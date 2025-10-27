Meghan Markle comparte dulce video de Archie y Lilibet recogiendo calabazas en familia

El espíritu otoñal se apodera de Meghan Marjkle y el príncipe Harry, la pareja se prepara muy entusiasmada para la gran fiesta de Halloween y han llevado a sus hijos, Archie de 6 años y Lilibet de 4, a recolectar calabazas.

La duquesa de Sussex ha compartido una publicación en su perfil de Instagram que recopila una serie de videos que deja ver momentos especiales de su excursión otoñal en un campo de calabazas y maíz, los elementos más emblemáticos de la época.

Meghan Markle y el príncipe Harry se preparan para Halloween con Archie y Lilibet

Fue durante el fin de semana que los duques de Sussex realizaron su divertida excursión familiar junto a sus hijos, el video comienza con una hermosa toma del campo de calabazas con su hermoso color naranja y el temible espantapájaros, para después seguir al pequeño Archie corriendo en un laberinto de maíz.

Otros clips en el video Megan, donde usó el tema “California Dreamin’” de The Mamas & the Papas, muestran a la familia pasando tiempo junta, incluida una toma de Meghan tirando de un carro de calabazas junto a Harry y su hija Lilibet, que viajaba en el carro con las calabazas de otoño.

El príncipe Harry también se puso creativo y talló algunas de las calabazas que consiguieron durante la salida familiar, junto a la madre de Meghan, Doria Ragland, que también participó en el tallado, haciendo un breve cameo hacia el final del video.

“Feliz domingo”, escribió Meghan junto al video.

El método de crianza de Meghan Markle y el príncipe Harry

La última salida de la familia se produce poco después de que Meghan diera un vistazo a su vida en casa en Montecito, California, y específicamente, a una de sus tradiciones en la mesa .

Durante una transmisión en vivo de la Librería Godmothers el miércoles 23 de octubre, Meghan reveló que les pide a sus dos hijos que compartan una “rosa y una espina”, que simbolizan la mejor parte de su día y las cosas que “tal vez no se sintieron tan bien”, mientras cenan juntos por las noches.

“Nuestra hija tiene 4 años, tiene una personalidad muy fuerte y es increíble”, dijo Meghan. “Y ahora está en este momento en el que le pregunto: '¿Cuál es tu rosa y tu espina?’. Y ella responde: ‘Tuve un día fantástico’”.

