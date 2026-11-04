Máxima de Holanda lleva la falda denim que será protagonista de este otoño

La falda de mezclilla se reinventa y Máxima de Holanda acaba de dar una buena razón para incorporarla al guardarropa de otoño. Durante su visita oficial a Ghana, la reina apostó por una versión midi que se aleja del diseño tradicional gracias a sus detalles artesanales y a una silueta femenina que combina comodidad y elegancia.

La monarca, conocida por experimentar con colores, estampados y accesorios originales, eligió una pieza de la firma Chorus que destacó durante su visita a PharmAccess, en Accra. Su propuesta demuestra que el denim no tiene por qué limitarse a los looks informales: con el corte y los complementos adecuados, también puede convertirse en el protagonista de un estilismo refinado.

La falda denim de Máxima de Holanda que transforma un clásico

El diseño que eligió Máxima tiene largo midi y silueta en línea A, una combinación que aporta movimiento y crea una caída fluida. Sin embargo, el detalle que realmente distingue esta falda está en el bajo, donde los bordados florales y las secciones caladas le dan una apariencia delicada y artesanal.

A diferencia de las versiones rectas o de acabado completamente liso, esta pieza incorpora textura y un toque romántico sin perder la versatilidad de la mezclilla. Es precisamente esa combinación la que permite llevarla más allá de un conjunto casual.

El estilismo de Máxima ofrece varias ideas para actualizar una de las prendas más versátiles del armario. Getty Images

El largo midi también facilita las combinaciones con diferentes tipos de calzado, desde bailarinas y mocasines hasta botas durante los días más frescos. Para el otoño, una falda denim de estas características puede convertirse en una alternativa a los pantalones de siempre.

Así combinó Máxima su falda vaquera para un look elegante

Para equilibrar el protagonismo de la falda, la reina recurrió a una blusa blanca. Pero, fiel a su gusto por las prendas con personalidad, no eligió un diseño completamente básico: los detalles de croché en los hombros dialogaban con los calados del bajo de la falda y daban continuidad al conjunto.

Esta combinación es una buena lección de estilo. Cuando una prenda tiene bordados, transparencias sutiles o algún acabado especial, acompañarla con piezas de líneas sencillas ayuda a mantener el equilibrio visual sin restarle interés.

En cuanto al calzado, Máxima optó por unas bailarinas azules con puntera metalizada, una elección práctica para una actividad al aire libre. Completó el look con gafas de sol estilo aviador y un bolso bandolera blanco con estampado geométrico en negro.

El resultado fue un conjunto cómodo y actual en el que cada accesorio sumó personalidad sin competir con la falda.

Cómo llevar la falda denim este otoño

El estilismo de Máxima ofrece varias ideas para actualizar una de las prendas más versátiles del armario. No hace falta reproducir el conjunto completo: basta con adaptar algunos de sus elementos al estilo personal y a las temperaturas de la temporada.

Con un suéter ligero: una falda denim midi combina muy bien con un tejido de punto fino en tonos neutros, como beige, gris, chocolate o marfil. Es una fórmula sencilla para conseguir un look otoñal sin añadir demasiado volumen

Con una camisa blanca: como demuestra la reina, el contraste entre el denim y una prenda blanca aporta luminosidad. Si la falda tiene bordados o calados, una camisa de líneas limpias permitirá que destaque.

Con botas y una chaqueta: cuando baja la temperatura, las botas de caña corta y una chaqueta de piel o ante pueden darle un aire más urbano. Una gabardina también funciona para conseguir un resultado clásico.

Con bailarinas o mocasines: para quienes priorizan la comodidad, el calzado plano es una alternativa elegante. Los modelos con hebillas, detalles metálicos o acabados especiales añaden interés sin necesidad de recurrir a tacones.

El detalle que marca la diferencia

La elección de Máxima recuerda que actualizar un básico no siempre requiere comprar un guardarropa completo. A veces, basta con encontrar una versión diferente de una prenda conocida: un bordado, un acabado calado o un corte favorecedor pueden cambiar por completo su apariencia.

La falda denim midi reúne precisamente esas cualidades. Es fácil de combinar, funciona con prendas que muchas mujeres ya tienen en el armario y admite interpretaciones que van de lo casual a lo sofisticado.

Con su elección en Ghana, Máxima de Holanda ofrece inspiración para mirar la mezclilla desde otra perspectiva esta temporada: no solo como un básico cotidiano, sino como una pieza capaz de aportar personalidad y elegancia a los looks de otoño.