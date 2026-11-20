Tener mucho cabello puede parecer una ventaja, pero encontrar un corte que lo haga lucir bonito y sea fácil de peinar no siempre resulta sencillo. Cuando la cabellera es demasiado abundante, puede adquirir una apariencia pesada, perder movimiento en las puntas y generar un volumen difícil de controlar, especialmente si también tienes el pelo grueso o con tendencia al frizz.

La solución no necesariamente está en cortarlo demasiado. De hecho, elegir una técnica que distribuya el peso de manera estratégica puede ayudarte a conseguir una melena más ligera, con forma y movimiento, sin renunciar al largo que tanto te gusta.

Antes de tu próxima visita al salón, toma nota de estos seis cortes de cabello que puedes pedirle a tu estilista si tienes mucho pelo.

1. Capas largas: el corte ideal para quitar peso

sin perder largo

Si te gusta llevar el cabello largo, pero sientes que tiene demasiado volumen, las capas largas pueden ser una excelente alternativa. Esta técnica permite distribuir el peso de la melena y crear movimiento sin modificar demasiado el largo general.

La clave está en evitar capas demasiado cortas en la parte superior, ya que pueden generar más volumen alrededor de la cabeza. En su lugar, pide capas largas y suaves que comiencen a una altura favorecedora para tu rostro.

Es un corte especialmente versátil porque funciona en cabellos lisos, ondulados y ligeramente rizados. Además, permite conservar una melena abundante sin que las puntas se vean demasiado pesadas.

2. Corte mariposa: movimiento y volumen bien distribuido

El corte mariposa es uno de los estilos más buscados por quienes quieren renovar su melena sin sacrificar el largo. Se caracteriza por combinar capas cortas alrededor del rostro con otras más largas que mantienen la longitud del cabello.

En una melena abundante, puede ayudar a distribuir el peso y aportar movimiento, especialmente en la zona frontal. También permite enmarcar el rostro y crear una apariencia más ligera alrededor de los hombros.

Cuando vayas al salón, pide capas frontales que se integren gradualmente con el resto del cabello. Si tienes mucho volumen, es importante que el estilista adapte la técnica para evitar un exceso de capas cortas.

De líneas simples, el corte mariposa incluye ondas que aportan movimiento Getty Images

3. Corte en U: para controlar las puntas y conservar una melena larga

Si no quieres un cambio radical, pero buscas que tu cabello tenga una forma más definida, el corte en U puede ser una buena opción.

Se caracteriza por llevar las puntas ligeramente redondeadas, con los laterales un poco más cortos que la parte central. Esta forma permite que el cabello conserve una apariencia larga y uniforme, pero con una caída más suave.

Es especialmente favorecedor para las melenas abundantes que necesitan recuperar movimiento en las puntas. Puedes combinarlo con capas largas y discretas para evitar que el cabello se vea demasiado compacto.

Secretos de belleza de Sofia Vergara Getty Images

4. Capas internas o invisibles: la técnica para reducir el peso

Si tu principal problema es que tienes demasiado cabello y no quieres que se note un cambio evidente en el exterior de tu melena, pregunta por las capas internas o invisibles.

Esta técnica consiste en retirar parte del peso de las capas interiores mediante cortes estratégicos, mientras se conserva una superficie exterior más uniforme. El resultado puede ser una melena más ligera y con mejor movimiento, sin perder la forma general.

Es importante que la realice un profesional con experiencia en cabello abundante, porque un exceso de texturización puede generar frizz, puntas irregulares o una silueta difícil de controlar.

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5. Long bob desfilado: una alternativa para quitar peso

Si estás pensando en dejar atrás el cabello muy largo, el long bob puede ser una excelente transición. Su longitud suele situarse entre la mandíbula y los hombros, aunque puede adaptarse según la forma del rostro y la textura del cabello.

Para las melenas abundantes, una versión con puntas suavemente desfiladas puede ayudar a evitar que el corte tenga una apariencia demasiado compacta. También permite conseguir una silueta más definida y fácil de peinar.

Puedes llevarlo con raya en medio, ligeramente de lado o con ondas naturales. Si tienes el cabello muy grueso, pide que el estilista adapte la densidad de las puntas sin adelgazarlo en exceso.

Hailey Bieber es un ejemplo ideal de una transición gradual desde el rubio ‘bronde’ hacia melenas chocolate oscuras y nutritivas. Getty Images

6. Corte shag largo: capas y textura para una melena con personalidad

El shag largo es una opción para quienes prefieren un estilo más desenfadado. Se caracteriza por las capas de diferentes longitudes, el movimiento en la parte superior y una textura menos estructurada que la de los cortes tradicionales.

En cabellos abundantes, puede ayudar a redistribuir el volumen y dar una apariencia más ligera, aunque el resultado depende de la textura natural y de cómo se trabajen las capas.

Si tienes el cabello ondulado, este corte puede potenciar su movimiento natural. Para evitar un

exceso de volumen, pide una versión larga y adaptada a tu densidad capilar, con capas que no queden demasiado cortas en la coronilla.

Alexa Chung es una de las celebs que ha hecho leyenda el corte bob con flequillo Getty Images

¿Qué debes pedirle a tu estilista si tienes mucho cabello?

Antes de elegir un corte, es importante explicar qué es lo que te incomoda de tu melena. No es lo mismo tener mucho cabello fino que una melena abundante y gruesa, ya que cada textura necesita una técnica diferente.

Si buscas reducir el peso, puedes pedir capas largas, capas internas o una combinación de ambas. Si quieres conservar el largo, evita solicitar un corte demasiado escalonado sin antes revisar cómo se comporta tu cabello de manera natural.

También es importante considerar la forma de tu rostro, la presencia de ondas o rizos y cuánto tiempo estás dispuesta a dedicarle al peinado.

Un buen corte no consiste en quitar la mayor cantidad de cabello posible, sino en encontrar una estructura que distribuya el volumen y permita que tu melena tenga movimiento. La mejor referencia para tu estilista será siempre una fotografía del resultado que buscas, acompañada de una explicación clara sobre lo que quieres conservar y lo que deseas cambiar.