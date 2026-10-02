Charlene de Mónaco lleva el traje blanco ideal para ir a la oficina este otoño

Charlene de Mónaco volvió a demostrar que un traje de pantalón puede ser una de las prendas más elegantes para retomar la rutina después del verano. La princesa eligió un conjunto completamente blanco de Etro durante una recepción en el Palacio Principesco de Mónaco, donde acompañó al príncipe Alberto.

El look está compuesto por una blazer cruzada de seis botones dorados, pantalón recto y un top blanco, creando una silueta monocromática que mantiene la atención en la estructura de las prendas. Para completar el estilismo, Charlene llevó zapatos de salón blancos de punta afilada y accesorios dorados muy discretos. Su cabello rubio, peinado con volumen y las puntas ligeramente hacia afuera, terminó de darle un aire moderno al conjunto.

El traje blanco también funciona en otoño

Aunque el blanco suele relacionarse con los meses más cálidos, el look de Charlene demuestra que puede incorporarse al guardarropa de otoño si se apuesta por prendas con mayor estructura.

La clave está en cambiar las piezas más ligeras del verano por sastrería, pantalones rectos, blazers estructuradas y accesorios cerrados. De esta manera, el color conserva su luminosidad mientras la silueta adquiere un carácter más apropiado para la nueva temporada.

El traje blanco también tiene una ventaja para la oficina: funciona como una base neutra que permite incorporar fácilmente zapatos, bolsos o blusas en tonos café, burdeos, gris, negro o camel.

Charlene de Mónaco apuesta por un elegante traje blanco durante una recepción en el Palacio Principesco de Mónaco. El conjunto de sastrería destaca por su silueta estructurada y acabado monocromático, una opción que también puede funcionar para looks de oficina durante el otoño. Michaël Alesi / Palais princier.

Cómo llevar un traje blanco a la oficina

No necesitas copiar el look completo de Charlene para llevar esta tendencia. Una blazer blanca puede combinarse con pantalones negros o café para crear un conjunto más otoñal.

Si prefieres un estilismo monocromático, puedes utilizar diferentes tonalidades de blanco, marfil y crema para evitar que el conjunto se vea demasiado rígido.

Para un ambiente laboral más relajado, una camiseta blanca debajo de la blazer puede sustituir a la camisa tradicional. En una oficina con código de vestimenta más formal, una blusa de cuello sencillo y zapatos de tacón bajo mantienen la misma estética pulida.

El detalle que hace elegante el look de Charlene

La princesa evitó sobrecargar el conjunto. Los botones dorados de la blazer funcionan como el principal contraste del estilismo, mientras que el resto de los accesorios permanece discreto.

Esa decisión permite que la sastrería sea la protagonista. El resultado es un look que puede funcionar tanto para una reunión de trabajo como para una comida o un compromiso después de la oficina.

Además, el traje blanco tiene una ventaja práctica: sus piezas pueden utilizarse por separado durante toda la temporada. La blazer puede combinarse con jeans o una falda, mientras que el pantalón blanco puede llevarse con un suéter de punto en tonos otoñales.

El traje que adelanta una de las tendencias del otoño

La aparición de Charlene coincide con el regreso de la sastrería como una de las fórmulas más importantes para la temporada otoño-invierno. Su elección demuestra que no es necesario recurrir inmediatamente a tonos oscuros para adaptar el guardarropa al cambio de estación.

Un traje blanco bien estructurado puede convertirse en una alternativa elegante para la oficina, especialmente durante las primeras semanas de otoño, cuando todavía se busca conservar algo de la luminosidad de los looks de verano.