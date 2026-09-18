7 colores de uñas poco comunes que hacen lucir más elegantes las manos después de los 50

Hay una forma sencilla de salir de la rutina de la manicure sin recurrir a diseños complicados: cambiar el color. Y si ya hemos visto hasta el cansancio los mismos nudes, rojos y marrones, las tendencias de otoño 2026 traen una paleta mucho más interesante, con tonos que se sienten inesperados pero sorprendentemente elegantes.

La clave está en no pensar que después de los 50 las uñas tienen que ser necesariamente discretas. Chartreuse, verde dirty martini, teal profundo y naranja dorado están entre las propuestas que comienzan a ganar protagonismo, mientras que los acabados magnéticos, metálicos y translúcidos ayudan a que los colores tengan más dimensión.

1. Chartreuse

El chartreuse acaba de convertirse en uno de los colores inesperados del otoño 2026. Es un verde amarillento, vibrante y con mucha personalidad que rompe por completo con la típica paleta otoñal. British Vogue destaca que puede adaptarse según el subtono de la piel: las pieles cálidas pueden optar por versiones más amarillas, mientras que las frías pueden buscar un chartreuse con mayor presencia de verde.

2. Verde dirty martini

Si quieres llevar verde, pero no buscas una manicure demasiado llamativa, el dirty martini green es una opción mucho más sofisticada. Se trata de un oliva turbio y apagado que, según los expertos consultados por Bustle, puede funcionar casi como un neutro. En uñas cortas y naturales tiene un resultado especialmente elegante.

3. Teal profundo

El deep teal mezcla azul y verde para conseguir un tono oscuro que cambia con la luz. Es una alternativa interesante para quienes suelen recurrir al negro o al azul marino, pero quieren algo menos predecible. Con acabado glossy adquiere una profundidad que hace que la manicure se vea más refinada.

4. Naranja dorado

El naranja también cambia de registro esta temporada. En lugar del clásico tono calabaza, la tendencia apunta hacia un naranja dorado, cálido y ligeramente brillante. Su versión cat-eye resulta especialmente interesante porque el efecto magnético hace que el color se mueva con la luz.

5. Ciruela ahumada

El smoky plum lleva el morado hacia un terreno mucho más sofisticado. Tiene una base grisácea que le quita cualquier sensación demasiado dulce y lo convierte en una opción elegante para el otoño. Es, además, una manera de experimentar con un color profundo sin caer nuevamente en el borgoña.

6. Plata perlada

El plateado perlado merece regresar al radar. La tendencia de las llamadas grandma manicures, inspirada en esos esmaltes plateados y escarchados que fueron populares décadas atrás, regresó con fuerza en 2026 y ya ha sido vista en celebridades como Gwyneth Paltrow y Sarah Jessica Parker. La versión actual se siente mucho más delicada cuando se lleva con un brillo perlado en lugar de un metalizado completamente opaco.

7. Oro viejo

El oro viejo se aleja del dorado amarillo y brillante para apostar por un metal más apagado, casi envejecido. Los acabados metálicos forman parte de las tendencias de manicure de 2026, y Vogue también señala el regreso de los metales mate como una de las direcciones interesantes del año.

El detalle que hace la diferencia

Si alguno de estos tonos parece demasiado atrevido para llevarlo completamente opaco, el acabado puede cambiar la historia. Los jelly, cat-eye, perlados y metálicos están aportando movimiento a las manicures de 2026, haciendo que incluso los colores más intensos se sientan ligeros y sofisticados.

Después de los 50, elegir una manicure elegante no significa limitarse a una lista de colores “favorecedores”. También se trata de encontrar tonos que tengan personalidad y una textura que juegue con la luz. Esta temporada, precisamente ahí está lo interesante: las manos pueden convertirse en el detalle más inesperado del look.