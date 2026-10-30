¡No es Kate Middleton! Ella es la royal “más educada” del mundo, según las normas de la reina Isabel II

En la familia real británica, la elegancia no solo se refleja en la ropa que llevan sus integrantes. El protocolo, los modales y la capacidad de desenvolverse correctamente en los compromisos oficiales también forman parte de la imagen que proyecta la monarquía.

Y aunque Kate Middleton suele ser una de las figuras más observadas por su impecable presencia, hay otra royal que destaca por una cualidad menos llamativa, pero igualmente importante: su educación.

Se trata de Sophie, duquesa de Edimburgo, esposa del príncipe Eduardo y una de las integrantes más discretas de la institución. Su comportamiento y su manera de cumplir con las responsabilidades reales han contribuido a construir una reputación de elegancia y prudencia, características que también fueron valoradas durante el reinado de Isabel II.

Sophie, duquesa de Edimburgo: la royal que destaca por sus buenos modales

Sophie Helen Rhys-Jones se incorporó oficialmente a la familia real británica tras su matrimonio con el príncipe Eduardo, celebrado el 19 de junio de 1999 en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Desde entonces, ha desarrollado un papel constante dentro de la monarquía, acompañando a su esposo y representando a la institución en distintos compromisos.

En marzo de 2023, el rey Carlos III concedió a su hermano Eduardo el título de duque de Edimburgo, por lo que Sophie pasó a ser conocida como duquesa de Edimburgo.

A diferencia de otras figuras de la realeza que suelen ocupar los titulares por sus elecciones de moda o apariciones públicas, Sophie ha construido una imagen más reservada. Su discreción, constancia y diplomacia son algunas de las cualidades que han sido destacadas por especialistas en la monarquía y el protocolo.

Sophie de Edimburgo. Getty Images

Las normas de etiqueta de Isabel II que marcaron a la familia real

Durante el reinado de Isabel II, el protocolo era una parte fundamental de la vida institucional de la familia real. Los saludos, las reverencias, la puntualidad y la manera de comportarse durante los actos oficiales formaban parte de un conjunto de convenciones que los integrantes de la monarquía debían conocer.

Estas reglas no solo respondían a cuestiones de formalidad: también ayudaban a mantener el orden jerárquico y la imagen pública de la institución. Para quienes se incorporaban a la familia real por matrimonio, aprender a desenvolverse en ese entorno implicaba familiarizarse con tradiciones y códigos que podían resultar desconocidos.

Sophie tuvo que adaptarse a ese universo cuando comenzó su relación con el príncipe Eduardo. Con el paso de los años, su presencia constante en compromisos oficiales y su manera discreta de asumir sus responsabilidades contribuyeron a consolidar su posición dentro de la familia.

La reina Isabel II temía morir en el castillo de Valor por una curiosa razón GETTY IMAGES

¿Por qué Sophie destaca frente a Kate Middleton?

La comparación con Kate Middleton resulta inevitable cuando se habla de las mujeres más observadas de la monarquía británica. Sin embargo, ambas desempeñan papeles distintos y han construido imágenes públicas con características propias.

Kate, princesa de Gales, es una de las figuras centrales de la institución y suele atraer la atención por sus apariciones, sus elecciones de moda y su participación en actos de gran relevancia. Sophie, por su parte, ha desarrollado una presencia más discreta, pero con una agenda institucional y humanitaria constante.

La duquesa de Edimburgo apoya al rey Carlos III en sus funciones y participa en actividades relacionadas con distintas organizaciones benéficas. De acuerdo con la biografía publicada por la Casa Real británica, es patrona de más de 70 organizaciones y dedica buena parte de su trabajo a causas relacionadas con la igualdad de género, la salud, la infancia y el apoyo a personas con discapacidad.

Por eso, su reputación no depende únicamente de sus modales: también está vinculada con la continuidad de su trabajo y la manera en que representa a la monarquía.

Sofía de Edimburgo debutó un elegante corte bob y un rubio más luminoso durante una reciente aparición pública, un cambio de imagen que reafirma su estilo clásico y la coloca entre las royals mejor vestidas del momento.

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Sophie de Edimburgo, una figura clave en la monarquía de Carlos III

Con la reducción del número de integrantes que desempeñan funciones oficiales a tiempo completo, Sophie ha adquirido mayor visibilidad dentro de la familia real. Su experiencia, su relación de larga data con la institución y su disposición para asumir compromisos la han convertido en una figura de apoyo para Carlos III.

Su estilo de representación conserva varios de los valores asociados con el reinado de Isabel II: discreción, disciplina y sentido del deber. Una combinación que demuestra que, dentro de la monarquía, la elegancia también puede expresarse lejos de los reflectores.

Aunque la etiqueta real suele asociarse con reglas estrictas y gestos ceremoniales, la trayectoria de Sophie recuerda que los buenos modales también se construyen con constancia, respeto y una comprensión clara del papel que cada integrante desempeña dentro de la institución.