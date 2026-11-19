Las arrugas forman parte del proceso natural de envejecimiento de la piel, pero existen factores cotidianos que pueden hacer que se noten antes o que su apariencia sea más evidente. La exposición al sol, la deshidratación, la irritación y una rutina de belleza poco adecuada pueden influir en cómo luce el rostro con el paso del tiempo.

Por eso, cuando comienzan a aparecer líneas en la frente, alrededor de los ojos o junto a la boca, no siempre se trata de incorporar más productos antiedad. En ocasiones, el primer paso consiste en revisar los hábitos que forman parte de nuestra rutina diaria.

Si quieres cuidar tu piel y mejorar la apariencia de las arrugas, estos son seis errores de skincare que vale la pena evitar.

1. No utilizar protector solar todos los días

Este es uno de los errores más importantes. La radiación ultravioleta contribuye al envejecimiento prematuro de la piel, favorece la pérdida de elasticidad y puede acentuar las arrugas, las manchas y la textura irregular.

Utilizar protector solar de amplio espectro con FPS 30 o superior todos los días ayuda a proteger el rostro frente a los rayos UVA y UVB. Aplícalo como último paso de tu rutina matutina y reaplica aproximadamente cada dos horas cuando estés al aire libre, especialmente después de sudar o nadar.

No lo reserves exclusivamente para los días soleados: la protección solar también es importante durante el invierno.

Protector solar. Freepik

2. Limpiar el rostro con productos demasiado agresivos

Una sensación de tirantez después de lavar la cara no significa que la piel esté completamente limpia. Puede ser una señal de que estás utilizando un producto demasiado agresivo o que estás alterando su barrera protectora.

Los limpiadores muy fuertes, el agua excesivamente caliente y la fricción al secar el rostro pueden favorecer la resequedad y la irritación. Cuando la piel pierde hidratación, las líneas finas pueden hacerse más visibles.

Lo ideal es elegir un limpiador suave, adecuado para tu tipo de piel, y utilizar agua tibia. Al terminar, seca el rostro con pequeños toques de una toalla limpia, sin frotar.

Realiza una limpieza doble. Pexels

3. Olvidar la hidratación porque tienes piel grasa

La hidratación es necesaria para todos los tipos de piel, incluso para aquellas que producen más sebo. Cuando la superficie del rostro está deshidratada, puede perder luminosidad y las líneas de expresión pueden parecer más marcadas.

Busca una crema hidratante que se adapte a tus necesidades. Ingredientes como la glicerina, las ceramidas y el ácido hialurónico ayudan a mantener la hidratación y a reforzar la barrera cutánea.

Si tienes piel grasa, puedes elegir texturas ligeras en gel o lociones no comedogénicas. No necesitas una crema demasiado pesada para mantener el rostro confortable.

4. Utilizar demasiados activos antiedad al mismo tiempo

El retinol, los exfoliantes químicos, la vitamina C y otros ingredientes pueden formar parte de una rutina enfocada en mejorar la apariencia de la piel. Sin embargo, utilizar demasiados activos sin una estrategia puede provocar irritación, descamación y sensibilidad.

Cuando la piel está irritada, su textura puede verse irregular y las líneas finas pueden destacar más. En lugar de combinar varios productos nuevos de una sola vez, incorpora los ingredientes gradualmente y observa cómo responde tu rostro.

Si quieres comenzar a utilizar retinol, hazlo con una concentración adecuada para principiantes y en noches alternas, siguiendo las instrucciones del producto. Durante el embarazo o la búsqueda de embarazo, evita los retinoides y consulta con un profesional de salud sobre alternativas.

5. Exfoliar el rostro con demasiada frecuencia

La exfoliación ayuda a retirar células muertas de la superficie de la piel y puede mejorar su textura, pero hacerlo en exceso no hará que las arrugas desaparezcan más rápido.

Los exfoliantes físicos demasiado abrasivos y el uso frecuente de ácidos como el glicólico o el salicílico pueden comprometer la barrera cutánea y generar enrojecimiento, resequedad o sensibilidad.

La frecuencia depende del tipo de piel y del producto. Si notas ardor, descamación persistente o irritación, suspende la exfoliación hasta que tu piel se recupere. Una rutina sencilla y constante suele ser más conveniente que acumular tratamientos.

Exfoliación para una rutina eficaz de cuidado. Pexels

6. Dormir poco y descuidar los hábitos diarios

El cuidado de la piel no termina frente al espejo. El descanso insuficiente, el tabaquismo y una exposición solar acumulada pueden afectar su apariencia y contribuir al envejecimiento prematuro.

Dormir lo suficiente, evitar fumar, mantener una alimentación variada y beber agua de acuerdo con tus necesidades son hábitos que favorecen la salud general y pueden acompañar una buena rutina de skincare.

También conviene evitar dormir habitualmente con maquillaje, ya que puede favorecer la obstrucción de los poros y la irritación en algunas personas. Antes de acostarte, limpia suavemente el rostro y aplica tu hidratante.

¿Qué rutina de skincare ayuda a cuidar las arrugas?

No necesitas una decena de productos para cuidar la piel. Una rutina básica, constante y adecuada a tus necesidades puede ser un buen punto de partida.

Por la mañana: limpia el rostro con un producto suave, aplica un sérum antioxidante si lo toleras, utiliza crema hidratante y termina con protector solar de amplio espectro FPS 30 o superior.

Por la noche: retira el maquillaje y las impurezas, aplica tu tratamiento habitual —si utilizas retinol, introdúcelo gradualmente y siguiendo las indicaciones— y termina con una crema hidratante.

Si las arrugas te preocupan o quieres comenzar un tratamiento más específico, un dermatólogo puede ayudarte a elegir los ingredientes y procedimientos adecuados para tu tipo de piel.

La clave está en entender que las arrugas no se eliminan por completo con una crema, pero una

rutina bien elegida puede ayudar a mejorar la hidratación, la textura y la apariencia general del rostro. Cuidar la piel también significa evitar los excesos y darle constancia a los hábitos que realmente necesita.