¿Quieres atraer prosperidad esta Navidad? 8 objetos que debes colocar en tu casa según el Feng Shui para activar la abundancia y la armonía

La Navidad es una oportunidad para renovar los espacios, reorganizar la casa y preparar el ambiente para recibir un nuevo año. Desde la perspectiva del Feng Shui, esta temporada también invita a prestar atención a los objetos que elegimos para decorar, pues algunos tienen un significado simbólico relacionado con la prosperidad, la buena fortuna y la armonía familiar.

Esta filosofía china busca favorecer el equilibrio entre las personas y su entorno a través de la distribución de los espacios, los colores y los elementos naturales. Por eso, durante las fiestas decembrinas, ciertos adornos pueden convertirse en símbolos de abundancia y renovación.

Aunque el Feng Shui no garantiza que un objeto atraiga dinero o cambie la suerte, sí propone utilizar el hogar como un espacio que refleje nuestras intenciones y aquello que deseamos cultivar. Estos son ocho objetos que puedes incorporar a tu decoración navideña.

1. Una corona navideña en la puerta principal

La entrada de la casa representa, dentro del Feng Shui, uno de los puntos más importantes para recibir nuevas oportunidades. Mantenerla limpia, iluminada y despejada favorece una sensación de bienvenida y movimiento.

Una corona navideña elaborada con ramas naturales, pino o follaje verde puede simbolizar renovación, continuidad y crecimiento. Para darle un toque relacionado con la prosperidad, puedes añadir detalles dorados, listones rojos o pequeñas piñas.

Procura que la puerta pueda abrirse por completo y que la decoración no obstaculice el paso. La idea es crear una entrada agradable y acogedora.

Para variar, ¿qué te parece una corona navideña comestible? Getty Images

2. Monedas o adornos dorados para simbolizar riqueza

El dorado es uno de los colores que más se asocian con la riqueza, el éxito y la abundancia en distintas tradiciones decorativas. En el Feng Shui, los tonos metálicos también se relacionan con el elemento metal, vinculado simbólicamente con la claridad, la organización y los recursos.

Puedes incorporar monedas decorativas, pequeñas campanas doradas o esferas metálicas en el

árbol de Navidad. También funcionan en una bandeja decorativa sobre una mesa de centro o en un rincón especial de la sala.

No necesitas llenar todos los espacios de objetos brillantes: unos cuantos detalles bien colocados pueden aportar equilibrio visual.

3. Mandarinas y naranjas para representar abundancia

Los cítricos tienen un significado especial en algunas tradiciones asiáticas. Las mandarinas y las naranjas se relacionan simbólicamente con la buena fortuna, la prosperidad y la energía positiva, en parte por su color y su asociación con la riqueza.

Durante Navidad, puedes colocar una canasta con mandarinas frescas en el comedor o en la cocina. Además de aportar color, es una forma sencilla de integrar un elemento natural a la decoración.

Procura mantener las frutas frescas y retirar las que comiencen a deteriorarse. En esta filosofía, el orden y el cuidado de los objetos también forman parte de la armonía del hogar.

4. Campanas para activar el movimiento y la energía

Las campanas decorativas son otro elemento que puedes incorporar durante las fiestas. Su sonido se asocia simbólicamente con la renovación y el movimiento, mientras que su presencia puede marcar una bienvenida especial a quienes llegan a casa.

Elige campanas de metal en tonos dorados o plateados y colócalas cerca de la entrada, en una corona navideña o como parte de los adornos del árbol.

La recomendación es utilizarlas con moderación. El objetivo es crear un ambiente agradable, no saturar los espacios con estímulos visuales o sonoros.

5. Velas para representar luz y nuevos

comienzos

La luz ocupa un lugar importante en la decoración navideña y también tiene un significado simbólico dentro del Feng Shui. Las velas representan claridad, transformación y la posibilidad

de comenzar una nueva etapa.

Puedes elegir velas blancas para simbolizar paz y limpieza, rojas para representar vitalidad o doradas para asociarlas con la prosperidad. Colócalas en superficies estables y lejos de cortinas, ramas secas y otros materiales inflamables.

Si prefieres evitar una llama abierta, las velas LED son una alternativa para crear una iluminación cálida y mantener la decoración.

Asegúrate de que la vela sea encendida cuando todos coloquen sus papeles en el tazón. (Unsplash)

6. Plantas naturales para atraer crecimiento

Las plantas representan vida, renovación y crecimiento. Por eso, incorporar follaje natural a la

decoración navideña puede ayudar a crear una atmósfera más equilibrada y conectada con la naturaleza.

El bambú de la suerte es una de las plantas más conocidas dentro de las prácticas populares del Feng Shui. Se relaciona simbólicamente con la buena fortuna, la prosperidad y el desarrollo personal. También puedes utilizar ramas de pino, eucalipto o alguna planta que ya tengas en casa.

Lo importante es mantenerlas saludables, retirar las hojas secas y elegir un lugar donde reciban las condiciones de luz y cuidado que necesitan.

Mejora la calidad del aire de tu hogar de forma natural y decorativa con estas plantas. UNSPLASH

7. Un árbol de Navidad con adornos rojos y verdes

El árbol de Navidad puede convertirse en el centro simbólico de la decoración. Desde la mirada del Feng Shui, el verde se relaciona con la renovación y el crecimiento, mientras que el rojo representa vitalidad, energía y celebración.

Para equilibrar ambos colores, puedes utilizar esferas verdes, listones rojos y algunos detalles dorados. También puedes incorporar adornos de madera y elementos naturales para darle textura al conjunto.

Más que seguir una combinación estricta, procura que el árbol esté bien cuidado, tenga una iluminación agradable y no obstruya las zonas de circulación.

Antes de desarmar el árbol de Navidad, disfruta una última reunión con tu familia. (Unsplash)

8. Un cuenco con agua para simbolizar fluidez

y prosperidad

En el Feng Shui, el agua se relaciona con el movimiento, la fluidez y la riqueza. Por eso, algunos espacios incorporan fuentes decorativas o recipientes con agua como representación simbólica de la prosperidad.

Durante Navidad, puedes colocar un pequeño cuenco de cerámica o cristal en una superficie estable y despejada. Si decides utilizar agua, mantenla limpia y cámbiala con frecuencia para evitar que se estanque.

También puedes optar por una pequeña fuente decorativa, siempre que su sonido y tamaño sean adecuados para el espacio. La intención es representar la circulación y no acumular objetos innecesarios.

Cuenco tibetano Pexels

¿Dónde colocar los objetos para favorecer la prosperidad según el Feng Shui?

Además de elegir los adornos, el Feng Shui presta atención al lugar donde se colocan. Una de sus herramientas es el mapa Bagua, que divide el hogar en distintas áreas simbólicas relacionadas con aspectos de la vida.

En una de sus interpretaciones más conocidas, el sector sureste se vincula con la riqueza y la prosperidad. Puedes utilizarlo como referencia para colocar una planta saludable, detalles dorados o algún objeto que represente tus metas económicas.

El este se relaciona con la familia y la salud, por lo que puede ser un espacio adecuado para

integrar elementos naturales y fotografías familiares. La aplicación del mapa Bagua puede variar según la escuela de Feng Shui y la forma en que se orienta el plano de la vivienda.

Más allá de la ubicación exacta, hay una recomendación que atraviesa esta filosofía: evita acumular objetos rotos, mantener adornos deteriorados o bloquear las entradas y los pasillos. Un hogar ordenado, iluminado y cuidado puede convertirse en un buen punto de partida para recibir las fiestas.

La prosperidad, desde esta perspectiva, no se limita al dinero. También tiene que ver con el bienestar, las relaciones, la salud y la tranquilidad con la que habitamos nuestros espacios. Esta Navidad, elige objetos que representen aquello que deseas cultivar y haz de tu casa un lugar que acompañe tus nuevos comienzos.