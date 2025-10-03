William rompe el silencio sobre su hermano Harry en una inusual declaración en TV

El príncipe William y el príncipe Harry llevan años distanciados, las diferencias entre los hijos de la princesa Diana comenzaron en 2020, cuando el duque de Sussex decidió renunciar a la corona británica para mudarse junto a su esposa, Meghan Markle a California.

Los conflictos, lejos de solucionarse, se intensificaron en el 2021 cuando Harry y Meghan ofrecieron una polémica entrevista a la presentadora de televisión, Oprah Winfrey, donde expusieron críticas sobre la monarquía.

Luego estrenaron su docuserie en Netflix y para rematar, Harry lanzó su libro autobiográfico ‘Spare’ con fuertes críticas a la familia real.

El príncipe William menciona a su hermano Harry en una entrevista para televisión

Sin embargo, a pesar de todos los conflictos que los han mantenido alejados, el príncipe William mantiene a su hermano Harry presente, y así lo demostró durante una entrevista con Eugene Levy para su serie ‘The Reluctant Traveler’ de Apple TV.

El momento ocurrió cuando Eugene le preguntó sobre el futuro de su hijo, el príncipe George, como rey.

“Es una pregunta interesante, y una pregunta importante”, responde William. “Porque hay muchas cosas que considerar al respecto”.

Fue entonces cuando recordó algunos detalles incómodos sobre su infancia junto a su hermano Harry, y cómo quiere hacer las cosas diferentes para que su hijo no tenga que pasar por lo mismo.

“Obviamente, quiero crear un mundo en el que mi hijo se sienta orgulloso de lo que hacemos, un mundo y un trabajo que realmente impacte positivamente la vida de las personas. Con la salvedad de que espero que no volvamos a algunas de las prácticas del pasado con las que Harry y yo tuvimos que crecer, y haré todo lo posible para asegurarme de que no retrocedamos en esa situación”.

El príncipe William piensa en su hermano Harry en una reciente entrevista Chris Jackson/Getty Images

¿El príncipe William y el príncipe Harry podrían recuperar su relación?

De acuerdo con expertos en la realeza británica, esto podría ocurrir, aunque no en el futuro inmediato, pues aseguran que hay una cuestión de egos y orgullosos que impiden su acercamiento.

Robert Lacey, autor de Batalla de Hermanos , declaró recientemente a PEOPLE: “La ruptura es muy profunda y duradera. No cambiará, en mi opinión, hasta que Harry actúe y se disculpe”.

La historiadora Amanda Foreman añadió: “Todos quieren que suceda en sus términos, pero eso es lo que lo hace imposible”.

En su reciente visita al Reino Unido, el príncipe Harry se pudo reunir con su padre, el rey Carlos III, y aunque aseguran que es un paso importante hacia la dirección correcta, un encuentro con William ha sido imposible.

