¿Usaste maquillaje pesado? 5 mascarillas caseras para consentir tu piel después de desmaquillarte

Una base de alta cobertura, varias capas de productos y maquillaje de larga duración pueden dejar la piel con sensación de pesadez al final del día. Antes de aplicar cualquier mascarilla, lo más importante es retirar el maquillaje por completo con un desmaquillante adecuado y limpiar el rostro sin frotar.

Las mascarillas caseras no “desintoxican” la piel ni sustituyen una rutina de cuidado. Si quieres probar una, elige ingredientes que toleres, haz una prueba en una zona pequeña y suspende su uso si notas ardor, picazón o enrojecimiento. Evita aplicar limón, bicarbonato, canela o

exfoliantes ásperos: pueden irritar la piel.

1. Avena y agua: una opción suave

Mezcla una cucharada de avena finamente molida con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplícala sobre el rostro limpio, sin acercarla a los ojos, y déjala actuar entre 5 y 10 minutos. Retira con agua tibia, sin tallar.

La avena puede resultar reconfortante para algunas pieles, aunque no todas reaccionan igual. Si tienes alergia o sensibilidad a este ingrediente, no la uses.

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2. Gel de aloe vera: una sensación fresca

Utiliza una pequeña cantidad de gel de aloe vera puro, sin perfume ni alcohol añadido. Extiende una capa fina sobre la piel limpia y déjala actuar unos minutos antes de enjuagar.

El aloe puede causar irritación o alergia en algunas personas. Haz una prueba previa y no lo apliques sobre piel lastimada.

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3. Miel: una aplicación breve

Si sabes que tu piel tolera la miel, puedes extender una capa muy fina sobre el rostro limpio y dejarla entre 5 y 10 minutos. Retírala con agua tibia.

No la uses si tienes alergia a la miel o a productos de abeja. Evita esta opción si tu piel está irritada o presenta heridas.

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4. Yogur natural sin azúcar: solo si lo toleras

Aplica una capa delgada de yogur natural sin azúcar durante unos minutos y enjuaga bien. No lo uses si los lácteos te provocan irritación o si tienes la piel sensible; los ingredientes alimentarios pueden no ser adecuados para todos los rostros.

Te decimos cómo preparar la mascarilla de miel, yogur y avena. (Getty Images)

5. Compresas frías de pepino: un gesto

sencillo

Coloca unas rodajas de pepino limpio y frío sobre la piel durante unos minutos, sin presionar. También puedes usar una compresa limpia humedecida con agua fresca.

La sensación fría puede resultar agradable después de un día largo, pero no reemplaza la limpieza ni la hidratación.

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Qué hacer después de la mascarilla

Seca el rostro con una toalla limpia dando pequeños toques y aplica una crema hidratante que ya conozcas y toleres. Si la piel sigue ardiendo, muy roja o irritada, evita las mascarillas y los productos perfumados; si las molestias persisten, consulta con un profesional de salud.