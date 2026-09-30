Suscríbete
Síguenos en:
Moda y belleza

El estilo de Andrea Legarreta y Mía Rubín se fusiona en la nueva colección de Philosophy

Madre e hija demuestran que la moda no tiene edad y que el layering perfecto es el mejor aliado para el invierno.

Septiembre 30, 2026
el-estilo-de-andrea-legarreta-y-mia-rubin-se-fusiona-en-la-nueva-coleccion-de-philosophy.png

Si algo nos fascina en Vanidades, es ver cómo el amor de madre e hija trasciende las pantallas y se convierte en inspiración de moda. En esta ocasión, la entrañable dupla formada por Andrea Legarreta y Mía Rubín protagoniza el lanzamiento más esperado del invierno al convertirse en las nuevas embajadoras de Philosophy para su colección Fall/Winter.

el-estilo-de-andrea-legarreta-la-nueva-coleccion-de-philosophy.png

Dos generaciones, una sola visión de la moda

Con su complicidad natural, Andrea y Mía nos enseñan que las verdaderas tendencias no responden a una sola edad ni a un solo molde. Al contrario, se trata de reinterpretar cada pieza para contar tu propia historia. El clóset de invierno deja de ser aburrido y se transforma en un sofisticado lienzo de expresión personal.

el-estilo-de-andrea-legarreta-se-fusiona-en-la-nueva-coleccion-de-philosophy-fall-winter-2026.png

Guía de estilo para el invierno

La firma mexicana Philosophy ha diseñado una propuesta ideal para la mujer contemporánea que busca transitar con gracia de un look casual a un momento sofisticado sin perder la comodidad. Estas son las claves de la temporada que querrás adoptar de inmediato:

  • El arte del layering: superponer capas con elegancia utilizando tejidos acogedores y siluetas fáciles de combinar.
  • Juego de texturas: mezclas audaces que añaden dimensión a cualquier look invernal.
  • Básicos renovados: piezas atemporales pensadas para el día a día que elevan tu estilo de inmediato.
el-estilo-de-mia-rubin-se-fusiona-en-la-nueva-coleccion-de-philosophy.png

Con una presencia cada vez más accesible para las consumidoras mexicanas, Philosophy cuenta con puntos de venta en distintas ubicaciones de Sears y Sanborns, acercando sus colecciones a mujeres que buscan incorporar nuevas tendencias a un guardarropa funcional y versátil.
¡Corre por tus piezas favoritas e inspírate en Andrea y Mía para triunfar esta temporada!

Relacionado
uñas-nails-edad- (1).png
Belleza
¿Qué esmalte usar si tienes las manos delgadas? 10 colores y formas que estilizan los dedos
Septiembre 30, 2026
 · 
Isamar Escobar
Jessica Biel luce un castaño sofisticado y luminoso
Belleza
¿Qué color de pelo elegir en los 30? 7 tonos que iluminan el rostro y ayudan a integrar las canas
Septiembre 30, 2026
 · 
Isamar Escobar
Base de maquillaje
Belleza
Premios de Belleza Vanidades 2026: los productos que hicieron la diferencia
Septiembre 30, 2026
 · 
Karen Luna
Príncipe Harry y Meghan Markle
Realeza
Alerta en la escuela de Archie y Lilibet: Harry y Meghan enfrentan un preocupante incidente
Septiembre 30, 2026
 · 
Isamar Escobar