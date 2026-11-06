Thomas Markle es detenido por el FBI: qué se sabe del arresto del padre de Meghan Markle

La detención fue realizada por agentes federales, Thomas Markle de 82 años se encuentra bajo custodia en Tampa.

La noticia representa un nuevo desarrollo en la investigación que involucra al padre de la duquesa de Sussex, después de que las autoridades de Filipinas informaran sobre el hallazgo de material de abuso sexual infantil en dispositivos digitales localizados en una propiedad que Thomas Markle había ocupado en la ciudad de Cebú.

Hasta el momento, Thomas Markle ha negado las acusaciones. Es importante precisar que el arresto no equivale a una condena y que el proceso deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

¿Por qué fue arrestado Thomas Markle?

Funcionarios policiales confirmaron que Thomas Markle fue detenido el 6 de noviembre por cargos relacionados con material de abuso sexual infantil. El medio señaló que el FBI lo arrestó en Maravida Senior Living, un centro de atención para adultos mayores ubicado en Lakeland, Florida, y que posteriormente quedó bajo custodia en Tampa.

La detención ocurrió después de que su hijo, Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan Markle, informara a las autoridades sobre el presunto hallazgo de imágenes de abuso sexual infantil en la antigua vivienda de su padre en Filipinas.

Según el testimonio que Thomas Jr. había compartido con medios británicos, encontró cajas con dispositivos y materiales digitales en la propiedad familiar. Tras revisar parte de su contenido, decidió informar a las autoridades. El caso comenzó a investigarse en Filipinas y posteriormente involucró a organismos estadounidenses.

Por ahora, las autoridades estadounidenses no han hecho públicos todos los detalles de la investigación ni se han difundido de manera completa las circunstancias legales de la detención.

Descubre cómo es la relación entre Meghan Markle y su padre Thomas Markle Especial/ Getty Images

¿Qué encontraron las autoridades en

Filipinas?

El caso tomó una dimensión internacional después de que la Policía Nacional de Filipinas confirmara el hallazgo de material de abuso y explotación sexual infantil en dispositivos digitales relacionados con Thomas Markle.

Durante una conferencia de prensa celebrada el 4 de noviembre, representantes policiales informaron que un análisis forense preliminar había identificado archivos con contenido de abuso y explotación sexual infantil. Los dispositivos habían sido entregados por Thomas Markle Jr. a las autoridades para su investigación.

Entre los objetos sometidos a revisión se encontraban teléfonos móviles, tarjetas de memoria y discos duros. Las autoridades filipinas señalaron que el análisis continuaba y que los archivos identificados serían examinados con mayor profundidad.

La investigación también contempla determinar la procedencia del material y establecer si existe alguna relación directa entre los archivos encontrados y Thomas Markle. La policía filipina no había confirmado públicamente todos los elementos necesarios para establecer responsabilidades individuales.

La investigación también llegó a México

Otro de los elementos que ha rodeado el caso es una presunta revisión de una unidad de almacenamiento que Thomas Markle habría utilizado en Rosarito, Baja California.

Según informó, las autoridades mexicanas habrían realizado un operativo en el antiguo espacio de almacenamiento después de que un medio de noticias reportara el supuesto hallazgo de fotografías y revistas explícitas en el lugar.

Es importante distinguir que esta información fue reportada por medios de comunicación y que, hasta el momento, no se han difundido públicamente todos los resultados oficiales de las diligencias realizadas en México. Por ello, no es posible establecer a partir de esos reportes qué materiales fueron confirmados por las autoridades mexicanas ni si forman parte de los cargos relacionados con su arresto en Florida.

¿Qué ha dicho Thomas Markle sobre las acusaciones?

Thomas Markle ha rechazado las acusaciones en su contra. En declaraciones previas, negó haber descargado material de abuso sexual infantil y calificó los señalamientos como falsos.

También había negado haber mantenido relaciones sexuales con personas menores de 18 años. En la misma cobertura periodística reconoció haber pagado por mantener relaciones sexuales con mujeres adultas en Filipinas, pero rechazó cualquier vínculo con los delitos que se investigan.

Hasta ahora, no se ha hecho pública una declaración de Thomas Markle posterior a su detención del 6 de noviembre que permita conocer su postura ante este nuevo desarrollo.

Meghan Markle habló sobre las acusaciones contra su padre

Antes del arresto, Meghan Markle ya había reaccionado públicamente a las acusaciones. El 23 de octubre, la duquesa de Sussex expresó estar profundamente consternada por la información que había salido a la luz y manifestó su preocupación por los menores que pudieran haber sido víctimas.

En su declaración, Meghan explicó que conocía desde 2018 la existencia de señalamientos preocupantes contra su padre. Según contó, una carta enviada entonces a la Policía

Metropolitana de Londres y a la unidad de protección especializada de la realeza fue compartida posteriormente con ella, y recibió garantías de que las acusaciones estaban siendo investigadas.

La duquesa también hizo referencia a la distancia que mantiene con Thomas Markle desde antes de su boda con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018. Aclaró que su decisión de no permitir que su padre tuviera contacto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, respondió a una intención de protegerlos.

Meghan concluyó su mensaje expresando su deseo de que se haga justicia y de que la seguridad de los menores sea la prioridad de las autoridades.

Thomas Markle cumple 80 años este 2024, alejado de Meghan Markle BBC

¿Qué sigue en el caso de Thomas Markle?

La detención de Thomas Markle abre una nueva etapa en un caso que ya involucra investigaciones en Filipinas y reportes sobre diligencias en México. Por ahora, se espera que las autoridades estadounidenses den a conocer más información sobre los cargos, las pruebas y los siguientes pasos del procedimiento.

Mientras tanto, las autoridades filipinas continúan con el análisis de los dispositivos digitales y la investigación sobre el material localizado en la propiedad de Cebú.

La situación también vuelve a colocar bajo atención pública la relación distante entre Meghan Markle y su padre, una historia familiar que ha sido objeto de cobertura mediática desde la boda de la duquesa con el príncipe Harry. Sin embargo, el desarrollo judicial deberá mantenerse separado de la vida personal de Meghan: el punto central ahora es el esclarecimiento de las acusaciones y la protección de cualquier posible víctima.