El maquillaje puede convertirse en un gran aliado para realzar los rasgos a cualquier edad. Después de los 50, la piel suele presentar cambios en su textura, firmeza y luminosidad, mientras que los párpados pueden perder definición y las líneas de expresión hacerse más visibles. Esto no significa que debas renunciar a tus productos favoritos, sino adaptar algunas técnicas para conseguir un resultado favorecedor.

La clave está en trabajar con texturas ligeras, elegir tonos que aporten luz y aplicar cada producto estratégicamente. Estos siete trucos te ayudarán a levantar visualmente la mirada, suavizar la apariencia de las arrugas y conseguir una piel luminosa sin necesidad de utilizar demasiado maquillaje.

1. Prepara la piel con hidratación antes de maquillarte

Un maquillaje bonito comienza mucho antes de aplicar la base. Con el paso del tiempo, la piel puede perder hidratación y mostrar una textura más seca, haciendo que algunos productos se acumulen en las líneas de expresión.

Antes de maquillarte, aplica una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel y espera unos minutos para que se absorba. Si lo necesitas, utiliza un primer hidratante en las zonas donde la base suele marcar más la textura.

Evita aplicar demasiadas capas: una piel bien preparada permite que el maquillaje se distribuya mejor y tenga un acabado más natural.

2. Elige una base ligera y luminosa

Uno de los errores más frecuentes es intentar cubrir todas las imperfecciones con una base de alta cobertura. Sin embargo, las fórmulas demasiado densas pueden acentuar la textura de la piel y hacer que las líneas de expresión sean más evidentes.

Para conseguir un acabado fresco, apuesta por bases fluidas, hidratantes o de cobertura ligera a media. Aplícalas en pequeñas cantidades, comenzando por el centro del rostro y difuminando hacia el exterior.

Si necesitas cubrir manchas o zonas específicas, utiliza corrector únicamente donde haga falta. El objetivo es unificar el tono sin ocultar por completo la textura natural de la piel.

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3. Utiliza sombras mate y satinadas para

levantar visualmente la mirada

La elección de las sombras puede cambiar por completo la expresión de los ojos. Para conseguir una mirada más abierta, utiliza tonos neutros como beige, taupe, café suave o rosa empolvado.

Aplica un tono medio en la cuenca y difumínalo ligeramente hacia arriba y hacia el extremo exterior del ojo. Este movimiento crea un efecto visual ascendente que ayuda a dar mayor definición al párpado.

Reserva los acabados satinados para pequeños puntos de luz, como el lagrimal o el centro del párpado móvil. Las sombras con demasiada purpurina pueden resaltar la textura de la piel, por lo que es preferible utilizarlas con moderación.

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4. Cambia el delineado negro por tonos café

Un delineado negro muy grueso puede endurecer la expresión y hacer que los ojos parezcan más pequeños. Una alternativa favorecedora es utilizar lápiz café, chocolate o bronce oscuro.

Traza una línea fina cerca de las pestañas superiores y difumina suavemente el producto para evitar un acabado demasiado marcado. Si quieres levantar visualmente la mirada, concentra el delineado en la mitad exterior del ojo y termina con una pequeña inclinación hacia arriba.

No es necesario dibujar una línea larga ni demasiado definida: un trazo discreto puede aportar profundidad sin endurecer los rasgos.

5. Riza las pestañas y aplica máscara con

dirección ascendente

Las pestañas ayudan a enmarcar los ojos y pueden hacer que la mirada parezca más despierta. Utiliza un rizador antes de aplicar la máscara, asegurándote de hacerlo con las pestañas limpias y secas.

Después, aplica una o dos capas de máscara desde la raíz hacia las puntas, dirigiendo especialmente las pestañas exteriores hacia arriba y ligeramente hacia afuera.

Si tus pestañas son finas o escasas, elige una fórmula que aporte definición y evita aplicar

demasiadas capas, ya que los grumos pueden restar naturalidad al resultado.

6. Aplica el corrector únicamente en los puntos necesarios

El corrector puede iluminar la mirada, pero utilizar demasiado producto debajo de los ojos puede hacer que se acumule en las líneas de expresión.

Elige una fórmula ligera e hidratante y aplica una pequeña cantidad en la zona más oscura de la ojera, especialmente cerca del lagrimal. Difumina con una esponja o con la yema del dedo mediante pequeños toques, sin arrastrar la piel.

Si necesitas sellarlo, utiliza una cantidad mínima de polvo fino. No es necesario cubrir toda la zona inferior del ojo: trabajar únicamente donde hace falta ayuda a mantener un acabado más fresco.

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7. Aporta color al rostro con rubor e iluminador sutil

El rubor devuelve dimensión y vitalidad al rostro. Los tonos rosa suave, durazno y coral pueden aportar un aspecto saludable, mientras que las fórmulas en crema o líquidas suelen integrarse con facilidad en la piel.

Aplícalo en la parte alta de las mejillas y difumina hacia las sienes para crear una sensación de elevación. Después, utiliza un iluminador de acabado discreto en los puntos donde la luz incide naturalmente, como la parte superior de los pómulos.

Evita los productos con partículas demasiado grandes o brillo excesivo si buscas disimular la textura. Un acabado satinado y delicado puede aportar luminosidad sin enfatizar las líneas de expresión.

Rubor para definir tus facciones Getty Images

El secreto está en adaptar el maquillaje, no en cubrir la edad

A partir de los 50, el maquillaje más favorecedor no necesariamente es el que utiliza más productos, sino el que respeta la textura de la piel y realza los rasgos. Una buena hidratación, una base ligera, sombras bien difuminadas y un toque de color en las mejillas pueden hacer una gran diferencia.

No se trata de borrar las arrugas ni de transformar el rostro, sino de conseguir una apariencia luminosa, fresca y natural que te haga sentir cómoda con tu propia imagen.