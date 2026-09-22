La “complicada” rutina matutina de Harry con Archie y Lilibet que dio pie a una valiosa lección familiar

La faceta paternal del príncipe Harry volvió a ser la gran protagonista durante su reciente e intensa reaparición pública en Londres. Como patrón de la organización benéfica WellChild —labor que mantiene desde hace más de 15 años—, el duque de Sussex asistió a la entrega anual de galardones que reconocen la valentía de niños con enfermedades graves y el esfuerzo incansable de sus cuidadores.

Fue precisamente en este escenario, rodeado de familias y pequeños valientes, donde el hijo menor del rey Carlos III rompió su habitual reserva para compartir una tierna y honesta anécdota sobre la dinámica diaria en su residencia de Montecito con el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

De la tensión mañanera al aprendizaje en el hogar

Al conversar con los padres de uno de los niños premiados, Harry admitió que, como en cualquier hogar con niños pequeños, las mañanas en su casa no siempre resultan pacíficas. El duque relató entre risas cómo una mañana particularmente agitada —marcada por las prisas, los caprichos infantiles y el desorden habitual antes de salir a la escuela— estuvo a punto de abrumar la paciencia de él y de Meghan Markle.

Sin embargo, lejos de dejar pasar el momento con frustración, el príncipe explicó cómo esa experiencia se transformó en una valiosa lección de vida para sus hijos:

“Como padres, todos pasamos por mañanas complicadas donde parece que nada sale como esperas”, comentó Harry durante el encuentro. “Pero más tarde, al reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida y ver la fortaleza con la que estos niños enfrentan verdaderos desafíos cada día, le dije a mi esposa lo importante que es enseñar a Archie y Lilibet a ser agradecidos y empáticos con los demás”.

Inculcar la empatía desde la infancia

El príncipe de 42 años enfatizó que uno de los objetivos principales en la crianza de sus dos hijos es conectarlos con la realidad y enseñarles a valorar la salud y el bienestar. Según reveló en el evento, tras esa mañana caótica, conversó con Archie y Lilibet sobre la suerte que tienen y la importancia de tratar a todas las personas con amabilidad y comprensión.

Esta sincera revelación demuestra cómo la paternidad ha transformado la perspectiva del duque de Sussex, reafirmando que las vivencias con organizaciones como WellChild no solo moldean su agenda pública, sino también la educación de sus hijos en el ámbito privado.

