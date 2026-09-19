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Belleza

Uñas satinadas elegantes: 5 diseños que son la nueva alternativa al manicure francés

Con un brillo sedoso que atrapa la luz sin recurrir al purpurina ni a los cristales, el acabado satinado se convierte en el nuevo referente de sofisticación para las manos.

Septiembre 18, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Uñas satinadas elegantes

El tono lila satinado es elegante y discreto.

Getty Images

Durante décadas, la manicura francesa ha ostentado el título indiscutible de la opción elegante por excelencia. Sin embargo, para quienes buscan una estética igualmente pulida pero con un giro contemporáneo, las uñas satinadas (satin nails) han llegado para reclamar el trono.

Esta tendencia prescinde del contraste rígido entre la punta blanca y la base rosada. En su lugar, emplea polvos cromados ultrafinos de baja densidad o esmaltes formulados con microperlas que crean un velo de brillo difuso, similar a la textura de la seda o el raso. El resultado es una superficie luminosa, uniforme y visualmente rejuvenecedora que estiliza los dedos al instante.

5 diseños satinados para renovar tu manicura atemporal

1. Satin pearl (perla de peda): Una base rosa palo o nude traslúcido cubierta con un toque imperceptible de polvo nacarado. Ofrece un tono porcelana ideal para uñas cortas o de corte squoval.

2. Champagne glow (brillo champán): Un acabado satinado en tonos dorados muy suaves o arena. Funciona como el neutro perfecto para pieles de subtono cálido o bronceado, capturando destellos bajo la luz solar.

3. Muted lilac satin (lila ahumado): Una alternativa sofisticada a los tonos fríos. Consiste en una capa lila muy diluida con un velo satinado que aporta dimensión sin perder la discreción.

4. Rose gold silk (oro rosa sedoso): Mezcla la calidez del bronce con la delicadeza del rosa. Esta combinación unifica el tono de las manos y disimula de forma impecable las imperfecciones de la uña natural.

5. Soft chrome milk (blanco lechoso satinado): La versión evolucionada de las uñas lechosas. Combina una base blanca semitraslúcida con un brillo perlado sutil, logrando un acabado impoluto e hiperfemenino.

Cómo lograr y cuidar el efecto satinado

Para garantizar un acabado verdaderamente elegante y libre de excesos:

Paso previo obligatorio: La clave del satinado es la lisura de la uña. Es indispensable aplicar una base rellenadora de estrías (ridge filler) antes del color para evitar que los reflejos luzcan desiguales.

Técnica de aplicación: Si utilizas polvo para efecto cromado o satinado, aplícalo con una esponja de látex en movimientos suaves para distribuir la luz sin crear parches.

Sellado: Finaliza siempre con un top coat de secado rápido con acabado brillante clásico o satín ligero para mantener el brillo sedoso libre de descascarillados.

uñas manicura
Marjorie Daphnis
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