Meghan Markle y el príncipe Harry anuncian su primer viaje internacional juntos desde su regreso al Reino Unido

Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaron que viajarán juntos a Bruselas el próximo 10 de noviembre. La visita será su primer compromiso internacional en pareja desde que regresaron al Reino Unido, en agosto, y estará centrada en la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes.

Un viaje para hablar sobre seguridad digital

Durante su estancia en la capital belga, los duques de Sussex participarán en actividades relacionadas con la protección de menores en internet. Uno de los momentos centrales será la inauguración del Lost Screen Memorial, una instalación formada por 50 pantallas de teléfonos celulares que mostrarán fotografías de niños que murieron después de sufrir daños vinculados con las redes sociales.

El memorial fue creado junto con familias que forman parte de The Parents’ Network, iniciativa de Archewell, la organización de Harry y Meghan. La instalación busca llamar la atención sobre los riesgos que enfrentan los menores en los espacios digitales y promover entornos en línea más seguros.

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Harry y Meghan participarán en encuentros y paneles

Además de la inauguración, la pareja ofrecerá un discurso principal sobre la protección de la infancia en el entorno digital. El príncipe Harry también participará en un panel titulado Beyond Promises: Building a Digital Future That Works for Children, centrado en cómo construir un futuro digital que responda a las necesidades de niñas y niños.

La agenda representa una continuación del trabajo que ambos han impulsado desde Archewell en torno al bienestar de las familias y el impacto de las redes sociales.

Meghan Markle apostó por un look monocromático en color burdeos, con abrigo y suéter de Joseph, falda de The Fold London, zapatos de tacón de Jennifer Chamandi y bolso a juego. El príncipe Harry, por su parte, optó por un estilo casual con blazer gris, camisa blanca y pantalones de mezclilla. Así lucieron los duques de Sussex durante su visita conjunta a Nottingham, Inglaterra, el 15 de octubre de 2026. Getty Images

Su primera salida internacional conjunta desde el regreso al Reino Unido

El viaje llega después de que Harry y Meghan regresaran al Reino Unido en agosto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. En octubre, la pareja reapareció junta en Nottingham, donde visitó organizaciones comunitarias y causas que ha apoyado durante años.

Desde su regreso, ambos han mantenido un perfil público discreto mientras sus hijos se adaptan a la vida escolar. La visita a Bruselas será su primera aparición pública conjunta fuera del Reino Unido en esta nueva etapa.