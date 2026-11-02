¿Por qué tu maquillaje resalta las arrugas y los poros? Los trucos para conseguir una piel luminosa y un acabado natural

Hay algo frustrante que ocurre cuando terminamos de maquillarnos: frente al espejo, la piel parece uniforme, pero al poco tiempo la base comienza a acumularse alrededor de los ojos, resalta las líneas de expresión y hace que los poros sean mucho más visibles.

En lugar de conseguir un rostro luminoso, el resultado puede verse pesado y poco natural.

Esto sucede con frecuencia cuando la fórmula de los productos no se adapta a las necesidades de la piel, se utilizan demasiadas capas o la preparación previa no es la adecuada. Después de los 40, cuando la piel puede presentar cambios en hidratación, elasticidad y textura, ajustar la técnica de maquillaje puede marcar una diferencia importante.

La buena noticia es que no necesitas renunciar a la base ni cubrir cada pequeña línea. El secreto está en preparar bien la piel, elegir texturas ligeras y aplicar el producto únicamente donde hace falta.

¿Por qué tu maquillaje marca las arrugas y los poros?

Antes de cambiar todos tus productos, conviene identificar qué puede estar provocando ese efecto. Uno de los motivos más frecuentes es aplicar una cantidad excesiva de base. Cuando se utilizan varias capas para conseguir mayor cobertura, el producto puede acumularse en los pliegues naturales del rostro y hacer más visibles las líneas de expresión.

La falta de hidratación también influye. Cuando la piel está deshidratada, puede presentar una textura menos uniforme y hacer que determinados productos se vean más evidentes. Esto no significa que todas las arrugas aparezcan por falta de agua, sino que una piel bien preparada suele facilitar una aplicación más uniforme.

Otro factor es el acabado de la fórmula. Algunas bases de cobertura alta o de acabado muy mate pueden enfatizar la textura natural de la piel, especialmente cuando se aplican en exceso.

El maquillaje de viernes se basa en una piel glow y detalles de luz estratégicos. GETTY IMAGES

1. Hidrata la piel antes de aplicar la base

Una piel correctamente hidratada permite que el maquillaje se distribuya con mayor facilidad. Comienza con una crema adecuada a tu tipo de piel y presta atención a las zonas donde suelen aparecer líneas de expresión, como el contorno de los ojos, alrededor de la boca y la frente.

No necesitas aplicar una cantidad excesiva. Una capa ligera suele ser suficiente para preparar el rostro. Espera unos minutos antes de continuar para permitir que el producto se absorba.

Si utilizas protector solar, incorpóralo antes del maquillaje y deja que se asiente. Este paso es fundamental en cualquier rutina de cuidado de la piel, independientemente de la edad.

Potencia los cuidado del rostro para hacerle frente al verano Greta Hoffman (Pexels)

2. Elige una base ligera y de acabado natural

Una de las decisiones más importantes es elegir una base que se adapte a la textura y las necesidades de tu piel. Si buscas disimular los poros y las líneas de expresión, no necesariamente necesitas una fórmula de cobertura alta.

Las bases ligeras, fluidas o de cobertura modulable permiten unificar el tono sin crear una capa demasiado gruesa. También puedes optar por fórmulas satinadas o de acabado natural si te gusta que la piel conserve cierta luminosidad.

Evita elegir un producto únicamente porque promete cubrir todas las imperfecciones. La textura, la comodidad y la forma en que se integra con tu piel son igual de importantes.

Especial Vanidades

3. Aplica menos producto y trabaja por capas

Uno de los errores más comunes es distribuir demasiada base desde el primer momento. Para evitarlo, comienza con una pequeña cantidad en el centro del rostro y extiéndela hacia los laterales.

Puedes utilizar una brocha de pelo suave o una esponja ligeramente húmeda para difuminar el producto. Si necesitas más cobertura en alguna zona, agrega una segunda capa muy fina únicamente donde sea necesario.

Este método ayuda a conservar un acabado más ligero y evita que el maquillaje se acumule en las zonas con mayor movimiento facial.

4. Utiliza corrector únicamente donde lo necesitas

No es necesario aplicar corrector en toda la zona de las ojeras ni cubrir cada pequeña imperfección. Cuando se utiliza demasiado producto, puede acumularse en las líneas del contorno de ojos y hacerlas más visibles.

Elige una fórmula fluida y aplica una cantidad pequeña en la esquina interna del ojo o en las zonas que quieras iluminar. Difumina suavemente con la yema del dedo o una esponja.

Si tienes líneas de expresión marcadas, evita llevar el corrector demasiado cerca de todos los pliegues. Es preferible trabajar con poca cantidad y añadir producto solo si hace falta.

5. No abuses de los polvos para sellar el maquillaje

Los polvos pueden ayudar a fijar la base y controlar el brillo, pero aplicarlos en exceso puede dejar una apariencia seca o acentuar la textura de la piel.

En lugar de distribuirlos por todo el rostro, utiliza una brocha pequeña para aplicarlos únicamente en las zonas donde necesitas controlar la grasa, como los laterales de la nariz, el centro de la frente o el mentón.

Si tu piel tiende a ser seca, puedes prescindir del polvo en algunas áreas y conservar un acabado más luminoso.

Sella la base de maquillaje con un polvo ligero Getty Images

6. Elige un primer según las necesidades de tu piel

El primer no es indispensable para todas las personas, pero puede ser útil cuando buscas mejorar la apariencia del maquillaje.

Si tus poros son muy visibles, puedes probar una prebase con efecto suavizante que ayude a crear una superficie visualmente más uniforme. Si tu piel se siente tirante o presenta zonas secas, una fórmula hidratante puede funcionar mejor.

La clave es no mezclar demasiados productos. Una rutina con crema, protector solar, primer y varias capas de maquillaje puede terminar siendo pesada si las texturas no son compatibles o no se dejan absorber correctamente.

7. Apuesta por rubores y productos en crema

Los productos en crema pueden integrarse con facilidad en una base ligera y aportar un

acabado fresco. Un rubor en crema, por ejemplo, permite añadir color a las mejillas sin recurrir a demasiadas capas de polvo.

Los tonos rosa suave, durazno y coral pueden aportar calidez al rostro. Aplícalos con pequeños toques y difumina hacia la parte superior de las mejillas para conseguir un efecto natural.

Si prefieres los productos en polvo, no tienes que evitarlos: simplemente utiliza poca cantidad y procura que la base esté bien integrada antes de aplicarlos.

8. Termina con un spray fijador para integrar las capas

Si notas que el maquillaje se ve demasiado empolvado, un spray fijador puede ayudar a integrar visualmente los productos y aportar un acabado más uniforme.

Elige una fórmula que corresponda a las necesidades de tu piel y aplícala a una distancia adecuada, siguiendo las indicaciones del envase. No necesitas empapar el rostro ni utilizarlo varias veces durante la rutina.

Recuerda que el spray no sustituye la hidratación ni corrige una base demasiado pesada, pero puede ser un buen último paso para mejorar el aspecto final del maquillaje.

Los errores que hacen que tu maquillaje se vea más pesado después de los 40

Además de elegir productos adecuados, conviene revisar algunos hábitos que pueden afectar el resultado. Aplicar demasiada base, utilizar correctores de textura muy densa o sellar todo el rostro con grandes cantidades de polvo son prácticas que pueden enfatizar las líneas y la textura natural de la piel.

También es importante elegir un tono de base que coincida con el color del rostro y el cuello. Un producto demasiado claro u oscuro puede crear contrastes que hacen que el maquillaje se note más.

Por último, no intentes eliminar por completo la textura de tu piel. Los poros y las líneas de expresión son normales. Un maquillaje favorecedor no tiene que convertir el rostro en una superficie sin textura, sino conseguir que la piel luzca uniforme, cómoda y luminosa.