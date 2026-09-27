7 tonos de sombras que serán tendencia este otoño y hacen lucir la mirada más luminosa

Cuando llega el otoño, los tonos de maquillaje suelen adquirir mayor profundidad, pero eso no significa que haya que renunciar a una mirada luminosa.

Esta temporada, las sombras de ojos combinan colores cálidos y sofisticados con acabados satinados, metálicos y ligeramente brillantes que aportan dimensión sin hacer que el maquillaje se vea pesado.

Desde los clásicos tonos chocolate hasta opciones más inesperadas como el verde oliva y el ciruela, estas sombras pueden adaptarse tanto a un maquillaje discreto para el día como a un look más intenso para la noche.

Si estás pensando en renovar tu paleta de sombras para la temporada, estos son los siete tonos que puedes llevar en diferentes intensidades.

7 tonos de sombras de ojos que serán tendencia este otoño

Chocolate

El café chocolate es uno de los tonos más fáciles de incorporar al maquillaje de otoño. Su profundidad permite definir la mirada sin recurrir al negro y funciona tanto como sombra de transición como en un maquillaje ahumado.

Para un efecto luminoso, puedes combinar una sombra chocolate mate en la cuenca con una sombra satinada en tonos beige o dorado sobre el párpado móvil.

El uso de sombras en tonos ocre nunca será desatinado en las temporadas otoño-invierno Pinterest

Bronce

Las sombras bronce aportan calidez y luminosidad de inmediato. El acabado metálico o satinado refleja la luz y puede hacer que la mirada se vea más despierta.

Una de las ventajas de este color es su versatilidad: puedes utilizar una capa ligera durante el día o intensificarla para conseguir un maquillaje de noche.

Utiliza sombras de ojos en tonos nude para un maquillaje natural Freepik

Verde oliva

El verde oliva se convierte en una alternativa sofisticada a los tonos neutros. Su base ligeramente amarillenta permite incorporarlo fácilmente a los maquillajes de otoño sin resultar demasiado llamativo.

Puedes aplicarlo sobre todo el párpado o utilizarlo como delineador difuminado junto a sombras café.

Las sombras en crema pueden ser tus mejores aliadas para lograr un look elegante y moderno si las aplicas correctamente. GETTY IMAGES

Ciruela

El ciruela es uno de los tonos ideales para quienes quieren experimentar con colores más profundos. Su mezcla de rojo y violeta aporta intensidad a la mirada y funciona especialmente bien en maquillajes nocturnos.

Para mantener el rostro luminoso, combínalo con una piel natural y un toque de blush rosado.

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Dorado suave

El dorado no tiene que ser excesivamente brillante para iluminar la mirada. Las versiones suaves, champán o ligeramente metálicas pueden utilizarse en el lagrimal, sobre el párpado móvil o como punto de luz debajo de la ceja.

Este tono combina especialmente bien con cafés, terracotas y bronces.

Sombras doradas para abrir la mirada Getty Images

Terracota

Los tonos terracota mezclan matices rojizos, anaranjados y cafés, convirtiéndose en una opción perfecta para los meses de otoño.

Puedes llevarlo como sombra principal o utilizarlo para crear profundidad alrededor de la cuenca. Si quieres un maquillaje más fresco, combínalo con blush en tonos durazno y labios nude.

Taupe

El taupe, situado entre el gris, el café y el beige, es una alternativa elegante para quienes prefieren maquillajes más discretos.

Su tonalidad neutra permite definir la mirada sin endurecer las facciones y funciona especialmente bien en maquillajes monocromáticos. Para darle mayor luminosidad, puedes combinarlo con una sombra champán o beige satinada.

Esto es lo que debes saber para obtener el mejor maquillaje elegante de noche ArtPhoto_studio / Freepik

¿Qué sombras de ojos favorecen más la mirada?

Además de elegir un color de tendencia, el acabado puede cambiar completamente el resultado. Las sombras satinadas y metálicas reflejan la luz y pueden utilizarse en el centro del párpado o en el lagrimal para crear puntos de luminosidad.

Las sombras mate, por otro lado, son ideales para crear profundidad y definir la cuenca. Una combinación de ambas texturas suele conseguir un maquillaje equilibrado y sofisticado.

¿Cómo llevar las sombras de otoño sin que la mirada se vea apagada?

La clave está en combinar profundidad con puntos de luz. Si utilizas un tono oscuro como chocolate, ciruela o verde oliva, puedes colocar una sombra más clara y luminosa en el centro del párpado.

También puedes aplicar una pequeña cantidad de sombra dorada o champán en el lagrimal. Este detalle puede cambiar por completo el resultado sin necesidad de utilizar demasiados productos.

Otra opción es mantener el resto del maquillaje ligero. Una piel natural, un toque de blush y labios en tonos nude o rosa permiten que las sombras sean las protagonistas.

Este otoño, las sombras de ojos ofrecen muchas posibilidades para experimentar con el maquillaje: desde los clásicos cafés y bronces hasta verdes, ciruelas y terracotas. Lo importante es adaptar la intensidad y el acabado a tu estilo para conseguir una mirada definida, luminosa y sofisticada.