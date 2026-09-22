Elle Fanning y Michelle Pfeiffer tienen algo que decir sobre ‘Margo’s Got Money Troubles’

Nominadas al premio Emmy, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer demuestran que pueden proyectar el mismo éxito del cine con la serie de Apple TV ‘Margo tiene problemas de dinero’ (que además cuenta con otras seis nominaciones en otras categorías como Mejor Maquillaje, Mejor Vestuario y Mejor Peinado). Michelle ya había sido nominada en el año 2017 con otra serie limitada de Apple TV, ‘El mago de las mentiras’, con Robert De Niro. Pero es la primera nominación para Elle, que además es la favorita, aunque compite con Lisa Kudrow por ‘The Comeback’. Resumiendo, ninguna de las dos tiene tantos problemas como los personajes de la ficción de ‘Margo Tiene Problemas de Dinero’.

- ¿Cómo reaccionaron a la gran noticia del equivalente al premio Óscar de la TV, con las nominaciones al Emmy?

Michelle Pfeiffer: - La verdad, todavía no tuvimos la oportunidad de festejarlo juntas.

Elle Fanning: —Pero tenemos que programarlo, no estuvimos juntas hasta ahora.

- ¿Qué aspectos de la serie creen que se merecen las 8 nominaciones al Premio Emmy?

Elle Fanning: —Hay muchos aspectos que me encantan, por todos los desafíos que tiene mi personaje de Margo. El guion también es demasiado bueno, con todos muy bien detallados. A mí me gustó el hecho de afrontar algo tan nuevo, por el miedo que también me dio al aceptar.

—¿Me equivoco o en los créditos de la serie figura también Dakota Fanning como productora ejecutiva y el esposo de Michelle, David Kelley, como el autor?

Michelle Pfeiffer: —Sí, sí, es cierto.

Fanning: - Con Dakota tenemos una compañía de producción llamada Lewellen Pictures. Y esta serie en particular fue un verdadero trabajo de amor; trabajamos bastante con mi hermana y hace que todo también sea muy especial. Juntas armamos el equipo de filmación; por ejemplo, conseguimos los derechos antes que se publicara el libro que también le habían dado a David, el esposo de Michelle. Y convencerla fue el gran trabajo de él (risas).

—¿Cómo te convencieron, Michelle?

Michelle Pfeiffer: —El libro había estado en la mesa de la cocina durante dos semanas. Y me había intrigado la portada, hasta que pregunté de qué se trataba. Recién ahí, mi esposo me comentó que tenía la opción de los derechos para una serie con Elle Fanning y que estaba seguro de que me iba a gustar porque “hay un personaje en el que todos dicen que podría ser tuyo”. Me sentí halagada. Y acepté.

Todo queda en familia, porque tanto Dakota Fanning como el esposo de Michelle Pfeiffer, David E. Kelley, también están nominados al Premio Emmy en la categoría Mejor Comedia, por compartir el rol de productores ejecutivos. Tampoco es ninguna novedad para David, porque él ya había ganado dos premios, incluso el mismo año 1999, como el productor de la comedia Ally McBeal y la serie dramática The Practice (nadie en Hollywood consiguió semejante logro). En este caso, la nueva serie Margo ‘Tiene Problemas de Dinero’ también se basa en una relación familiar, sobre una adolescente que, después de tener otro estilo de relaciones más íntimas con un profesor, queda embarazada a los 19 años. Es ahí donde surgen los problemas de dinero, para mantener al bebé que ella decide tener como madre soltera, abriendo una página de OnlyFans.

- ¿Ustedes tuvieron alguna vez problemas de dinero?

Michelle Pfeiffer: —Ay, Dios... en mi infancia, sí. Yo no crecí en una familia adinerada. Vivíamos con lo justo hasta fin de mes. Y desde muy joven aprendí el valor de un dólar.

Elle Fanning: —Yo trabajo desde los dos años...

- ¿Y recuerdan al menos lo primero que se compraron con sus trabajos?

Michelle Pfeiffer: —Yo había empezado a trabajar a los 13 años, pero en otros trabajos. Y siendo muy joven, ahorré lo suficiente para comprar un auto, mi primer auto.

- ¿Y Elle?

Elle Fanning: - Cuando tenía 18 años o algo así, me acuerdo que me dejaron comprar algo de Chanel. Mi madre me dijo: “Puedes elegir una sola cosa”, y yo pedí una falda de jean.

- ¿Todavía la tienes?

Elle Fanning: - La tengo, la tengo, sí. Y era porque me fascina la moda que no es para nada convencional.

Era una falda de jean larga, muy hippie, de los años 70. Creerías que no es algo típico de Chanel, pero es lo que eligió mi versión adolescente.

- ¿Fuera de la actuación tuvieron algún otro trabajo?

Michelle Pfeiffer: —Yo tuve muchos trabajos, vendiendo ropa, en una imprenta, un supermercado. Trabajé en una empresa que se llamaba Fuller Brush, vendiendo puerta a puerta cepillos de limpieza. Era una locura. Y mis padres me enseñaron a ahorrar para las épocas de vacas flacas. En ese sentido, siempre fui muy responsable. No ganaba ninguna fortuna, pero trabajando en un supermercado podía vivir bien.

Trabajando como mesera, se podía vivir bien. No podía tener una vida extravagante, pero podía vivir en un

Apartamento decente... aunque hoy en día sea más difícil.

Elle Fanning: —Yo no tuve trabajos fuera de la actuación, pero creo que mis padres se encargaron de enseñarnos con mi hermana Dakota a ser independientes en un nivel financiero, trabajando para vivir, como el personaje de Margo en la serie... Pero en mi caso es difícil hablar de buscar otro trabajo fuera de la actuación, porque es lo que siempre hice. Ni siquiera fui a la universidad, no sabría hacer nada más fuera de la actuación.