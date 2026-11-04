Alexandra Leclerc y Charles Leclerc anuncian la llegada de Bianca: la primera foto de su bebé

¡Ya nació Bianca! Alexandra Leclerc y Charles Leclerc compartieron la primera imagen de su bebé, La familia Leclerc creció. El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y su esposa, Alexandra, anunciaron el nacimiento de su primera hija, Bianca, con una fotografía de sus pequeños pies.

La primera fotografía de Bianca

En la imagen publicada en sus cuentas de Instagram, se ven los pies de la recién nacida, cubiertos con un pantalón tejido rosa y pequeños zapatos claros. La pareja acompañó la fotografía con un mensaje breve: “Bianca. 3.11.26”.

La publicación recibió felicitaciones de seguidores y figuras del automovilismo. Con este anuncio, Charles y Alexandra dieron a conocer el nombre de su hija y confirmaron que nació el martes.

Foto de archivo. Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux pasean por el paddock de un Gran Premio de Fórmula 1 acompañados de su perro Leo. El piloto de Ferrari viste la camiseta oficial del equipo, mientras que Alexandra lleva un conjunto blanco de dos piezas con volantes y un bolso en forma de corazón. Getty Images

Una nueva etapa para Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

La llegada de Bianca marca un momento especial para la pareja, que se casó en una ceremonia civil privada en Mónaco el 28 de febrero de 2026. En agosto, ambos compartieron que esperaban a su primer bebé.

Alexandra Leclerc suele acompañar a Leclerc en distintas carreras y eventos de Fórmula 1. Ahora, la pareja inicia una nueva etapa familiar junto a su hija.

Foto de archivo. Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux durante una aparición pública. La imagen acompaña la información sobre los reportes que señalan que la pareja estaría esperando a su primer bebé. Getty Images

La llegada de Bianca coincide con el Gran Premio de São Paulo

El nacimiento ocurre antes del Gran Premio de São Paulo, que se celebrará este fin de semana en Interlagos. De acuerdo con reportes, Leclerc podría ausentarse de algunas actividades de prensa para pasar tiempo con su familia, aunque se espera que participe en la carrera.

Por ahora, la pareja compartió únicamente la primera imagen de Bianca y el anuncio de su nacimiento, manteniendo los detalles de su vida familiar en privado.

