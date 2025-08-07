Suscríbete
Portal 8/8: ¿Qué no debes hacer durante el portal del León porque atrae la pobreza?

Toma nota de lo que no te convienen hacer durante el Portal del León, cuando el Sol está en Leo y se alinea con la estrella Sirio y la Tierra.

August 07, 2025 • 
Karen Luna
mujer-de-alto-angulo-leyendo-tarot-en-casa.jpg

Portal 8/8: ¿Qué no debes hacer durante el portal del León?

Freepik

El 8 de agosto no es un día cualquiera, si sientes que algo se mueve dentro de ti(como una especie de sacudida suave que te impulsa a cambiar de rumbo) es porque estás atravesando el famoso Portal 8/8, también conocido como el Portal del León. Es un momento energético súper potente que, si lo sabes usar bien, puede ayudarte a manifestar abundancia, propósito y claridad. Pero si lo pasas por alto (o peor, si haces ciertas cosas que bloquean esta energía), puedes terminar cerrándole la puerta a todo eso bonito que el universo tiene para ti.

¿Qué se hace en el portal 8 8?

Durante este portal, muchas personas eligen hacer rituales, escribir intenciones, meditar o simplemente darse un tiempo para reconectar con lo que realmente quieren. Es un momento ideal para escuchar a tu intuición, dejar atrás lo que ya no te sirve y abrir espacio a nuevas oportunidades. ¡Nada de prisas, nada de culpas, solo tú, tu energía o el deseo honesto de empezar de nuevo!

¿Cuánto dura el portal 88?

Aunque el día más fuerte es el 8 de agosto, este portal se empieza a sentir desde finales de julio y se mantiene hasta más o menos el 12 de agosto. Es decir, no es solo un día, es un proceso y cada quien lo vive a su manera, pero el 8 es el corazón del movimiento energético, así que vale la pena ponerle atención.

concepto-de-numerologia-con-guijarros-de-alto-angulo.jpg

¿Cuánto dura el portal 88?

Freepik

¿Qué no hacer el 8 8 8?

Aquí viene lo que nadie te dice y es súper importante porque hay cosas que es mejor evitar si no quieres bloquear la abundancia y atraer pobreza, no solo económica, sino emocional y espiritual:

  • No te quejes todo el día: sí, la vida puede ser difícil, pero este no es el momento para enfocarte en lo que te falta, si lo haces, solo estás amplificando la escasez.
  • No critiques ni te compares: lo que ves en otros no define tu camino y en este portal, cada quien está escribiendo su propia historia.
  • No tomes decisiones desde el miedo: si algo te mueve fuerte por dentro, escúchalo.
  • No hagas rituales solo por moda: si no sientes lo que estás haciendo, es mejor no hacerlo, porque los rituales necesitan intención y coherencia.
  • No ignores tus emociones: si necesitas llorar, escribe, gritar o soltar, hazlo.
Este portal no es magia automática, pero sí una oportunidad para mirarte con amor y decidir hacia dónde quieres ir. Lo más bonito es que no necesitas nada costoso, ni ser experta en astrología para conectar con esta energía. Así que este 8/8, respira, siembra tu deseo más honesto y recuerda que no es un día para vivir en automático, sino para escribir tu propio renacer.

