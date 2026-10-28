El rey Carlos III muestra cómo es el avión real en el que viaja: las imágenes del interior de la aeronave de la Casa Real británica

El rey Carlos III dejó ver una parte de su rutina lejos de los actos oficiales. A través de las redes sociales de la familia real británica, se compartieron fotografías del interior del avión en el que viajó a Bahamas, primera parada de su gira por el Caribe, iniciada el 27 de octubre de 2026.

Las imágenes ofrecen una mirada a los espacios en los que el monarca de 77 años continúa con sus responsabilidades durante los desplazamientos. En una de ellas aparece sentado en un amplio asiento de piel gris, mientras revisa un grueso expediente de documentos sobre una mesa de madera. Al fondo se distinguen otros asientos de cuero y un cojín de cuadros en tonos rojos y amarillos.

La publicación también explica cómo organiza su tiempo cuando está en el aire: lejos de desconectarse por completo, Carlos III aprovecha los trayectos para avanzar en sus obligaciones oficiales.

Rey Carlos III abordando el avión Royal. Getty Images

Así es el interior del avión en el que viaja Carlos III

Una de las fotografías muestra al rey sentado frente a una mesa, concentrado en la lectura de documentos. El espacio cuenta con asientos amplios de piel y una distribución que permite trabajar durante el vuelo.

Aunque las imágenes no ofrecen un recorrido completo por la aeronave, sí permiten conocer algunos detalles del entorno en el que el monarca atiende parte de sus compromisos mientras se traslada de un país a otro.

Es importante precisar que las fotografías corresponden al avión utilizado durante su gira oficial. No se trata necesariamente de una aeronave de uso exclusivo de la familia real, sino de un medio de transporte oficial empleado para sus desplazamientos.

¿Qué hace el rey Carlos III durante sus vuelos?

La publicación de la familia real británica también reveló cómo suele aprovechar el tiempo durante los viajes. Según el mensaje que acompañó las fotografías, Carlos III dedica parte del trayecto a leer documentos informativos, continuar con sus responsabilidades gubernamentales relacionadas con la llamada red box, responder correspondencia y conversar con su equipo de trabajo sobre distintos proyectos.

La red box es el tradicional maletín rojo utilizado por los ministros y el monarca británico para transportar documentos oficiales. En el caso del rey, forma parte de las tareas que mantiene incluso cuando se encuentra fuera del Reino Unido.

Este detalle permite entender que los viajes oficiales no representan una pausa en su agenda. Entre los traslados y las visitas institucionales, el monarca continúa revisando información y atendiendo asuntos relacionados con sus funciones.

Kate Middleton y Principe William. Foto de Archivo. Getty Images

El detalle inesperado en la cabina de los pilotos

Otra de las fotografías compartidas muestra la cabina de los pilotos. Junto a uno de ellos aparece Geoffrey the Giraffe, un peluche de jirafa que forma parte de una iniciativa solidaria relacionada con el Great Ormond Street Hospital, uno de los hospitales pediátricos especializados del Reino Unido.

La campaña Giraffes on Tour lleva a Geoffrey de viaje para recaudar fondos y dar visibilidad a la labor de esta institución. Su presencia a bordo del avión añade un componente benéfico a las imágenes difundidas durante el desplazamiento del rey.

Así serían los últimos días del rey Carlos III (Getty Images)

Carlos III inicia una gira por el Caribe

La publicación se produjo al comienzo de una gira de nueve días por el Caribe. Bahamas fue la primera parada del monarca, quien también tiene previsto visitar Guyana y Antigua y Barbuda.

El recorrido incluye encuentros oficiales y actividades relacionadas con la juventud, el deporte, la conservación, la cultura y la defensa. La visita también se desarrolla en medio de las demandas de distintos sectores caribeños para que el Reino Unido reconozca su responsabilidad histórica en el comercio transatlántico de esclavos.

Durante un encuentro con jóvenes en Nassau, Carlos III reconoció el sufrimiento y las injusticias del pasado, al tiempo que destacó la importancia de construir nuevas oportunidades para el presente y el futuro.

Las fotografías del avión muestran así una faceta cotidiana de una visita marcada por una agenda diplomática: el trabajo que el monarca mantiene durante sus desplazamientos y algunos de los detalles que acompañan sus viajes oficiales.

