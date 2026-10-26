¿Quién era Antonio de Massy? El familiar de los Grimaldi que murió a los 29 años

La familia principesca de Mónaco atraviesa un momento de duelo tras la muerte de Antoine de Massy, quien falleció a los 29 años. El joven, integrante de una rama de la familia Grimaldi y nieto de la princesa Antonieta de Mónaco, fue encontrado sin vida el domingo 25 de octubre en una zona ajardinada del Principado. La noticia fue confirmada por el Palacio del Príncipe, que expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Aunque Antoine no desempeñaba un papel institucional dentro de la monarquía monegasca, su historia estaba estrechamente ligada a la familia principesca y a una de las grandes tradiciones deportivas del país: el tenis. Su muerte, cuyas circunstancias aún están bajo investigación, ha puesto la atención sobre una rama menos conocida de los Grimaldi.

¿Quién era Antoine de Massy y cuál era su parentesco con Alberto de Mónaco?

Antoine de Massy era hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale. Por parte paterna, era nieto de la princesa Antonieta de Mónaco, hermana mayor del príncipe Rainiero III y tía del actual soberano, Alberto II.

Esta relación lo convertía en primo segundo del príncipe Alberto II. Su padre, Christian de Massy, es primo hermano del monarca, por lo que Antoine pertenecía a una rama colateral de la familia principesca.

La princesa Antonieta fue una figura relevante en la historia de la casa Grimaldi. Antes del nacimiento de Carolina de Mónaco, primera hija de Rainiero III y Grace Kelly, llegó a ser considerada heredera presunta del trono. Falleció en 2011, pero su descendencia continúa formando parte de la historia familiar del Principado.

A diferencia de Alberto II, Carolina de Mónaco y otros miembros más visibles de la familia real, Antoine mantenía un perfil público discreto y no ocupaba funciones oficiales en la institución monárquica.

El tenis, la pasión que marcó su vida

Uno de los aspectos más importantes de la vida de fue su relación con el tenis, una afición que comenzó durante su infancia y que también formaba parte de la historia de su familia.

En una entrevista publicada por L’Uomo Vogue en 2012, Antoine recordó que su padre le dio su primera raqueta cuando tenía apenas tres años. El deporte se convirtió pronto en una de sus principales motivaciones y, con el paso del tiempo, comenzó a entrenar con la aspiración de competir al más alto nivel.

Cuando tenía 11 años, se trasladó con su padre a Miami para intensificar su preparación deportiva mientras continuaba con sus estudios. Entre sus objetivos estaba representar a Mónaco en unos Juegos Olímpicos. Admiraba al tenista serbio Novak Djokovic y contaba con el apoyo de su entorno familiar para perseguir esa meta.

Su pasión no surgió de manera aislada. Su abuelo materno, Alexandre-Athenase Noghès, fue un destacado tenista monegasco, mientras que su tía Elizabeth-Ann de Massy presidió la Federación Monegasca de Tenis y el Monte-Carlo Country Club hasta su fallecimiento en 2020.

Actualmente, Mélanie-Antoinette de Massy, prima de Antoine, continúa esa tradición familiar al frente de ambas instituciones y del torneo Rolex Monte-Carlo Masters.

El Palacio del Príncipe destacó precisamente este vínculo en el comunicado con el que confirmó su fallecimiento, al recordar que Antoine, apasionado por el tenis, formaba parte de una historia familiar estrechamente vinculada con este deporte en el Principado.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Antoine de Massy?

De acuerdo con la información publicada por medios locales y retomada por agencias internacionales, Antoine fue encontrado sin vida la noche del domingo 25 de octubre en una zona ajardinada cercana al bulevar de Larvotto, detrás de Villa Sauber, uno de los edificios culturales de Mónaco.

La alerta se produjo después de que un familiar se preocupara por su ausencia en un almuerzo que tenían previsto compartir ese día. Ante la falta de noticias, acudió a la Seguridad Pública del Principado para informar de la situación.

Las autoridades abrieron una investigación para determinar las circunstancias y la causa de la muerte. Según información publicada por Monaco-Matin y recogida por otros medios, una persona fue detenida el lunes en el marco de las primeras pesquisas, después de que los investigadores revisaran imágenes de cámaras de seguridad.

Hasta el momento de las primeras informaciones, las autoridades no habían aclarado si la persona detenida estaba directamente relacionada con el fallecimiento o si podía aportar información como testigo. Tampoco se había hecho pública la causa de la muerte, por lo que no es posible establecer conclusiones sobre lo ocurrido.

El Palacio del Príncipe confirmó la noticia mediante un comunicado en el que el príncipe Alberto II y la princesa Charlène expresaron su tristeza por la pérdida y trasladaron sus condolencias a la familia y a los allegados del joven.

El lugar de Antoine de Massy dentro de la historia de los Grimaldi

La familia Grimaldi ha estado vinculada durante generaciones con la historia política, social y cultural de Mónaco. Sin embargo, no todos sus integrantes desempeñan funciones oficiales ni aparecen habitualmente en actos públicos.

Antoine pertenecía a una de esas ramas familiares cuya historia se entrelaza con la de la casa principesca sin formar parte de su núcleo institucional. Su vínculo con Alberto II procedía de su abuela, la princesa Antonieta, y su vida estuvo marcada por intereses personales, especialmente el deporte.

Su historia también refleja la continuidad de una tradición familiar: el tenis ha ocupado un lugar relevante en varias generaciones de los de Massy y sigue siendo una de las disciplinas deportivas más emblemáticas del Principado.

La muerte de Antoine, a los 29 años, ha causado consternación entre sus familiares y ha llevado a recordar una vida que, aunque alejada del protagonismo habitual de la realeza, estuvo unida a una de las familias más conocidas de Europa.

Mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, el recuerdo público de Antoine de Massy queda ligado a sus raíces familiares y a la pasión por el tenis que acompañó su vida desde la infancia.