Portal 8/8: ¿Qué no debes hacer durante el portal del León porque atrae la pobreza?

El 8 de agosto no es un día cualquiera, si sientes que algo se mueve dentro de ti(como una especie de sacudida suave que te impulsa a cambiar de rumbo) es porque estás atravesando el famoso Portal 8/8, también conocido como el Portal del León. Es un momento energético súper potente que, si lo sabes usar bien, puede ayudarte a manifestar abundancia, propósito y claridad. Pero si lo pasas por alto (o peor, si haces ciertas cosas que bloquean esta energía), puedes terminar cerrándole la puerta a todo eso bonito que el universo tiene para ti.
¿Qué se hace en el portal 8 8?
Durante este portal, muchas personas eligen hacer rituales, escribir intenciones, meditar o simplemente darse un tiempo para reconectar con lo que realmente quieren. Es un momento ideal para escuchar a tu intuición, dejar atrás lo que ya no te sirve y abrir espacio a nuevas oportunidades. ¡Nada de prisas, nada de culpas, solo tú, tu energía o el deseo honesto de empezar de nuevo!
¿Cuánto dura el portal 88?
Aunque el día más fuerte es el 8 de agosto, este portal se empieza a sentir desde finales de julio y se mantiene hasta más o menos el 12 de agosto. Es decir, no es solo un día, es un proceso y cada quien lo vive a su manera, pero el 8 es el corazón del movimiento energético, así que vale la pena ponerle atención.
¿Qué no hacer el 8 8 8?
Aquí viene lo que nadie te dice y es súper importante porque hay cosas que es mejor evitar si no quieres bloquear la abundancia y atraer pobreza, no solo económica, sino emocional y espiritual:
- No te quejes todo el día: sí, la vida puede ser difícil, pero este no es el momento para enfocarte en lo que te falta, si lo haces, solo estás amplificando la escasez.
- No critiques ni te compares: lo que ves en otros no define tu camino y en este portal, cada quien está escribiendo su propia historia.
- No tomes decisiones desde el miedo: si algo te mueve fuerte por dentro, escúchalo.
- No hagas rituales solo por moda: si no sientes lo que estás haciendo, es mejor no hacerlo, porque los rituales necesitan intención y coherencia.
- No ignores tus emociones: si necesitas llorar, escribe, gritar o soltar, hazlo.
Este portal no es magia automática, pero sí una oportunidad para mirarte con amor y decidir hacia dónde quieres ir. Lo más bonito es que no necesitas nada costoso, ni ser experta en astrología para conectar con esta energía. Así que este 8/8, respira, siembra tu deseo más honesto y recuerda que no es un día para vivir en automático, sino para escribir tu propio renacer.