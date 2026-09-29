Los consejos de Meghan Markle para ser la anfitriona perfecta sin esfuerzo

Recibir amigos y familiares en casa es un arte que combina gastronomía, ambiente y, sobre todo, hospitalidad genuina. Para Meghan Markle, la clave de una velada inolvidable no reside en menús de alta complejidad ni en puestas en escena rígidas, sino en lograr que tanto los invitados como la propia anfitriona disfruten del encuentro de principio a fin.

A través de sus habituales reflexiones y de las publicaciones de su firma de estilo de vida As Ever, la duquesa de Sussex ha lanzado sus icónicas “Notas de anfitriona” (Hosting Notes), una serie de recomendaciones diseñadas para organizar reuniones impecables y sin espacio para el estrés de última hora.

1. La regla de oro: anticipación y preparación previa

“Ten listo todo lo posible antes de que lleguen los invitados”, aconseja la duquesa. Para Meghan, el secreto de un evento que fluya con elegancia es completar la mayor parte del trabajo logístico horas antes de que suene el timbre. Desde cortar ingredientes hasta montar la mesa y seleccionar la lista de reproducción musical, dejar la cocina recogida permite dar una bienvenida serena y dedicada a quienes cruzan la puerta.

2. Guardar un detalle final para la cocina

Aunque la previsión es fundamental, Meghan sugiere reservar una tarea sencilla y visual para terminar en el momento en que los asistentes se acomodan: aderezar una ensalada, emplatar un aperitivo o añadir el toque final a un postre. Este pequeño ritual culinario invita a los presentes a reunirse de forma orgánica en la cocina, rompiendo el hielo e integrando a todos en una atmósfera cálida y relajada.

3. ‘Personal antes que perfecto': el valor de los pequeños detalles

Inspirada en la filosofía que también plasmó en su proyecto televisivo With Love, Meghan, la duquesa insiste en que los invitados valoran la intención por encima de la perfección técnica. Añadir notas de bienvenida escritas a mano, personalizar los marcadores de sitio o preparar sales de baño artesanales para las visitas que se hospedan en casa son gestos significativos que transforman una cena ordinaria en un recuerdo perdurable.

4. Menús sencillos, pero de alto impacto visual

Para evitar quedar “atrapada” en los fogones durante la fiesta, Meghan aboga por platillos que requieran poca intervención durante la reunión. Recetas de inspiración mediterránea, tablas de quesos acompañadas de mermeladas artesanales y platos que se puedan servir al centro para compartir son sus opciones predilectas para favorecer la conversación fluida.

5. Presencia consciente: la mejor cualidad de una anfitriona

Más allá de la vajilla o la iluminación suave, el recurso más valioso de un evento es la propia energía de quien recibe. Al simplificar las labores operativas, la anfitriona puede soltar las presiones, sentarse a la mesa y participar plenamente en las risas y charlas con sus seres queridos. En palabras de la duquesa, “la verdadera elegancia de recibir en casa radica en estar verdaderamente presente”.