La curiosa tradición de la familia real británica: por qué los príncipes George y Louis llevaban pantalones cortos incluso en invierno

Si has visto fotografías del príncipe George o del príncipe Louis durante sus apariciones públicas, quizá hayas notado un detalle curioso en sus looks: durante años, ambos aparecieron con pantalones cortos incluso en los meses más fríos del año. No se trataba de una elección aleatoria de Kate Middleton ni de una preferencia personal de los pequeños, sino de una costumbre arraigada en la historia de la aristocracia británica.

La tradición establece que los niños de familias de clase alta suelen llevar pantalones cortos hasta aproximadamente los ocho años, momento en el que comienzan a usar pantalones largos. Aunque hoy puede parecer una regla de vestuario extraña, durante generaciones funcionó como una señal social que distinguía a los niños pequeños de los mayores.

El príncipe William y Kate Middleton viven en Windsor Archivo Getty

¿Por qué los príncipes George y Louis llevaban pantalones cortos incluso en invierno?

La explicación está en una antigua norma de vestimenta de las clases altas británicas. Durante mucho tiempo, los pantalones largos se reservaron para los niños mayores y los hombres, mientras que los cortos eran habituales entre los más pequeños, independientemente de la estación del año.

Esta costumbre funcionaba como un marcador social. Vestir a un niño pequeño con pantalones largos llegó a asociarse con las clases medias y con un estilo considerado menos aristocrático.

Aunque las convenciones han cambiado, algunas familias reales han conservado esta forma de vestir como parte de su tradición.

Por eso, ver a George o Louis con las rodillas descubiertas durante una ceremonia oficial no significaba necesariamente que sus padres ignoraran las bajas temperaturas. Su vestuario respondía a una costumbre histórica que priorizaba la edad y el protocolo por encima de las tendencias contemporáneas.

Con solo dos piezas insignia el príncipe Louis logró destacar entre la multitud Getty Images

La tradición de vestir a los niños de la aristocracia británica

El origen de esta costumbre se relaciona con una práctica conocida como breeching, mediante la cual los niños pequeños dejaban de usar vestidos y comenzaban a llevar prendas consideradas apropiadas para los varones.

En siglos anteriores, era habitual que los niños llevaran vestidos durante sus primeros años de vida. Después, alrededor de los cuatro a ocho años, pasaban a utilizar prendas cortas, un cambio que simbolizaba una nueva etapa de su infancia. Con el tiempo, los pantalones cortos se convirtieron en una prenda característica de los niños de familias aristocráticas.

Esta transición no era exclusiva de la monarquía británica: formaba parte de las convenciones de vestimenta de distintas sociedades europeas. Sin embargo, algunas familias de la aristocracia inglesa conservaron la costumbre incluso cuando la moda infantil comenzó a adoptar estilos más prácticos y modernos.

En el caso de los Windsor, la tradición se ha mantenido visible gracias a las apariciones públicas de sus integrantes más jóvenes, cuyas prendas suelen convertirse en tema de conversación entre los seguidores de la familia real.

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El príncipe William y el príncipe Harry también llevaron pantalones cortos

La costumbre no comenzó con George ni con Louis. El príncipe William y el príncipe Harry también aparecieron con pantalones cortos durante su infancia, siguiendo las convenciones de vestuario de la familia.

Las fotografías de William cuando era pequeño muestran conjuntos similares a los que después llevaron sus hijos: camisas, suéteres, pantalones cortos y calcetines largos. En el caso de George, esta prenda se convirtió durante años en uno de los detalles más reconocibles de sus apariciones públicas.

La tradición, sin embargo, no funciona como una norma rígida que se cumpla en todas las ocasiones. Los compromisos oficiales, el tipo de ceremonia y las decisiones de vestuario pueden dar lugar a excepciones.

Diana de Gales y el entonces príncipe Carlos aparecen junto a sus hijos, los príncipes William y Harry, en una fotografía familiar tomada en el Palacio de Kensington. La imagen pertenece a los primeros años de vida de los dos hijos de la pareja. Getty Images

¿A qué edad dejan los niños reales de usar pantalones cortos?

La edad de referencia suele ser alrededor de los ocho años. A partir de ese momento, los niños pueden comenzar a llevar pantalones largos en actos oficiales y otras apariciones públicas.

En 2026, el príncipe Louis, que cumplió ocho años en abril, apareció con pantalones largos durante la ceremonia de Trooping the Colour. El cambio llamó la atención porque durante su infancia había sido fotografiado en numerosas ocasiones con pantalones cortos, una prenda habitual en sus conjuntos más formales.

La transición de George también quedó reflejada en sus apariciones públicas cuando superó esa edad. Estos cambios permiten observar cómo una tradición histórica se adapta a cada integrante de la familia real sin que necesariamente exista una fecha única o una regla absoluta para todos.

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Las reglas de vestuario que siguen los hijos de Kate Middleton y el príncipe William

La ropa es solo una parte de las convenciones que acompañan la infancia de George, Charlotte y Louis. Los niños de la familia real comienzan a familiarizarse desde pequeños con determinadas normas de etiqueta, como los saludos formales, el comportamiento durante las comidas y el protocolo de los actos oficiales.

Al mismo tiempo, Kate Middleton y el príncipe William han expresado su interés en que sus hijos disfruten de experiencias propias de una infancia normal, como jugar al aire libre y pasar tiempo en familia. La princesa de Gales ha hablado públicamente sobre la importancia de esos recuerdos cotidianos y de permitir que sus hijos disfruten de la naturaleza.

Así, la infancia de los pequeños Windsor combina las convenciones asociadas a su posición con la intención de ofrecerles una vida familiar equilibrada.

La próxima vez que veas una fotografía de George o Louis con pantalones cortos, recuerda que

detrás de ese detalle aparentemente sencillo existe una tradición centenaria. Una costumbre que, más allá de la moda, revela cómo la vestimenta ha servido durante generaciones para expresar edad, posición social y pertenencia a una familia.