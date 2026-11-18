El sueño de todas las mujeres es conseguir una silueta más esbelta, tener más energía y mejorar la apariencia de la piel comiendo bien, saboreando cada bocado y acompañando la comida con una copa de vino. Tal como resume la escritora francesa Mireille Guiliano, los seres humanos tenemos tres necesidades básicas: amor, seguridad y comida, lo cierto es que no todas las disfrutamos por igual.

En nuestra obsesión por mantenernos en forma, transformamos la hora de comer en un momento de estrés, cuestionándonos sobre cuántos carbohidratos, calorías o colesterol estamos ingiriendo y cuántos kilos pueden significar. Sucede que, cuando usamos la comida como un castigo, alimentarnos se convierte en un suplicio.

Precisamente esa es la razón por la que pasamos haciendo dietas que sólo funcionan mientras las seguimos a rajatabla, pero tan pronto regresamos a comer de manera habitual, engordamos los kilos que habíamos bajado, ¡con intereses incluidos!

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En busca del equilibrio

En su primer libro, Las francesas no engordan: El secreto de comer por placer, Mireille Guiliano asegura que podrás alcanzar el peso deseado adoptando nuevos hábitos.

1. Estudio de hábitos

Durante las tres primeras semanas haz un diario en el que apuntes absolutamente todo lo que comes. Así podrás descubrir valiosa información que te ayudará a definir tus puntos débiles y tu relación con la comida. Tal como argumenta Mireille: “No puedo dar una receta para los demás, cada persona tiene su debilidad, en mi caso pueden ser los dulces y el chocolate; en el tuyo, el

pan y la pasta”.

2. Plan de acción

Antes de comenzar esta fase, Guiliano recomienda que durante 36 horas te alimentes con lo que ella llama la sopa mágica que se hace con poro: “Son unos vegetales maravillosos, llenos de nutrientes y cuando haces esto por 36 horas, eliminas las toxinas, limpias el sistema”.

Con la sopa puedes perder entre dos y tres kilos. ¡Ah, pero no enloquezcas y quieras mantenerte a pura sopa por dos semanas! Después, es momento de poner en práctica la mentalidad de las francesas respecto a la comida: comer despacio, servirte porciones más pequeñas y realizar mayor actividad física. Esta etapa dura más o menos tres semanas y exige disciplina, por ejemplo, la de no comer alimentos que te hacen engordar (como platillos ultraprocesados) y sí los que te hacen bien: proteínas magras y vegetales frescos.

3. Estabilízate

Durante este periodo incorporarás lo que te gusta a tu dieta, claro, con medida. No te desesperes: “Necesitas algunos meses para cambiar los hábitos alimenticios y no vas a perder cinco kilos en una semana, porque no te vas a negar nada, sino que estarás aprendiendo a manejar tu apetito. En realidad, se trata de un juego mental y, cuando lo aprendes, lo puedes hacer el resto de tu vida. Sé que es efectivo y lo he experimentado”, explica.

4. Compromiso

Te conoces y te sientes cómoda comiendo inteligentemente, y lo haces con placer. Bebiendo una copa de champagne si lo deseas, sin sentirte culpable, porque sabes que si tienes que hacer un ajuste, no pasa nada. El camino está delineado; Guiliano lo compara a un traje de Chanel, es para toda la vida, aunque tengas que hacerle ligeros ajustes de vez en cuando.

5. Hidrátate

Guiliano le dedica un capítulo a beber agua: ocho vasos al día como mínimo. Ella hace énfasis en beber un vaso en ayunas para refrescar el cutis y evitar el ataque al estómago que implican un jugo de naranja o un café. Sugiere tomar un vaso de agua, esperar 5 minutos y proceder con el desayuno. “Beber agua”, dice, “es como caminar, cuando ingieres un vaso lleno, activas el metabolismo y pierdes calorías”.

Un descubrimiento que desafía nuestras concepciones preconcebidas sobre la hidratación. Getty Images

6. Muévete

“Sal y camina 20 minutos, a partir de los primeros 5 minutos el cuerpo se activa y empiezas a quemar calorías”, dice. Para Guiliano, caminar es casi una actividad perfecta por lo mucho que abarca y lo fácil que resulta: “Para mí es el mejor ejercicio del planeta: es gratis... Muchas personas me dicen que son otras después que comenzaron a caminar diariamente; 20 minutos al día, cualquiera puede hacerlo. Es cuestión de prioridades, deja de ver varios capítulos de esa serie que tanto te gusta y sal a caminar”.

Una forma de inspirarte al hacer ejercicio es al lado de amigas. (Getty Images)

La maravillosa sopa de poro

Necesitas un kilo y medio de poro. Lávalo bien; corta y desecha la parte verde oscura. Corta en trozos la cabeza y un tercio de los troncos, ponlos en una olla grande y cúbrelos con agua.

Llévalo a ebullición, baja el fuego y déjalo cocinar por 20-30 minutos. Reserva el caldo en un recipiente y los poros en un bol. Aliña los poros con unas gotas de aceite de oliva extravirgen, unas gotas de jugo de limón, sal y pimienta al gusto. Alterna comiendo los poros y bebiendo el caldo durante 36 horas.

Para la cena del segundo día, podrás comer una porción pequeña de carne o pescado

acompañada de verduras al vapor con un poco de aceite de oliva. Y una fruta. Continúa con el plan de la autora y mejora tu alimentación.

En Francia, la comida es un ritual: se disfruta con calma, en compañía y sin prisas.

El equilibrio es la base del disfrute a la francesa, no te excedas con lo que te gusta.