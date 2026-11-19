La temporada navideña comenzó con un plan familiar para Meghan Markle y el príncipe Harry, quienes fueron vistos en Londres junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Los duques de Sussex acudieron el miércoles 18 de noviembre a la noche de apertura de Hyde Park Winter Wonderland, una de las ferias de invierno más conocidas de la capital británica.

La aparición tuvo un significado especial: fue la primera vez que los cuatro fueron vistos juntos en público desde que regresaron al Reino Unido a finales de agosto. Una salida que permitió ver a la familia disfrutando de una actividad recreativa, lejos de los compromisos oficiales y las apariciones institucionales.

Así fue la salida de Meghan Markle y el príncipe Harry con sus hijos en Londres

Durante la visita, el príncipe Harry compartió uno de los momentos más divertidos de la noche con Archie, de siete años, al subir con él a los coches chocones. Mientras tanto, Meghan permaneció junto a Lilibet, de cinco años, observando la actividad.

De acuerdo con testimonios de personas presentes en el lugar, la pareja se mostró sonriente y relajada mientras disfrutaba de la feria con sus hijos. La familia también habría podido recorrer el recinto sin recibir demasiada atención de los demás asistentes.

Entre los invitados que también acudieron al evento se encontraban Guy Ritchie, Perrie Edwards, integrante de Little Mix, y Spencer Matthews, personalidad de la televisión británica.

El príncipe Harry y Meghan Markle han protagonizado varias controversias con la realeza Getty Archivo

La primera Navidad de los Sussex en Reino Unido como familia de cuatro

Esta temporada navideña será diferente para los duques de Sussex. Será la primera que pasarán en Reino Unido como una familia de cuatro, después de que durante los últimos años celebraran estas fechas en otros países y, posteriormente, en California.

Tras el nacimiento de Archie en 2019, Harry y Meghan pasaron las fiestas en Canadá. En enero de 2020 anunciaron su decisión de dejar sus funciones como miembros activos de la familia real británica y, meses después, se instalaron en California, donde vivieron hasta este verano.

Ahora, la familia tiene previsto celebrar Acción de Gracias en Reino Unido y participar en actividades de su comunidad. También esperan pasar Navidad en su nuevo hogar, con la presencia de Doria Ragland, madre de Meghan Markle.

Los hijos de los Sussex comparten un entretenido pasatiempo. Foto de archivo. Instagram @meghan

¿Meghan Markle y el príncipe Harry pasarán Navidad con la familia real británica?

Aunque los Sussex estarán en Reino Unido durante las fiestas, no se espera que se unan a la tradicional celebración navideña de la familia real en Sandringham, Norfolk. Esta reunión suele incluir un servicio religioso en la mañana de Navidad y congrega a distintos integrantes de la monarquía.

La relación de Harry con su familia ha atravesado un periodo de distanciamiento, aunque el príncipe volvió a reunirse con su padre, el rey Carlos III, durante el verano, en un encuentro que representó un acercamiento entre ambos.

Por ahora, la salida en Hyde Park ofrece una imagen distinta de los Sussex: Meghan y Harry disfrutando de una noche familiar con Archie y Lilibet, mientras comienzan una temporada navideña que tendrá como escenario nuevamente el Reino Unido.