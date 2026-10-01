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¿Qué significa el 1 de octubre de 2026? El portal energético que marca el inicio de un nuevo ciclo

La numerología interpreta el 1 de octubre de 2026 como una fecha vinculada con nuevos comienzos, creatividad y cierre de etapas. Esto significa el llamado portal 1/10.

Octubre 01, 2026 • 
Isamar Escobar
Rituales para el portal 10/10

Rituales para el portal 10/10

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Dentro de la numerología y algunas corrientes espirituales, determinadas fechas se consideran momentos simbólicos para reflexionar sobre cambios, intenciones y nuevos comienzos. El 1 de octubre es conocido en estos círculos como el portal 1/10, debido a la combinación del número 1 con el 10, asociado con ciclos y transformación.
Para 2026, la fecha adquiere un significado particular porque el año se reduce al número 1: 2 + 0 + 2 + 6 = 10 y 1 + 0 = 1. En numerología, el 1 suele relacionarse con iniciativa, comienzos y la decisión de avanzar hacia una nueva etapa.

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¿Qué significa el 1 de octubre de 2026 según la numerología?

Al sumar todos los números de la fecha —1 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + 6— el resultado es 12, que se reduce a 3.

El número 3 se relaciona, dentro de la numerología, con comunicación, creatividad y expresión. Una lectura numerológica de la fecha señala precisamente al 1 de octubre de 2026 como un día 3, mientras que el número 1 funciona como una energía secundaria vinculada con los comienzos.
Por eso, la combinación simbólica de esta fecha puede resumirse en tres conceptos, comenzar, expresar y crear.

Portal de la puerta del león del 8 de agosto

Portal de la puerta del león del 8 de agosto

Getty Images

¿Por qué se habla de un nuevo ciclo?

El principal motivo está en que 2026 es considerado un año universal 1 en numerología. Esta secuencia se obtiene al reducir 2 + 0 + 2 + 6 a 1 y, dentro de este sistema, el número representa el inicio de un ciclo de nueve años.

El 1 de octubre se ubica, por lo tanto, dentro de un año que la numerología interpreta como favorable para establecer nuevas intenciones, iniciar proyectos y tomar decisiones relacionadas con el rumbo personal. Esta interpretación pertenece al ámbito espiritual y numerológico, no a una predicción científica.

¿Qué se puede hacer durante el portal 1/10?

Si quieres aprovechar esta fecha desde una perspectiva espiritual, puedes utilizarla como un momento para hacer una pausa y definir qué quieres comenzar antes de que termine el año.
Algunas prácticas asociadas con este tipo de fechas son:

  • Escribir nuevas intenciones: anota tres objetivos que quieras comenzar a trabajar.
  • Cerrar pendientes: identifica aquello que ya no quieres llevar contigo durante los últimos meses del año.
  • Hacer una lista de prioridades: elige un proyecto al que realmente quieras dedicar tiempo.
  • Escribir o crear: el número 3 se relaciona simbólicamente con la expresión y la creatividad.
  • Visualizar el siguiente ciclo: piensa en cómo quieres terminar 2026 y qué quieres construir durante 2027.

No es necesario realizar un ritual específico para aprovechar la fecha. También puede utilizarse simplemente como un momento de reflexión personal.

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El significado del 1 de octubre para comenzar de nuevo

Desde la numerología, el 1 de octubre de 2026 combina la energía simbólica del 1, relacionado con los comienzos, y del 3, asociado con la comunicación y la creatividad.
Por ello, quienes siguen estas interpretaciones consideran que el portal 1/10 puede ser un buen momento para poner en palabras aquello que quieren cambiar, elegir una nueva dirección y comenzar a trabajar en ella.

Los llamados portales energéticos forman parte de creencias espirituales y prácticas de numerología, no existe evidencia científica de que una fecha específica produzca cambios energéticos o determine acontecimientos personales.

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