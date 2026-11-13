Meghan Markle encuentra refugio en su madre Doria Ragland tras la detención de Thomas Markle

La familia de Meghan Markle vuelve a ocupar los titulares, esta vez por la situación legal de Thomas Markle y el apoyo que la duquesa de Sussex ha encontrado en su entorno más cercano.

En medio de las noticias sobre su padre, Meghan mantiene una comunicación constante con su madre, Doria Ragland, quien continúa siendo una de las figuras más importantes de su vida.

De acuerdo con información compartida por una persona cercana a la duquesa, Meghan habla con su madre con frecuencia y ha encontrado en ella un respaldo importante durante estos días. Aunque Doria vive en Los Ángeles y su hija reside actualmente en Reino Unido, ambas mantienen una relación estrecha.

La misma fuente señaló que Meghan también cuenta con el apoyo de sus amigas y que ha procurado mantenerse ocupada mientras enfrenta este complicado episodio familiar.

Doria Ragland, el apoyo constante de Meghan Markle

La relación entre Meghan y Doria ha sido especialmente cercana a lo largo de los años. La madre de la duquesa ha permanecido a su lado en momentos importantes de su vida, incluida su boda con el príncipe Harry en 2018, cuando la acompañó en el automóvil hasta la capilla de San Jorge, en Windsor.

A diferencia de otros integrantes de la familia de Meghan, Doria ha mantenido un perfil público discreto y ha procurado conservar su vida privada. Sin embargo, su presencia en momentos significativos ha dejado claro el vínculo que comparte con su hija.

Según una persona cercana a la familia, ambas continúan apoyándose mutuamente, incluso después de que Meghan se mudara a Inglaterra. La distancia no ha impedido que mantengan una comunicación frecuente.

Meghan Markle apostó por un look monocromático en tonos burdeos y berenjena durante su aparición en Nottingham, Inglaterra. Combinó un abrigo y un suéter de Joseph con una falda midi de The Fold London, zapatos de tacón de Jennifer Chamandi y accesorios en tonos marrones. Su coleta pulida y raya en medio completaron este estilismo otoñal de elegancia minimalista. Getty Images

Meghan Markle se reúne con sus amigas en medio de la polémica familiar

Además del respaldo de su madre, Meghan ha buscado compañía en su círculo de amistades. Recientemente, la duquesa fue vista durante una comida con algunas amigas en las afueras de Londres, una salida que tuvo lugar después de su aparición pública junto al príncipe Harry en

Bruselas.

El martes, Meghan acompañó a su esposo al Parlamento Europeo para la inauguración de Lost Screen Memorial, una instalación artística dedicada a los niños que han muerto después de sufrir daños en internet.

La duquesa tenía previsto ofrecer un discurso durante el encuentro, pero finalmente decidió retirarse de esa participación. La información publicada señala que no se sentía con la fortaleza necesaria para hacerlo.

Desde entonces, Meghan ha mantenido una agenda más discreta, mientras continúa rodeándose de las personas de su confianza.

¿Qué ha pasado con Thomas Markle, el padre de Meghan?

La situación familiar se complicó después de que Thomas Markle fuera detenido en Florida el viernes 6 de noviembre, bajo sospecha de presunta posesión de material de abuso sexual infantil. El caso fue llevado ante un tribunal y, de acuerdo con los reportes, fue puesto en libertad bajo fianza.

Thomas Markle ha negado haber tenido en su posesión ese material. Posteriormente, se informó que volvió a quedar bajo custodia después de que presuntamente retirara su dispositivo de vigilancia electrónica.

Hasta el momento, las acusaciones deben entenderse como señalamientos dentro de un proceso legal y no como una condena.

La relación entre Meghan y su padre se encuentra distanciada desde antes de su boda con Harry en 2018, cuando Thomas estuvo involucrado en la publicación de fotografías preparadas para los paparazzi. Desde entonces, ambos no han retomado públicamente una relación cercana.

Las revelaciones de Meghan Markle en With Love, Meghan Getty Images

Doria Ragland mantiene una relación cercana con Harry y sus nietos

Aunque Doria continúa viviendo en California, también conserva un vínculo cercano con el príncipe Harry y sus nietos, Archie y Lilibet. La madre de Meghan ha participado activamente en la vida de los pequeños y mantiene presencia en momentos familiares importantes.

Durante las vacaciones escolares de octubre, Doria habría podido reunirse con Meghan y los niños, en medio de los cambios que ha vivido la familia tras su regreso al Reino Unido.

También se ha señalado que los Sussex estarían considerando pasar la Navidad en Reino Unido junto a ella, aunque los detalles de esos planes todavía no se han confirmado oficialmente.

Doria, quien trabajó como asistente social, ha mantenido una relación cercana con sus nietos y continúa siendo una figura importante para la familia. Su presencia representa un vínculo con la vida de Meghan antes de su matrimonio con Harry y una conexión familiar que se ha mantenido a pesar de la distancia.

En medio de un nuevo episodio que vuelve a poner bajo atención la vida privada de los Sussex, Meghan parece apoyarse en las personas que han permanecido a su lado: su madre, sus amistades y su familia más cercana.