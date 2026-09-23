Último adiós a la princesa Astrid: la familia real noruega se reúne en Ris Church

La familia real noruega volvió a reunirse este miércoles 23 de septiembre para despedir a la princesa Astrid, hermana mayor del fallecido rey Harald V, quien murió el pasado 11 de septiembre a los 94 años.

La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de Ris, en Oslo, el templo cercano a la residencia de la princesa y al que acudía habitualmente. El funeral fue abierto al público y contó con la presencia de miembros de la familia real noruega, representantes de otras casas reales europeas y autoridades del país.

La princesa Astrid murió el 11 de septiembre de 2026 a los 94 años y fue despedida por la familia real noruega en Oslo el 23 de septiembre. Getty Images

La familia real noruega se reúne para despedir a Astrid

El rey Haakon VIII acudió acompañado por la reina Mette-Marit, en lo que representó además el regreso de la monarca a un acto público después del funeral de Harald V. También estuvieron presentes la princesa heredera Ingrid Alexandra y la reina Sonia, viuda de Harald y una de las personas más cercanas a Astrid.

La princesa Marta Luisa también asistió junto a su esposo, Durek Verrett, y sus tres hijas, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah Behn.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la ausencia del príncipe Sverre Magnus, quien ya comenzó sus estudios universitarios en Lisboa. Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit, tampoco estuvo presente en la ceremonia.

El rey Haakon VIII de Noruega y los hijos de la princesa Astrid, Cathrine Ferner, Benedikte Ferner, Alexander Ferner, Elisabeth Ferner y Carl-Christian Ferner, durante el funeral de la princesa Astrid en Oslo, Noruega, el 23 de septiembre de 2026. La princesa Astrid, hermana del rey Harald V, murió el 11 de septiembre a los 94 años. Getty Images

La reina Mette-Marit reaparece tras el funeral de Harald

La presencia de Mette-Marit tuvo un significado especial, ya que esta fue su primera aparición pública después del funeral de Harald V.

La reina se había ausentado de otros compromisos oficiales posteriores debido a sus problemas de salud. Este miércoles, llegó a la iglesia de Ris junto al rey Haakon, Ingrid Alexandra y la reina Sonia.

La familia apareció vestida de negro para la ceremonia, que se celebró apenas dos semanas después del funeral de Estado de Harald.

El rey Haakon VIII de Noruega y la reina Mette-Marit durante el funeral de la princesa Astrid en Oslo, Noruega, el 23 de septiembre de 2026. La princesa Astrid, hermana del rey Harald V, murió el 11 de septiembre a los 94 años. Getty Images

Una despedida abierta al público

A diferencia de otras ceremonias reales, el funeral de Astrid permitió la entrada de ciudadanos que quisieran despedirse de ella.

Las puertas de la iglesia de Ris abrieron antes del comienzo de la ceremonia y numerosas personas acudieron para ocupar un lugar dentro del templo. La iglesia noruega había informado previamente que el funeral sería abierto a todos, aunque debido a la presencia de miembros de la realeza y autoridades se establecieron controles de seguridad.

El féretro de Astrid fue cubierto con la bandera de Noruega y permaneció acompañado por guardias durante la ceremonia. El templo también recibió numerosas coronas y arreglos florales enviados por familiares y diferentes casas reales europeas.

Victoria de Suecia acompaña a la familia noruega

Entre los representantes extranjeros destacó la presencia de la princesa heredera Victoria de Suecia, quien mantiene una estrecha relación con la familia real noruega.

Victoria fue recibida por Marta Luisa antes de entrar al templo y ocupó un lugar junto a la familia durante la ceremonia. También asistieron la princesa Astrid de Bélgica y su esposo, el príncipe Lorenzo, además de representantes de otras monarquías europeas.

La relación entre las familias reales de Suecia y Noruega es especialmente cercana. El rey Carlos Gustavo de Suecia expresó sus condolencias tras conocerse la muerte de Astrid y recordó el vínculo que existía entre ambas familias.

La música también formó parte del último adiós

La ceremonia estuvo acompañada por diferentes actuaciones musicales. La cantante noruega Sissel Kyrkjebø interpretó varias piezas, entre ellas la conocida canción “You Raise Me Up”.

También participó el coro infantil Sølvguttene, uno de los grupos corales infantiles más conocidos de Noruega.

Durante el servicio religioso también hubo palabras de recuerdo para la princesa. El ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, participó en representación del Gobierno noruego y pronunció un discurso dedicado a su vida y legado.

La princesa Astrid de Noruega, hermana del rey Harald V, durante uno de sus compromisos oficiales. Astrid murió el 11 de septiembre de 2026 a los 94 años y fue despedida por la familia real noruega en Oslo el 23 de septiembre. Patrick van Katwijk/Getty Images

¿Quién fue la princesa Astrid de Noruega?

Astrid Maud Ingeborg Ferner nació en 1932 y era la segunda hija del rey Olav V y la princesa Märtha de Suecia. Tras la muerte de su madre en 1954, cuando Astrid tenía 22 años, asumió durante 14 años el papel de primera dama de Noruega, hasta que su hermano Harald contrajo matrimonio con Sonia en 1968.

En 1961 se casó con Johan Martin Ferner, empresario, navegante y medallista olímpico, quien murió en 2015. La pareja tuvo cinco hijos: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian Ferner.

Astrid murió pacíficamente en el Hospital Nacional de Oslo el 11 de septiembre de 2026, a los 94 años.

Su despedida ocurrió apenas dos semanas después de la de su hermano Harald V, cerrando así un periodo especialmente doloroso para la familia real noruega.