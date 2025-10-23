Meghan Markle se va contra Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”

La rivalidad entre Meghan Markle y Kate Middleton sigue dando de qué hablar, los conflictos que comenzaron antes de la boda de los duques de Sussex en 2018, han resurgido y con más fuerza, algunos temen que si ellas no logran arreglar sus diferencias, el príncipe Harry nunca podrá volver con su familia.

Y es que nuevas fuentes aseguran que la duquesa de Sussex está culpando a la princesa de Gales de su fracaso en Netflix y otros proyectos personales, que no han funcionado como ella esperaba.

Meghan Markle culpa a Kate Middleton de su fracaso

De acuerdo con el medio Radar Online, Meghan estaría realmente furiosa, e incluso paranoica, por la mala recepción que ha tenido su proyecto en Netflix, ‘With Love, Meghan’, que se encuentra en los últimos lugares de audiencia en la plataforma.

La fuente del medio asegura que la duquesa de Sussex está convencida de que es víctima de una campaña de desprestigio en el palacio de Buckingham, encabezada por Kate.

“Meghan está furiosa… está segura de que hay un plan organizado para derrocarla, y está convencida de que proviene directamente del Palacio, ha estado contando a sus amigos que la realeza, en particular Kate Middleton, está usando sus contactos mediáticos para sabotear discretamente su trabajo. Para ella, nada de esto es casualidad”, señaló.

Meghan Markle culpa a Kate Middleton de su fracaso Getty Images

Esta misma fuente informó que Meghan cree que Kate quiere verla fracasar y que por eso, sus proyectos no despega como debería de ser.

“No acepta que las críticas tengan algo que ver con el programa en sí. Está convencida de que es la misma maquinaria real la que está en juego: sembrando historias y alimentando la cobertura negativa”.

Y terminó asegurando que Kate: “Está desesperada por verla fracasar porque no pueden soportar la idea de que prospere por sí sola”.

¿Estos rumores sobre Meghan y Kate Middleton son ciertos?

Estas declaraciones salen de nuevo, después de que Netflix renovara su contrato con Meghan Markle y el príncipe Harry, pero bajo otros términos que resultaron menos beneficiosos para los Sussex

Y es que de acuerdo con la plataforma, los resultados que se esperaban de la serie de Meghan, no fueron los esperados, pues tuvieron niveles de audiencia mucho más bajos de lo esperado, y la serie de Harry bajo el nombre de ‘Polo’, fue aún más desastrosa.

