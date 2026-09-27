¿Qué color de uñas elegir según tu piel? La guía de esmaltes más favorecedores después de los 50

A la hora de elegir un esmalte, es fácil dejarse llevar por el color que está de moda o por el tono que se ve espectacular en una fotografía. Sin embargo, un mismo rosa, nude o rojo puede verse completamente diferente dependiendo de la piel.

Después de los 50, cuando muchas mujeres buscan una manicure que aporte luz y una apariencia cuidada a las manos, conocer el subtono de la piel puede convertirse en una herramienta útil para elegir mejor los colores.

No se trata de limitar las opciones, sino de encontrar las tonalidades que crean un contraste favorecedor. Los expertos en manicure recomiendan considerar los subtonos cálidos, fríos y neutros al elegir especialmente los esmaltes nude.

Primero: ¿cómo saber cuál es tu subtono de piel?

Antes de elegir el esmalte, observa tus manos con luz natural. Si las venas de la parte interna de la muñeca se ven predominantemente azules o moradas, es posible que tengas un subtono frío.

Si se perciben verdes, probablemente sea cálido. Cuando resulta difícil distinguir entre ambos, puedes tener un subtono neutro.

También puedes comparar cómo se ve tu piel junto a diferentes tonos de blanco, beige, dorado y plateado. Si los colores cálidos hacen que tu piel se vea más luminosa, probablemente tengas un subtono cálido; si los tonos fríos crean un efecto más favorecedor, puedes tener un subtono frío.

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Si tienes un subtono cálido, apuesta por estos esmaltes

Las pieles con subtonos cálidos suelen tener matices amarillos, dorados o melocotón. En este caso, los esmaltes que contienen pigmentos cálidos pueden crear una combinación especialmente armoniosa.

Los nude beige, durazno, caramelo, terracota, coral y chocolate son buenas opciones. También puedes probar con rojos que tengan una base anaranjada o con tonos rosados cálidos.

Si buscas una manicure discreta, un nude cálido puede ser una alternativa más favorecedora que un beige demasiado grisáceo, que puede hacer que la piel se vea apagada.

Uñas naturales y elegantes. Getty Images

Si tu piel tiene un subtono frío, prueba rosas y malvas

Los subtonos fríos suelen presentar matices rosados, rojizos o azulados. Para ellos, los rosas suaves, malvas, cereza, ciruela y rojos con base azul pueden crear un contraste elegante.

En el caso de los esmaltes nude, un rosa beige o un rosa translúcido puede aportar un resultado mucho más luminoso que un beige amarillento. Los tonos fríos tampoco tienen que ser intensos. Un rosa lechoso, un malva muy suave o un blanco con un ligero matiz rosado pueden funcionar para una manicure discreta y sofisticada.

Si tienes un subtono neutro, tienes más opciones

Las pieles con subtono neutro combinan características cálidas y frías, por lo que suelen ofrecer mayor libertad al elegir colores.

Rosa viejo, nude rosado, beige, malva, terracota suave, rojo clásico y chocolate pueden funcionar dependiendo de la intensidad que quieras conseguir. Una buena estrategia es elegir el color según el efecto que buscas: los tonos claros y translúcidos aportan un resultado delicado, mientras que los colores profundos crean mayor contraste y hacen que la manicure tenga más presencia.

¿Qué nude elegir después de los 50?

El nude no es un único color. Existe una amplia variedad de beige, rosa, durazno, café y tonos translúcidos que pueden adaptarse a diferentes pieles.

Para pieles claras, los rosas pálidos y beige rosados pueden resultar especialmente armoniosos. En pieles medias, los beige rosados, durazno y tonos caramelo pueden aportar calidez. Para pieles morenas y profundas, los tonos café, cocoa, mocha y beige cálido pueden crear un contraste sofisticado.

El objetivo no es encontrar un esmalte idéntico a tu piel. De hecho, los expertos recomiendan evitar que el nude sea exactamente del mismo tono porque puede crear un efecto demasiado plano. Un ligero contraste ayuda a que la manicure tenga mayor dimensión.

¿Y si quieres usar rojo?

El rojo funciona en prácticamente cualquier tono de piel, pero elegir el subtono adecuado puede hacer que se vea todavía más favorecedor.

Si tu piel es cálida, prueba con rojos tomate, coral o con matices anaranjados. Para pieles frías, los rojos cereza, vino y aquellos con una base azul pueden resultar especialmente elegantes.

Si tienes un subtono neutro, puedes experimentar con ambas familias y elegir según la intensidad que quieras darle a tu manicure.

Los tonos oscuros también pueden ser muy elegantes

Después de los 50 no tienes que limitarte a los colores claros. Los esmaltes oscuros pueden aportar sofisticación y convertirse en una excelente opción para otoño e invierno.

Chocolate, espresso, burdeos, ciruela, azul marino y verde oliva son algunas alternativas para cambiar el clásico nude.

En pieles profundas existe, además, una gran libertad para experimentar con tonos intensos. Los expertos señalan que los tonos oscuros pueden ofrecer una amplia variedad de posibilidades, desde cafés y chocolates hasta colores más contrastantes.

El acabado también puede cambiar cómo se

ve el color

El acabado del esmalte puede transformar completamente el resultado.

Los acabados cremosos, brillantes y translúcidos suelen aportar una apariencia pulida y luminosa. Los esmaltes perlados también pueden crear reflejos que captan la luz y dan dimensión a la manicure.

Si quieres un resultado discreto, los acabados sheer o semitransparentes son especialmente versátiles porque permiten que parte de la uña natural se siga percibiendo.

Un truco para saber si el esmalte realmente te favorece

Antes de decidirte por un color, no pruebes el esmalte únicamente sobre el dorso de la mano. Los expertos recomiendan observarlo también cerca de la palma y las yemas de los dedos, ya que esas zonas pueden ofrecer una referencia más cercana a cómo se verá realmente sobre las uñas.

También puedes aplicar una pequeña cantidad del esmalte sobre una uña y observarlo con luz natural. Si la piel alrededor de las uñas adquiere una apariencia grisácea, demasiado roja o apagada, probablemente el subtono del esmalte no sea el más adecuado para ti.