sumar textura a sus conjuntos.

El accesorio de Lilibet demuestra que los complementos infantiles también pueden tener un papel importante en un look: además de cumplir una función práctica, aportan un detalle distintivo sin necesidad de recurrir a prendas demasiado elaboradas.

Una salida familiar en Winter Wonderland

La aparición de Lilibet tuvo lugar durante la visita de los Sussex a Winter Wonderland, el popular evento navideño instalado en Hyde Park. El príncipe Harry y Archie disfrutaron de los autos chocones, mientras Meghan y su hija observaron parte de la actividad.

La noche también marcó una aparición pública poco habitual de los cuatro integrantes de la familia desde su regreso a Reino Unido en agosto. Para esta salida, los Sussex apostaron por prendas informales y adecuadas para las bajas temperaturas de Londres.

Con sus guantes sin dedos, Lilibet añadió un detalle inesperado a un conjunto sencillo y cómodo. Una muestra de que, incluso en los looks más relajados, los accesorios pueden convertirse en los protagonistas.