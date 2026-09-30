Premios de Belleza Vanidades 2026: los productos que hicieron la diferencia

Hay productos que se quedan en nuestra rutina porque realmente hacen la diferencia. Los Premios de Belleza Vanidades 2026 celebran justamente esas fórmulas que destacan por su ciencia, innovación, efectividad y por los resultados que ofrecen. En esta edición encontrarás una selección de productos de maquillaje y tratamientos que vale la pena conocer.

Esta celebración forma parte de la nueva edición de Vanidades, protagonizada por Kendall Jenner, quien nos habla de una manera de entender la moda desde la discreción, el estilo y ese encanto que la ha convertido en una de las grandes figuras de las pasarelas. También recorremos la historia de Bruce Willis, la despedida de Dolly Parton y el funeral del rey Harald V de Noruega, en una edición que reúne algunas de las historias que están marcando este momento.

Si quieres conocer todos los detalles de los Premios de Belleza Vanidades 2026 y descubrir la lista completa de ganadores, puedes consultarlos en la nueva edición de la revista. Consigue tu ejemplar en tu punto de venta favorito o en plataformas digitales como Magzter. También puedes suscribirte en tususcripcion.com.

Lista de los ganadores de los Premios de Belleza Vanidades 2025

ICONOS

Caudalie - Bruma.

Bruma. Natura Bissé - Diamond extreme.

Diamond extreme. Charlotte Tilbury Skin - Magic cream.

Magic cream. Chanel Beauty - Sublimage.

Sublimage. Orlane - B21 extraordinaire.

Ícono favorito ¿por qué nos gusta?

SUBLIME destaca como favorito por su propuesta de preparar la piel antes de cualquier tratamiento. Este “suero de todos los sueros” ayuda a regenerarla y acondicionarla, creando una base ideal para potenciar la rutina posterior y aprovechar mejor cada paso del cuidado facial.

