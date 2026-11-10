Meghan Markle toma una decisión inesperada tras el arresto de su padre

Meghan Markle ha decidido modificar sus planes para su próximo compromiso público junto al príncipe Harry. La duquesa de Sussex ya no participará en el discurso que ambos tenían previsto ofrecer este martes 10 de noviembre en Bruselas, Bélgica, una decisión que llega apenas unos días después del arresto de su padre, Thomas Markle, en Florida.

De acuerdo con información publicada por algunos medios, Meghan viajará con Harry a la capital belga y estará presente en la inauguración de The Lost Screen Memorial, una instalación que busca crear conciencia sobre los efectos perjudiciales de las redes sociales en niños y jóvenes. Sin embargo, el príncipe será el único que pronuncie el discurso principal, pese a que originalmente estaba previsto que ambos compartieran el mensaje.

¿Por qué Meghan Markle decidió no dar el discurso con Harry?

La decisión habría estado relacionada con el impacto emocional que ha tenido en la duquesa la situación legal de su padre. Según una fuente citada por The Telegraph, Meghan no se siente emocionalmente preparada para hablar en público en este momento.

La noticia llega después de que Thomas Markle, de 82 años, fuera detenido por agentes del FBI el pasado 6 de noviembre en Florida, acusado de un cargo federal relacionado con la posesión de material de abuso sexual infantil. Tras comparecer ante un tribunal, fue puesto en libertad bajo determinadas condiciones, entre ellas el arresto domiciliario y la vigilancia electrónica.

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue detenido por agentes del FBI en Florida en medio de una investigación por presunta posesión de material de abuso sexual infantil. Las acusaciones no constituyen una condena y el caso continúa bajo investigación. Getty Images

Meghan, quien mantiene una relación distanciada con su padre desde antes de su boda con Harry en 2018, ya había expresado su profunda preocupación por las acusaciones que salieron a la luz en octubre. En un comunicado, dijo sentirse profundamente afectada por la información y manifestó que sus pensamientos estaban con los menores que pudieran haber sido perjudicados.

La duquesa también explicó que su decisión de mantener distancia con Thomas y evitar que tuviera contacto con sus hijos, Archie y Lilibet, respondía a una razón: protegerlos.

Meghan sí acompañará al príncipe Harry en Bruselas

Aunque no participará en el discurso, Meghan no canceló su asistencia al compromiso. Un portavoz confirmó que viajará con el duque de Sussex y lo acompañará durante la inauguración del memorial en el Parlamento Europeo.

The Lost Screen Memorial está integrado por 50 pantallas con fotografías de niños y jóvenes cuyas vidas se vieron truncadas por los daños relacionados con las redes sociales. Las imágenes fueron compartidas por sus familias, con el propósito de llamar la atención sobre la necesidad de crear espacios digitales más seguros para los menores.

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La iniciativa está vinculada con la Parents’ Network de Archewell, la organización fundada por Harry y Meghan, que trabaja con familias afectadas por experiencias perjudiciales en el entorno digital.

La visita a Bruselas será una nueva oportunidad para que los duques de Sussex respalden públicamente la protección infantil en internet, aunque esta vez el mensaje estará a cargo únicamente del príncipe Harry.

La decisión de Meghan marca un cambio significativo en la agenda de la pareja, en un momento especialmente delicado para la duquesa, quien ha mantenido en privado los detalles de su relación familiar y no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre el arresto de su padre.