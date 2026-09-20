¿Tu maquillaje desaparece con el calor? 6 tips para que dure todo el día después de los 40

Cuando hace calor, el maquillaje puede convertirse en uno de los mayores retos de la rutina de belleza, la base se mueve, el corrector se acumula y el brillo aparece mucho antes de lo esperado. Después de los 40, además, la piel suele necesitar fórmulas y técnicas diferentes para conseguir un acabado duradero sin que el maquillaje se vea pesado.

La solución no está en aplicar más producto, sino en preparar correctamente la piel y elegir texturas ligeras que trabajen a favor de su apariencia natural.

Prepara la piel antes de maquillarte

La duración del maquillaje comienza antes de aplicar la base. Una piel deshidratada puede hacer que algunos productos se adhieran de manera irregular y marquen más la textura.

Limpia el rostro y aplica una crema hidratante ligera, dejando unos minutos para que se absorba antes de continuar. Si tu piel tiende a producir grasa, evita aplicar una capa demasiado abundante de crema en las zonas donde normalmente aparece brillo.

Durante el día, tampoco olvides el protector solar. Si vas a maquillarte, puedes elegir una fórmula que funcione bien debajo de los productos de maquillaje y no deje una sensación excesivamente pesada.

Hidratar tu cara de acuerdo a tu tipo de piel hará que tu maquillaje dure. Getty Images

Menos base puede hacer que tu maquillaje dure más

Cuando hace calor, es tentador utilizar una mayor cantidad de base para intentar conseguir una cobertura que permanezca intacta. Sin embargo, una capa gruesa puede sentirse pesada y terminar moviéndose con el sudor.

Después de los 40, una buena alternativa es utilizar una base ligera o de cobertura modulable y aplicarla principalmente donde necesitas corregir el tono. Puedes difuminarla hacia el resto del rostro para mantener una apariencia más natural.

Si necesitas mayor cobertura, es preferible construirla poco a poco en lugar de aplicar demasiado producto desde el principio.

Elige un corrector ligero y úsalo donde realmente lo necesitas

El corrector puede desaparecer rápidamente de la zona de las ojeras o acumularse en las líneas de expresión cuando hace calor. Para evitarlo, utiliza una cantidad pequeña y difumina muy bien el producto.

No es necesario cubrir toda el área debajo de los ojos. Aplicar el corrector únicamente en los puntos donde necesitas neutralizar oscuridad o pequeñas imperfecciones puede conseguir un resultado más fresco y evitar que la zona se vea cargada.

Sella solo las zonas que lo necesitan

El polvo sigue siendo un gran aliado para prolongar la duración del maquillaje, pero utilizarlo en exceso puede quitar luminosidad a la piel y hacer que las líneas de expresión sean más visibles.

En lugar de cubrir todo el rostro, aplícalo principalmente en la zona T, alrededor de la nariz y en aquellos puntos donde sabes que el maquillaje suele desaparecer primero. Una capa fina será suficiente para fijar la base sin perder el aspecto natural de la piel.

El maquillaje de viernes se basa en una piel glow y detalles de luz estratégicos. GETTY IMAGES

Elige productos de larga duración, pero con acabado natural

Cuando las temperaturas suben, busca productos formulados para resistir el calor y la humedad. Esto puede incluir bases, correctores y máscaras de pestañas de larga duración, especialmente si pasarás varias horas fuera de casa.

En el caso de la piel madura, no todo tiene que ser completamente mate. Un acabado demasiado seco puede restarle frescura al rostro, por lo que las fórmulas de larga duración con acabado natural pueden ser una buena opción.

No retoques todo el rostro durante el día

Cuando aparece brillo, uno de los errores más comunes es añadir más polvo directamente sobre el maquillaje. Después de varias horas, esto puede generar una acumulación de producto que hace que la piel se vea pesada.

Antes de retocar, elimina suavemente el exceso de grasa con un pañuelo absorbente o papel matificante, presionando sobre la piel sin arrastrar el maquillaje. Después puedes aplicar una cantidad mínima de polvo únicamente donde sea necesario.

Este pequeño paso puede marcar una gran diferencia en el resultado final.

Combate las manchas en el rostro con aceite de oliva Getty Images

¿Cómo conseguir que el maquillaje dure después de los 40?

La clave está en encontrar el equilibrio entre preparación, productos ligeros y fijación estratégica. Una piel correctamente hidratada, una base aplicada en capas finas y el polvo únicamente en las zonas necesarias pueden ayudar a que el maquillaje permanezca en mejores condiciones durante el día.

Y si el calor hace que tu maquillaje pierda un poco de perfección después de varias horas, tampoco significa que tengas que empezar de cero. Retirar el exceso de brillo y hacer pequeños retoques suele ser suficiente para recuperar un acabado fresco.

Después de los 40, el objetivo no tiene que ser conseguir una piel completamente mate e inmóvil. Un maquillaje que conserve algo de luminosidad y movimiento puede verse mucho más natural, incluso cuando las temperaturas suben.