El expríncipe Andrés enfrenta una nueva investigación tras el regreso de Sarah Ferguson

La familia real británica enfrenta un nuevo capítulo de controversia alrededor del expríncipe Andrés.

La policía de Escocia confirmó que mantiene investigaciones preliminares sobre el tiempo que el hermano del rey Carlos III pasó en el castillo de Balmoral junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, una relación que durante años ha generado cuestionamientos sobre la cercanía del antiguo miembro de la familia real con el financiero estadounidense condenado por delitos sexuales.

La noticia llega en un momento particularmente delicado para los Windsor. Apenas un día antes de que se conociera la nueva investigación, Sarah Ferguson reapareció públicamente en Londres durante un servicio conmemorativo en honor a su expareja, el empresario y antiguo ejecutivo de Fórmula 1 Paddy McNally, quien falleció en julio.

La duquesa de York, que llevaba aproximadamente seis meses sin ser fotografiada en un acto público, acudió acompañada por sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, y sus respectivos esposos.

Aunque ambos acontecimientos no tienen una relación causal confirmada, su coincidencia vuelve a colocar a la expareja en el centro de la conversación sobre las consecuencias que los vínculos con Epstein siguen teniendo para la familia real británica.

Foto de Archivo. Sarah Ferguson y príncipe Andrés. Getty Images

La policía escocesa investiga los encuentros del expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein en Balmoral

De acuerdo con la información difundida el 30 de octubre de 2026, Police Scotland confirmó que había recibido información sobre las estancias de Andrés Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en Balmoral, la residencia privada de verano de la familia real británica ubicada en Aberdeenshire, Escocia.

La investigación se encuentra en una fase muy inicial. En un comunicado, un portavoz de la policía señaló que existen pesquisas activas y que todas las líneas de investigación se desarrollan con base en evidencias, colocando las necesidades de las posibles víctimas sobrevivientes en el centro del proceso.

La información surgió después de que se reportaran señalamientos sobre la posible utilización de la propiedad real para trasladar a mujeres con fines de explotación sexual. Sin embargo, las autoridades escocesas no han confirmado públicamente esos señalamientos ni han precisado qué posibles delitos están examinando.

Los antecedentes se remontan a 1999, cuando Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell visitaron Balmoral. Fotografías divulgadas posteriormente como parte de los archivos relacionados con Epstein parecen mostrar al financiero y al entonces príncipe Andrés durante una actividad de caza en la propiedad.

La nueva investigación vuelve a examinar un episodio que adquiere especial relevancia por el lugar en el que habría ocurrido y por la relación que el antiguo príncipe mantuvo con Epstein.

Sarah Ferguson reaparece en Londres después de meses alejada de la vida pública

Mientras las autoridades escocesas confirmaban las nuevas pesquisas, Sarah Ferguson volvió a aparecer ante las cámaras en un acto social en Londres. La exduquesa de York asistió al homenaje de Paddy McNally, con quien mantuvo una relación sentimental antes de casarse con Andrés en 1986.

Su aparición del 29 de octubre llamó la atención porque fue la primera ocasión en varios meses en la que se le vio públicamente. Durante buena parte de 2026, Ferguson había mantenido un perfil discreto, especialmente después de que volvieran a examinarse sus vínculos pasados con Jeffrey Epstein a raíz de la publicación de nuevos documentos.

La escritora y madre de las princesas Beatriz y Eugenia había pasado parte de ese periodo en los Alpes austriacos y regresó al Reino Unido a finales de agosto. Su presencia en el homenaje familiar y social supone, por tanto, una de sus primeras apariciones públicas desde entonces.

Es importante señalar que Sarah Ferguson no ha sido acusada de cometer delitos relacionados con Jeffrey Epstein. Su relación con el financiero ha sido objeto de atención mediática, pero esto no equivale a una imputación.

Cancelan el libro infantil de Sarah Ferguson Getty Images

¿Qué ha pasado con el expríncipe Andrés tras el escándalo de Epstein?

El caso de Andrés Mountbatten-Windsor ha tenido consecuencias importantes para su posición dentro de la monarquía británica. En octubre de 2025, el rey Carlos III inició el proceso para retirarle sus títulos y honores reales y dispuso que dejara su residencia de Royal Lodge, en Windsor.

A ello se sumó su detención el 19 de febrero de 2026, cuando fue interrogado por sospechas de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Esta investigación está relacionada con las acusaciones de que habría compartido información gubernamental confidencial con Jeffrey Epstein durante el periodo en el que trabajó como representante especial del Reino Unido para

el comercio internacional.

El expríncipe fue puesto en libertad bajo investigación después de ser interrogado. Este procedimiento es distinto de las nuevas pesquisas de la policía escocesa sobre sus encuentros con Epstein en Balmoral.

Andrés ha negado haber cometido irregularidades relacionadas con su relación con el financiero estadounidense y ha rechazado las acusaciones de abuso sexual que Virginia Giuffre presentó en su contra. En 2022 llegó a un acuerdo extrajudicial con ella en el proceso civil que se inició en Estados Unidos, sin admitir responsabilidad.

La familia real británica vuelve a enfrentar las consecuencias del caso Epstein

Las nuevas investigaciones mantienen bajo escrutinio uno de los episodios más delicados para la monarquía británica en los últimos años. La relación entre Andrés y Epstein ha tenido consecuencias que van desde su salida de la vida institucional hasta la pérdida de sus títulos y el cambio de residencia.

La situación también ha afectado la exposición pública de Sarah Ferguson, quien durante décadas mantuvo una relación cercana con Andrés incluso después de su divorcio. Sus apariciones y las de sus hijas continúan siendo observadas en medio de las repercusiones que el caso ha dejado sobre la familia.

Por ahora, la investigación de Police Scotland apenas comienza y las autoridades no han revelado todos los detalles de la información recibida. Lo que sí está confirmado es que el pasado de Andrés con Jeffrey Epstein vuelve a ser objeto de nuevas pesquisas, mientras Sarah Ferguson intenta recuperar gradualmente su presencia en la vida pública.