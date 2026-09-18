5 colores de pelo que serán tendencia en 2026 y suavizan las facciones después de los 50

Cambiar de color no siempre significa hacer una transformación radical. De hecho, las tendencias de pelo para 2026 apuntan hacia tonos más cálidos, luminosos y multidimensionales, una combinación que puede darle movimiento al rostro y hacer que las facciones se perciban más suaves.

Rubio veneciano: el punto medio entre rubio y pelirrojo

El rubio veneciano, también conocido como strawberry blonde, regresa con fuerza este otoño-invierno. Su mezcla de rubio y reflejos rojizos crea una tonalidad cálida que aporta luz sin convertirse en un rojo demasiado intenso. Vogue México lo señala entre los colores de pelo en tendencia para 2026 y destaca especialmente su luminosidad.

Después de los 50, puede llevarse con reflejos muy finos alrededor del rostro para crear dimensión y evitar que el color se vea plano. El resultado es un cambio visible, pero todavía elegante y natural.

Rubio dorado: luz sin endurecer el rostro

Los rubios demasiado fríos no son la única opción. En 2026, el rubio dorado aparece entre las propuestas de temporada gracias a sus matices miel y cálidos. Firmas como Erdem, Miu Miu y Fendi lo llevaron a las pasarelas, mientras que celebridades como Julia Roberts y Nicole Kidman han explorado versiones más cálidas del rubio.

La clave está en mantener diferentes intensidades de dorado para que el color tenga movimiento. Unas mechas finas alrededor de la cara pueden aportar ese efecto de luz que suaviza visualmente los rasgos.

Castaño iluminado: el favorito para un cambio sutil

Si prefieres mantenerte morena, el castaño iluminado es una de las alternativas más interesantes de 2026. La tendencia consiste en sumar tonos más claros —como caramelo, miel o avellana— sobre una base castaña, creando profundidad sin perder el aspecto natural.

Además, las tendencias generales del año favorecen los castaños ricos y brillantes, especialmente cuando el acabado tiene mucho brillo.

Maple cinnamon: cobre cálido, pero sofisticado

El maple cinnamon lleva el cobre hacia una versión más adulta y discreta. Es un rojo profundo con matices de canela y cobre, lejos de los naranjas demasiado intensos. Para otoño 2026, los expertos destacan precisamente los rojos cálidos y con dimensión porque aportan luminosidad al rostro.

Puede funcionar especialmente bien con raíces ligeramente más profundas y reflejos cálidos distribuidos de manera irregular.

Damson brunette: el castaño con un giro ciruela

Para quienes quieren algo diferente, el damson brunette mezcla una base castaña con matices ciruela, berenjena y rojo violeta. Es una de las propuestas de coloración para otoño 2026 y una manera menos convencional de darle profundidad al pelo oscuro.

Su ventaja está en que el matiz aparece sobre todo cuando la luz toca el pelo, por lo que el resultado cambia según el movimiento y no se siente como un color uniforme.

El secreto está más allá del tinte

A los 50, elegir un color favorecedor no significa limitarse a determinados tonos. La dimensión, el brillo y la forma en que se colocan las luces alrededor del rostro pueden hacer tanta diferencia como el color elegido. En 2026, la tendencia va precisamente por ahí: tonos ricos, naturales y luminosos que se sienten personales, en lugar de una coloración excesivamente perfecta.