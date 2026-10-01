La duquesa Sofía no pudo ocultar su emoción durante el Memorial Day

La duquesa de Edimburgo, Sophie, protagonizó un momento de especial emoción durante su visita al Royal British Legion National Memorial Arboretum, en Lichfield, Staffordshire, donde participó en el REME Memorial Day.

La integrante de la Familia Real británica fue fotografiada mientras se secaba una lágrima durante la ceremonia, en un acto que reunió a miembros del Corps of Royal Electrical and Mechanical Engineers (REME) para conmemorar su historia y rendir homenaje a quienes han formado parte de esta organización militar.

Sophie, condesa de Wessex, observa el Basra Memorial Wall después de asistir a un servicio de dedicación para un nuevo memorial en honor a las enfermeras del Professional and Voluntary Aid Detachment (VAD) que prestaron servicio durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el National Memorial Arboretum, Stafford, Inglaterra, el 4 de junio de 2018. Getty Images

La duquesa de Edimburgo se mostró visiblemente emocionada

Sophie, de 61 años, acudió al evento en su papel como coronel en jefe del Corps of Royal Electrical and Mechanical Engineers, cargo que asumió en 2022 después de que perteneciera durante más de cinco décadas al fallecido príncipe Felipe.

Durante la ceremonia, la duquesa no pudo ocultar su emoción y fue captada llevándose una mano al rostro para secarse una lágrima. El momento ocurrió mientras se desarrollaban los actos conmemorativos en los jardines del Royal British Legion National Memorial Arboretum.

La ceremonia también incluyó la presentación de una nueva pieza conmemorativa elaborada por los propios especialistas en metalurgia del cuerpo militar.

Foto de Archivo. Sophie, condesa de Wessex, durante un servicio de dedicación en el National Memorial Arboretum, en Stafford, Inglaterra, el 4 de junio de 2018. Durante la ceremonia, la integrante de la Familia Real británica fue fotografiada visiblemente conmovida mientras participaba en el homenaje a las enfermeras del Professional and Voluntary Aid Detachment (VAD) que prestaron servicio durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Getty Images

Sophie, cada vez más vinculada a las Fuerzas Armadas

El papel de Sophie dentro del REME forma parte de su creciente participación en compromisos relacionados con las Fuerzas Armadas británicas.

La duquesa asumió el cargo de coronel en jefe en 2022, después de que el príncipe Felipe ocupara esta posición durante décadas. Desde entonces, ha participado en distintos encuentros y actividades relacionados con el cuerpo.

Su presencia en el Memorial Day fue, por tanto, parte de sus responsabilidades institucionales, pero también tuvo un componente especialmente significativo por el carácter conmemorativo de la ceremonia.

El look sobrio que eligió para la ceremonia

Para la ocasión, Sophie apostó por un estilismo completamente azul marino, compuesto por una falda de línea A, blazer y camisa del mismo tono.

Completó el conjunto con botas de ante gris y un bolso pequeño en un tono azul coordinado. El resultado fue discreto y apropiado para una ceremonia de carácter solemne.

El color también permitió mantener un perfil sobrio durante una jornada dedicada a recordar la historia y el servicio de los integrantes del REME.

Sophie, condesa de Wessex, apuesta por un look sobrio y elegante durante uno de sus compromisos oficiales. Esta imagen de archivo corresponde a junio de 2018 y se utiliza únicamente como ilustración. Getty Images

Una agenda especialmente activa

La aparición de Sophie tuvo lugar poco después de su regreso de un viaje oficial a Zambia. Durante las últimas semanas, la duquesa también había participado en otros compromisos públicos, entre ellos las celebraciones por el 80 aniversario de la Royal Mencap Society y una visita a La Haya para participar en el International Civil Society Action Network Forum.

Su agenda refleja el amplio número de causas y organizaciones que forman parte de su trabajo como miembro de la Familia Real.

En esta ocasión, sin embargo, fue su reacción durante la ceremonia la que llamó especialmente la atención: una imagen poco habitual que mostró el lado más personal de Sophie durante un acto dedicado a recordar a quienes han servido en las Fuerzas Armadas.