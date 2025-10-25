El príncipe Harry y Meghan Markle piden frenar el avance de la inteligencia artificial para proteger a la humanidad

Meghan Markle y el príncipe Harry han expresado en varias ocasiones la importancia de ser conscientes sobre los peligros de usar la Inteligencia Artificial, los duques de Sussex incluso han externado sus miedos sobre cómo puede impactar esta tecnología en sus hijos Archie y Lilibet.

Recientemente han dado un paso más en su lucha contra el uso desmedido de la IA, al unirse a un grupo de famosos que han iniciado un movimiento que busca proteger al ser humano de los peligros de esta tecnología.

Meghan Markle y el príncipe Harry lucha contra la Inteligencia Artificial

El duque y la duquesa de Sussex se unieron a nombres famosos de todo el mundo para firmar una declaración sobre la “superinteligencia” de la IA dirigida a empresas tecnológicas como Google, OpenAI y Meta Platforms que actualmente se esfuerzan por construir una inteligencia artificial que pueda igualar o incluso superar a los humanos.

Su declaración dice: “Exigimos que se levante la prohibición del desarrollo de superinteligencia hasta que haya un amplio consenso científico de que se realizará de forma segura y controlada, y una fuerte aceptación pública”.

En la carta que han firmado empresarios junto a los duques de Sussex, también se exponen algunas de las razones por las que consideran a esta tecnología un peligro:

“Van desde la obsolescencia económica humana y el desempoderamiento, las pérdidas de libertad, libertades civiles, dignidad y control, hasta los riesgos de seguridad nacional e incluso la posible extinción humana”.

¿Qué piensa el príncipe Harry sobre la Inteligencia Artificial?

En la misma carta, el duque de Sussex, habló sobre su idea de cómo debe de funcionar la tecnología en favor del ser humano, y no en su contra.

“El futuro de la IA debe servir a la humanidad, no reemplazarla. Creo que la verdadera prueba del progreso no será la velocidad con la que avancemos, sino la sabiduría con la que dirigimos. No hay segundas oportunidades”.

