El estilo de Andrea Legarreta y Mía Rubín se fusiona en la nueva colección de Philosophy

Si algo nos fascina en Vanidades, es ver cómo el amor de madre e hija trasciende las pantallas y se convierte en inspiración de moda. En esta ocasión, la entrañable dupla formada por Andrea Legarreta y Mía Rubín protagoniza el lanzamiento más esperado del invierno al convertirse en las nuevas embajadoras de Philosophy para su colección Fall/Winter.

Dos generaciones, una sola visión de la moda

Con su complicidad natural, Andrea y Mía nos enseñan que las verdaderas tendencias no responden a una sola edad ni a un solo molde. Al contrario, se trata de reinterpretar cada pieza para contar tu propia historia. El clóset de invierno deja de ser aburrido y se transforma en un sofisticado lienzo de expresión personal.

Guía de estilo para el invierno

La firma mexicana Philosophy ha diseñado una propuesta ideal para la mujer contemporánea que busca transitar con gracia de un look casual a un momento sofisticado sin perder la comodidad. Estas son las claves de la temporada que querrás adoptar de inmediato:



El arte del layering : superponer capas con elegancia utilizando tejidos acogedores y siluetas fáciles de combinar.

superponer capas con elegancia utilizando tejidos acogedores y siluetas fáciles de combinar. Juego de texturas: mezclas audaces que añaden dimensión a cualquier look invernal.

mezclas audaces que añaden dimensión a cualquier look invernal. Básicos renovados: piezas atemporales pensadas para el día a día que elevan tu estilo de inmediato.

Con una presencia cada vez más accesible para las consumidoras mexicanas, Philosophy cuenta con puntos de venta en distintas ubicaciones de Sears y Sanborns, acercando sus colecciones a mujeres que buscan incorporar nuevas tendencias a un guardarropa funcional y versátil.

¡Corre por tus piezas favoritas e inspírate en Andrea y Mía para triunfar esta temporada!