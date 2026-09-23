¿El labial marca las líneas de tus labios? 7 errores de maquillaje que pueden hacerte ver mayor

Con el paso de los años, los labios pueden perder un poco de volumen y definición, mientras que las pequeñas líneas alrededor de la boca pueden hacerse más visibles. Esto no significa que tengas que renunciar a los labiales intensos o a tus colores favoritos, muchas veces, el resultado depende de cómo preparas y aplicas el maquillaje.

Algunos hábitos pueden hacer que el color se acumule en las líneas, que el contorno se vea menos definido o que los labios parezcan más secos. La buena noticia es que pequeños cambios en la rutina de maquillaje pueden conseguir un acabado mucho más uniforme y favorecedor.

Estos son los errores más comunes y cómo corregirlos.

1. Aplicar el labial sobre labios secos

Uno de los errores más frecuentes es maquillar los labios cuando están resecos o tienen pequeñas zonas descamadas. Al aplicar el color directamente, el producto puede quedarse en las líneas y hacer que la textura se note más.

Antes del labial, aplica una capa fina de bálsamo y deja que actúe durante unos minutos. Después, retira suavemente el exceso con un pañuelo para que la superficie quede hidratada, pero no demasiado resbaladiza.

Aplica el bálsamo labial varias veces al día, especialmente después de comer, beber o lavarte los dientes. GETTY IMAGES

2. Utilizar un delineador demasiado oscuro

Un delineador mucho más oscuro que el labial puede marcar demasiado el contorno y endurecer visualmente la expresión.

Para conseguir un resultado más natural, elige un lápiz parecido al tono de tus labios o ligeramente más intenso que el labial. Además de definir, ayudará a evitar que el color se desplace hacia las pequeñas líneas que rodean la boca.

El delineador puede ser del mismo tono que el labial si buscas un resultado clásico y pulido. Getty Images

3. No definir el contorno de los labios

Con el tiempo, el contorno natural de los labios puede perder definición. Aplicar directamente el labial sin delinear puede hacer que el resultado se vea menos preciso.

Un delineador del mismo tono del labial ayuda a reconstruir visualmente la forma de la boca. Puedes marcar ligeramente el borde natural y, si quieres aportar un poco más de volumen, salir apenas unos milímetros en zonas estratégicas sin exagerar.

4. Elegir fórmulas demasiado secas

Los labiales de acabado completamente mate pueden ser preciosos, pero algunas fórmulas muy secas pueden resaltar la textura de los labios.

Si buscas un maquillaje más fresco, prueba con fórmulas cremosas, satinadas o con acabado ligeramente luminoso. No significa que tengas que abandonar el mate: también puedes elegir fórmulas mate confortables y preparar muy bien los labios antes de aplicarlas.

5. Aplicar demasiadas capas de producto

Más cantidad de labial no siempre significa un mejor resultado. Cuando se acumulan varias capas, el producto puede instalarse en las líneas naturales de los labios y hacerlas más evidentes.

Aplica una primera capa fina, difumínala y agrega producto únicamente donde necesites mayor intensidad. También puedes presionar suavemente los labios sobre un pañuelo para retirar el exceso.

6. No evitar que el labial se desplace

Si el color tiende a salir del contorno y marcar las pequeñas líneas alrededor de la boca, puedes crear una barrera muy fina antes de aplicar el labial.

Después de delinear, utiliza un poco de corrector alrededor del contorno exterior de los labios para limpiar la zona. Evita colocar demasiado producto, ya que una capa gruesa también puede marcar la textura.

7. Llevar siempre el mismo acabado

No todos los acabados favorecen de la misma manera cuando cambia la textura de los labios. Si notas que un labial que antes funcionaba perfectamente ahora marca demasiado las líneas, quizá simplemente necesitas cambiar de fórmula.

Los tonos medios, rosados, nude, malva o terracota con acabados cremosos pueden aportar color sin enfatizar tanto la textura. Para una ocasión especial, también puedes colocar una pequeña cantidad de producto luminoso en el centro de los labios para crear dimensión.

Salma Hayek ha sabido equilibrar perfectamente los tonos de labios nude con maquillajes de ojos oscuros Instagram @salmahayek

¿Cómo conseguir unos labios más definidos con maquillaje?

La clave no está en intentar ocultar por completo las líneas naturales, sino en evitar que el maquillaje las enfatice. Una buena preparación, un delineador adecuado y una cantidad moderada de producto pueden cambiar considerablemente el resultado.

Si tus labios están muy secos, comienza siempre por hidratarlos. Después define el contorno con un lápiz cercano a tu tono natural, aplica el labial en capas finas y utiliza un acabado que resulte cómodo para ti.

El objetivo es que el color acompañe la textura natural de los labios en lugar de acumularse sobre ella. Con estos pequeños ajustes, incluso tus labiales favoritos pueden verse más uniformes, luminosos y favorecedores.