La puerta principal es mucho más que el acceso a una vivienda. En el Feng Shui, se conoce como la “boca del chi”, porque representa el punto por el que entra la energía al hogar. Por eso, mantener esta zona limpia, iluminada y libre de obstáculos es uno de los principios básicos de esta filosofía china.

Durante Navidad, la entrada adquiere un significado especial: es el primer espacio que recibe a familiares, amigos y visitantes, pero también puede convertirse en un lugar simbólico para expresar nuestros deseos de renovación, abundancia y nuevos comienzos.

Si quieres aprovechar la decoración navideña para crear un ambiente lleno de armonía, estos siete objetos se relacionan tradicionalmente con la buena fortuna y la prosperidad dentro del Feng Shui.

1. Una corona navideña de ramas naturales para representar renovación

La corona navideña es uno de los adornos más tradicionales para colocar en la puerta principal. Dentro de las interpretaciones del Feng Shui, las ramas verdes representan crecimiento, vitalidad y renovación, cualidades que se relacionan simbólicamente con los nuevos comienzos.

Elige una corona elaborada con pino, eucalipto o follaje natural y añade pequeños detalles dorados o rojos. También puedes incorporar piñas para aportar textura y reforzar su conexión con la naturaleza.

Procura que esté en buen estado y evita utilizar ramas secas o deterioradas. La idea es que la entrada transmita frescura y bienvenida.

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2. Campanas doradas para simbolizar la llegada de buenas noticias

Las campanas son otro elemento que puedes incorporar a la decoración de tu puerta. En distintas tradiciones del Feng Shui, el sonido de los objetos metálicos se relaciona con el movimiento de la energía y la renovación de los espacios.

Para Navidad, puedes elegir pequeñas campanas doradas y colocarlas en una corona, un listón o un adorno cerca de la entrada.

El color dorado se asocia con la riqueza y la prosperidad, mientras que el sonido de las campanas representa simbólicamente la llegada de nuevas oportunidades. Utilízalas con moderación para no saturar el ambiente.

El sonido de las campanas ayuda a activar la energía positiva y a renovar el ambiente. Pexels

3. Un adorno rojo para atraer vitalidad y buena fortuna

El rojo es uno de los colores más representativos de las celebraciones tradicionales chinas. Dentro del Feng Shui, se relaciona con la energía, la vitalidad, la protección y la buena fortuna.

Puedes incorporarlo mediante un listón en la puerta, un pequeño adorno colgante o una guirnalda con detalles rojos. También puedes combinarlo con dorado para conseguir una decoración navideña clásica.

No necesitas utilizar grandes cantidades de este color: un detalle bien elegido puede convertirse en un punto focal de la entrada.

Las coronas navideñas que estarán en tendencia este 2025 llevan elementos naturales. Getty Images

4. Una planta saludable para representar crecimiento y abundancia

Las plantas naturales son elementos habituales en las recomendaciones de Feng Shui porque representan vida, desarrollo y conexión con la naturaleza.

Cerca de la puerta puedes colocar una planta resistente que se adapte a las condiciones de luz de tu entrada. El bambú de la suerte y la planta de jade suelen asociarse simbólicamente con la prosperidad y las oportunidades.

Si tienes espacio, una planta a cada lado de la entrada puede crear una composición equilibrada. Asegúrate de que no obstaculice el paso y retira las hojas secas para mantenerla saludable.

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5. Una figura de elefante para representar protección y estabilidad

El elefante es un símbolo de sabiduría, fortaleza y protección en diversas tradiciones culturales. En algunas interpretaciones del Feng Shui, las figuras de elefantes se utilizan para representar estabilidad y buena fortuna.

Puedes colocar una pequeña figura decorativa cerca de la entrada, sobre una consola o una repisa. Elige materiales como cerámica, madera o metal, de acuerdo con el estilo de tu decoración navideña.

No existe una única orientación universal para estas figuras: su significado depende de la escuela y la interpretación utilizada. Lo importante es integrarlas sin saturar el espacio.

6. Una lámpara de luz cálida para iluminar el camino

La iluminación es fundamental para crear una entrada acogedora. En el Feng Shui, los espacios oscuros y descuidados pueden asociarse simbólicamente con una circulación poco favorable de la energía.

Durante Navidad, incorpora una lámpara de luz cálida, una guirnalda luminosa o pequeños faroles decorativos. Además de aportar un ambiente festivo, la iluminación permite que la entrada se vea más amplia y agradable.

Procura que la luz sea suficiente para iluminar el acceso sin resultar demasiado intensa. Si utilizas luces navideñas, revisa que estén diseñadas para el espacio donde las colocarás y que sus conexiones sean seguras.

Un comedor pequeño puede tener mucha personalidad. NEXT | PR SHOTS

7. Un cuenco con mandarinas para representar prosperidad

Las mandarinas y las naranjas son frutas que suelen relacionarse con la buena fortuna en las tradiciones chinas. Su color anaranjado y su asociación simbólica con la riqueza las convierten en elementos habituales durante las celebraciones del Año Nuevo lunar.

Puedes colocar un pequeño cuenco con mandarinas frescas sobre una consola cercana a la entrada, siempre que no interfiera con la circulación. Elige un recipiente de cerámica o un acabado dorado para integrarlo a la decoración navideña.

Recuerda sustituir las frutas cuando comiencen a deteriorarse. En el Feng Shui, mantener los elementos del hogar limpios y en buen estado también forma parte del equilibrio.

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¿Qué debes evitar en la entrada de casa según el Feng Shui durante Navidad?

Además de elegir los adornos adecuados, esta filosofía recomienda prestar atención a aquello que puede obstaculizar la circulación. Antes de colocar la decoración navideña, revisa que la puerta pueda abrirse por completo y que no haya cajas, zapatos, bolsas u objetos acumulados en el acceso.

También evita conservar coronas rotas, luces que no funcionan o plantas deterioradas. La entrada debe mantenerse limpia, iluminada y funcional.

Si quieres incorporar el mapa Bagua, una de las herramientas del Feng Shui, puedes identificar las áreas simbólicas de tu vivienda relacionadas con la prosperidad y las oportunidades. Sin embargo, su aplicación depende de la escuela utilizada y de la orientación del espacio.

La buena fortuna no depende de colocar un objeto específico junto a la puerta. Estos elementos tienen un valor simbólico dentro de distintas tradiciones y pueden ayudarte a decorar con intención. Esta Navidad, convierte la entrada de tu casa en un espacio que represente aquello que deseas recibir: bienestar, tranquilidad, nuevas oportunidades y abundancia.