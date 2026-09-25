El estilo de Leonor y su efecto en la moda: 7 prendas que serán tendencia este otoño 2026

En los últimos dos años, el denominado “efecto Leonor” ha pasado de ser una observación de los cronistas de moda a un fenómeno comercial consolidado en la industria textil europea. Cada prenda que la primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia elige para sus compromisos oficiales o salidas informales se convierte en objeto de deseo inmediato, agotando existencias en cuestión de horas.

De cara al otoño 2026, la joven princesa ha dejado ver las líneas maestras de su vestidor de transición: un armario cimentado en la moda española, siluetas que favorecen sin oprimir y una paleta cromática donde conviven los tonos neutros con pinceladas de color vital. A continuación, repasamos las 7 prendas clave inspiradas en el estilo de la princesa Leonor que dominarán las calles este otoño.

1. El traje sastre de dos piezas en tonos borgoña o azul noche

Los trajes pantalón de corte fluido son la piedra angular del armario institucional de Leonor. Este otoño, la tendencia abandona la rigidez ejecutiva para dar paso a chaquetas ligeramente cruzadas y pantalones de caída recta en tonos ricos como el borgoña, el azul marino o el verde botella.

Cómo llevarlo: Con tops de seda o camisetas de algodón básico blanco y calzado plano para restar sobriedad.

2. El vestido midi de punto acanalado

Para las jornadas de entretiempo, Leonor suele recurrir a vestidos de manga larga en tejido de punto ceñido a la cintura pero con vuelo a partir de la cadera. Es la pieza idónea para mantener la calidez sin perder la figura.

El toque Leonor: Combinarlo con botas de caña alta en cuero marrón o mocasines destalonados.

3. La gabardina trench fluida en tono arena, azul marino u oliva

Inspirada en el clasicismo atemporal pero con una caída más ligera y holgada, la gabardina de solapas amplias es la prenda de abrigo indispensable para los días frescos.

Detalle clave: Ajustar el cinturón con un nudo desestructurado en lugar de usar la hebilla tradicional para aportar dinamismo.

4. Vestidos con estampado floral

Lejos de reservarse solo para la primavera, las flores continúan en el vestidor de la princesa durante los meses fríos sobre bases de color café, azul petróleo o negro. Los cortes con cintura definida, escote en “V” y mangas ligeramente abullonadas estilizan la figura y proyectan cercanía.

Combínalo con: Alpargatas de cuña cerrada o botines de ante en tonos tierra.

5. La blusa con cuello victoriano o bordado boho

Un guiño romántico que la princesa suele integrar en sus looks informales. Las prendas confeccionadas en lino o algodón orgánico con calados, nido de abeja o detalles de encaje aportan luz al rostro al instante.

Sugerencia de estilo: Lucirlas por dentro de pantalones de tiro alto para alargar visualmente las piernas.

6. Pantalones palazzo de tiro alto

El corte predilecto de la princesa cuando desea estilizar su silueta. Al entallarse exactamente en la cintura natural y caer en una pata ancha, esta prenda disimula caderas y aporta un aire de elegancia natural.

Imprescindible: Elegir tejidos con cuerpo como la lana fría o la viscosa estructurada para evitar arrugas excesivas.

7. LCalzado con suela track o tacón sensato

En la categoría de calzado, la princesa ha abanderado la transición hacia el confort sin perder el tono formal. Los mocasines o botines en cuero negro o borgoña con suela dentada o tacón ancho (block heel) de 3 a 5 centímetros son el calzado clave del otoño.

Por qué funciona: Aportan estabilidad en eventos prolongados y combinan tanto con sastrería como con pantalones vaqueros rectos.