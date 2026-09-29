Charles Spencer revela cómo era Diana antes de ser Lady Di: las primeras revelaciones de su nuevo libro

Antes de convertirse en Lady Di, Diana Spencer era conocida dentro de su familia simplemente como la hermana menor de los Spencer.

En Swan Song: Diana, My Sister, su hermano Charles Spencer reconstruye algunos de los momentos que marcaron su transformación y recuerda cómo era Diana antes de convertirse en una de las mujeres más famosas del mundo.

El libro, publicado el 22 de septiembre de 2026, presenta la mirada personal de Spencer sobre la vida de su hermana. Entre los primeros fragmentos difundidos se encuentra uno especialmente revelador sobre el momento en que Diana volvió a encontrarse de cerca con el entonces príncipe Carlos y sobre lo que ocurrió durante un histórico fin de semana en Althorp.

Diana y Charles Spencer de dama de honor y paje a la boda de un primo cercano, Mayo de 1970. © The Spencer Family

Diana comenzó a mostrar una personalidad completamente diferente

Charles Spencer sitúa el comienzo de esta transformación de Diana durante un fin de semana en Althorp, a finales de 1977 o principios de 1978.

La casa de los Spencer recibió durante esos días al grupo habitual de amigos de las hermanas mayores. Spencer recuerda que algo había cambiado en la manera en que todos miraban y escuchaban a Diana.

Ya no era simplemente la hermana pequeña de la casa a la que había que complacer o tolerar. Para él, Diana comenzaba a convertirse en una personalidad interesante por derecho propio.

El autor, Spencer describe una joven con una confianza renovada y un sentido del humor muy particular. Según su recuerdo, Diana tenía una manera rápida, poco convencional y divertida de observar las situaciones que la rodeaban. Spencer también recuerda que, durante su infancia, Diana había sufrido por las dificultades académicas y por la humillación que experimentaba en clase. Pero en aquel momento parecía haber encontrado una nueva seguridad en sí misma.

Lady Diana Spencer durante su infancia, en una fotografía de archivo que muestra a la futura princesa de Gales antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la Familia Real británica. La imagen forma parte del material relacionado con Swan Song: Diana, My Sister, las memorias de Charles Spencer. Getty Images

El fin de semana en que Diana conoció mejor al príncipe Carlos

Fue precisamente durante esa época cuando Diana volvió a encontrarse de cerca con el príncipe Carlos, a quien conocía desde la infancia.

A finales de noviembre de 1977, Carlos llegó a Althorp para pasar un fin de semana como invitado de Sarah Spencer, hermana mayor de Diana. Ambos llevaban viéndose desde el verano.

El domingo por la noche, el padre de Diana organizó una de las cenas más importantes que Spencer recuerda haber visto en Althorp. El motivo era doble: recibir al príncipe Carlos y agasajar también a la reina Margarita de Dinamarca y a su esposo, el príncipe Enrique.

Carlos se sentó entre Raine, la madrastra de Diana, y Sarah. Diana estaba al otro lado de la mesa. Entre los invitados también estaban Robin Leigh-Pemberton, quien posteriormente sería gobernador del Banco de Inglaterra, y Peter Carrington, que más adelante ocuparía el cargo de ministro de Asuntos Exteriores durante el gobierno de Margaret Thatcher.

El lujoso menú de la cena en Althorp

Uno de los detalles más llamativos del extracto es que Spencer no solamente recuerda quiénes estuvieron presentes, sino también lo que se sirvió aquella noche.

El menú estaba compuesto por cuatro platos. Primero se sirvió un vol-au-vent de eglefino y langostinos; después llegó pollo crujiente con salsa de queso y, posteriormente, mousse de chocolate. Después de los platos principales se sirvió devils on horseback, un aperitivo tradicional inglés preparado con ciruelas cocinadas envueltas en tocino.

La cena estuvo acompañada por algunas de las botellas más especiales de las bodegas de Althorp.

Spencer recuerda Château Latour de 1964, Château d’Yquem de 1955, oporto Taylor’s de 1924, el año de nacimiento de su padre y brandy Hine de 1914.

Los detalles gastronómicos forman parte del retrato que Spencer hace de aquella noche y ayudan a recrear el ambiente extraordinario de la reunión familiar en la que Diana y Carlos volvieron a encontrarse.

Carlos se fijó en Diana durante aquella cena

Aunque Diana estaba allí como la hermana menor de Sarah, Spencer asegura que no pasó desapercibida.

Su nueva confianza hizo que llamara la atención de Carlos, quien, según el recuerdo de su hermano, parecía encontrarla encantadora y divertida.

Diana, por su parte, disfrutó de aquel fin de semana de esplendor en Althorp. En una carta posterior a su padre, según cuenta Spencer, Diana escribió que le había gustado el príncipe Carlos y añadió una frase que hoy adquiere especial relevancia: “Está claro que es alguien que necesita esposa”.

Spencer plantea que quizá Diana pensaba que Sarah podría ocupar ese papel. También deja abierta la posibilidad de que, pese a tener apenas 16 años, su hermana estuviera expresando un deseo diferente.

Lo que ocurrió después resulta especialmente significativo: menos de tres años más tarde, Diana y Carlos comenzarían a salir.

La prensa comenzó a perseguir a Diana durante su relación con Carlos

El extracto de Swan Song también muestra el otro lado de aquella historia de amor: la presión mediática.

Spencer explica que la relación entre Diana y la prensa británica comenzó a ser problemática desde que ella apareció en el radar de los medios como posible interés romántico del príncipe.

En noviembre de 1980, durante los primeros días del noviazgo, Diana condujo desde Londres hasta Eton College para recoger a su hermano, algo que hacía con frecuencia. Ambos tenían previsto almorzar en el Hind’s Head, un restaurante de la cercana localidad de Bray al que los llevaba su padre y que él mismo había frecuentado durante su etapa escolar.

Spencer recuerda que el restaurante era conocido entre generaciones de estudiantes de Eton por sus generosas porciones y sus postres especialmente indulgentes.

El Mini Metro rojo que llegó seguido por una docena de coches

Mientras esperaba a Diana desde la ventana de su habitación, Spencer recuerda que se emocionó al reconocer su automóvil: un Mini Metro rojo.

Pero inmediatamente se dio cuenta de que Diana no estaba sola.

Detrás de ella venían una docena de automóviles y una motocicleta. El tranquilo Common Lane, una calle sin salida de Eton, se convirtió en un caos debido al convoy que seguía a Diana.

Spencer describe cómo los vehículos se detuvieron y los periodistas y fotógrafos bajaron rápidamente para rodearla.

Diana tenía entonces 19 años y todavía no era prometida ni esposa de Carlos. Por esa razón, según explica Spencer, no tenía derecho a protección policial y estaba completamente expuesta ante los fotógrafos que la seguían.

La etiqueta de la maleta que reveló que era Lady Diana Spencer

Otro de los episodios que Spencer recupera ocurrió cuando Diana regresó de unos días que había pasado discretamente con la Familia Real en Balmoral.

Cuando apareció públicamente, los periodistas y fotógrafos intentaron descubrir quién era aquella joven relacionada con el príncipe Carlos. Diana se negó a responder y mantuvo silencio frente a las preguntas.

Pero uno de los periodistas perdió la paciencia y le arrebató la maleta.

En el asa había una etiqueta de equipaje colocada por el personal de Balmoral, que servía para facilitar la organización logística de los invitados. Al leerla, la prensa descubrió la identidad de aquella joven: Lady Diana Spencer.

Según el extracto, en aquel momento Diana todavía trabajaba discretamente como ayudante en un jardín de infancia.

Diana y Charles junto a la piscina infantil de Park House, 1966. Foto: © The Spencer Family

El almuerzo de Diana y Charles Spencer bajo la mirada de los fotógrafos

El episodio de Eton no terminó cuando los hermanos entraron al Hind’s Head.

Spencer recuerda que los periodistas se instalaron en el bar del restaurante y que uno o dos permanecieron vigilándolos desde cierta distancia.

Dentro, sin embargo, Diana y su hermano pudieron disfrutar de un momento de cierta intimidad.

Los dos comieron roast beef y una sucesión de platos de verduras que les llevaron las camareras. Spencer recuerda que las empleadas del restaurante estaban emocionadas de poder ver personalmente a Diana, a quien hasta entonces solamente habían conocido a través de los periódicos.

Según su relato, Diana habló con ellas, bromeó y las trató con naturalidad.

El postre favorito de aquel almuerzo

Después del almuerzo, los hermanos compartieron una porción de la famosa tarta de melaza del Hind’s Head. Fue uno de los pocos momentos de tranquilidad antes de volver a salir del restaurante y enfrentarse nuevamente a los periodistas y fotógrafos que esperaban fuera.

Spencer recuerda que, incluso después de haber conseguido fotografías de Diana, los reporteros parecían querer siempre más.

Para él, aquella persecución fue una constante durante la vida pública de su hermana.

Charles Spencer asegura que Diana se enamoró primero de la persona

Uno de los fragmentos más personales del extracto aparece cuando Spencer habla de los sentimientos de su hermana.

Durante años, cuenta, le preguntaron si Diana se había enamorado del príncipe o de la persona que existía detrás del título. Su respuesta es clara desde su propia perspectiva: él siempre estuvo convencido de que Diana se enamoró primero de la persona.

Spencer explica que, durante aquel almuerzo en Eton y en otras conversaciones que mantuvieron durante los primeros meses de la relación, percibió que Diana estaba enamorada de Carlos.

Charles Spencer Foto: Stuart McClymont The Sunday Times News Licensing

Diana quería enamorarse, casarse y tener hijos

El autor también recupera una historia de la infancia de Diana para explicar la importancia que el amor tenía para ella. Según el recuerdo de la niñera de Diana, Mary Clarke, cuando tenía solamente diez años la niña decía que su única ambición era enamorarse, casarse y tener muchos hijos.

También habría asegurado que nunca se casaría a menos que estuviera realmente enamorada, porque consideraba que hacerlo de otra manera podía llevar al divorcio.

Spencer destaca la juventud de Diana al recordar estas palabras y las contrasta con el hecho de que, menos de una década después, su hermana ya estaría casada con el heredero al trono británico.

Diana extrañaba a Carlos cuando él se fue de viaje

El extracto también ofrece un detalle sobre los primeros meses de la relación.

Cuando Diana fue a recoger a Spencer a Eton para aquel almuerzo, el príncipe Carlos acababa de iniciar una gira real de tres semanas por India y Nepal.

Según Spencer, visitar a su hermano era una manera de distraerse durante unas horas de la ausencia de Carlos. El autor recuerda que Diana estaba «suspirando por su amor» y que, en aquel momento, parecía sentir especialmente la distancia del príncipe.

El caballo de Carlos también mostró los sentimientos de Diana

Spencer recupera otro episodio que, según él, permitió al público vislumbrar los sentimientos de Diana.

El caballo favorito de Carlos, Allibar, murió durante un paseo rutinario. Diana fue fotografiada visiblemente afectada por el dolor que la muerte del animal había provocado en el príncipe.

Spencer recuerda además que el año anterior Diana había visto a Carlos quedar segundo en una carrera en Ludlow montando a Allibar. En aquella ocasión lo había animado mientras estaba junto a Camilla Parker-Bowles, a quien Diana entendía que había sido una antigua novia de Carlos.

La primera vez que Diana y Carlos aparecieron públicamente como pareja

El extracto termina con un momento que marcaría el comienzo de otra etapa.

Después de todos aquellos encuentros privados y de los primeros meses de su relación, llegó la primera ocasión en la que Diana y el príncipe Carlos fueron vistos públicamente juntos como pareja.

Para entonces, la joven que unos años antes había estado sentada al otro lado de una mesa durante una cena en Althorp ya se había convertido en el centro de atención de la prensa británica.

Los recuerdos de Charles Spencer permiten reconstruir esa transición desde una perspectiva familiar, la de una adolescente que empezaba a descubrir su personalidad, una joven que se enamoró del hombre que estaba detrás del título y una futura princesa cuya vida comenzaría a desarrollarse bajo una presión mediática extraordinaria.

Estas revelaciones forman parte del relato y los recuerdos personales de Charles Spencer incluidos en Swan Song: Diana, My Sister.