Príncipe Harry reaparece en Reino Unido y recauda 2.2 millones de dólares para los Invictus Games

El príncipe Harry volvió a aparecer públicamente en Reino Unido durante los primeros Invictus Spirit Awards, celebrados el 17 de septiembre en el Old Royal Naval College de Greenwich, en Londres. El evento, organizado para reconocer a integrantes de la comunidad de los Invictus Games, consiguió recaudar 1,667,985 libras esterlinas, alrededor de 2.2 millones de dólares, destinados a la Invictus Games Foundation.

La ceremonia marcó además la primera aparición pública del duque de Sussex en Reino Unido desde su regreso al país. Harry llegó al evento vestido de etiqueta y portando algunas de sus condecoraciones militares. Durante su llegada, conversó con asistentes y posó para fotografías antes de participar en la ceremonia.

Príncipe Harry regresa a los eventos públicos en Reino Unido

El regreso del príncipe Harry a los actos públicos en Reino Unido ocurre después de que el duque de Sussex y su familia volvieran al país. En el evento, Harry habló sobre el significado de los Invictus Games y el impacto que la iniciativa ha tenido en militares y veteranos que han atravesado procesos de recuperación.

Meghan Markle no acompañó a Harry durante la ceremonia. Sin embargo, también estuvo vinculada con los primeros Invictus Spirit Awards, ya que formó parte del grupo de jueces encargado de seleccionar a los ganadores de los reconocimientos.

¿Cuánto dinero recaudó el príncipe Harry para los Invictus Games?

Los primeros Invictus Spirit Awards consiguieron reunir 1,667,985 libras esterlinas, una cifra equivalente a aproximadamente 2.2 millones de dólares. Los recursos serán destinados a la Invictus Games Foundation y a sus programas de apoyo para militares y veteranos heridos, lesionados o enfermos.

Los Invictus Games fueron creados por el príncipe Harry en 2014 como una competencia deportiva internacional para militares y veteranos que enfrentan lesiones o enfermedades relacionadas con su servicio. Con los años, el proyecto se ha convertido en una comunidad internacional que utiliza el deporte como parte de los procesos de recuperación y rehabilitación.

El príncipe Harry, duque de Sussex, posa con integrantes de la banda de los Irish Guards a su llegada a los primeros Invictus Spirit Awards de la Invictus Games Foundation, celebrados en el Old Royal Naval College de Greenwich, Londres, el 17 de septiembre de 2026. Getty Images

El discurso del príncipe Harry durante los Invictus Spirit Awards

Durante la ceremonia, Harry destacó las historias de distintos integrantes de la comunidad Invictus que han continuado enfrentando nuevos desafíos después de participar en los juegos. En su intervención habló de veteranos que han escalado el Everest, cruzado el Atlántico, llegado a los polos y establecido diferentes récords deportivos.

El duque de Sussex también hizo referencia a las consecuencias que dejan los conflictos militares y señaló que las lesiones pueden ser tanto visibles como invisibles. Su discurso estuvo centrado en reconocer los procesos personales de recuperación y los logros alcanzados por los integrantes de la comunidad Invictus.

El príncipe Harry, duque de Sussex, participa en un panel durante el lanzamiento de INSPIRE: Invictus Games Birmingham 2027, un programa educativo inspirado en los Invictus Games, durante su visita a Ninestiles School en Birmingham, Inglaterra, el 18 de septiembre de 2026. Getty Images

¿Quiénes ganaron los primeros Invictus Spirit Awards?

La primera edición de los Invictus Spirit Awards reconoció a seis integrantes de la comunidad. Entre los premiados estuvieron Hari Budha Magar, quien recibió el Resilience Award; Ken Fisher, reconocido con el Invictus Champion Award; Francisco Pedraza Osorio, ganador del Invictus

Community Award, y Oksana Horbach, quien recibió el Invictus Movement Award.

También fueron reconocidos Nick Booth, con el Invictus Legacy Award, y Temuri Dadiani, ganador del Henry Worsley Award.

La ceremonia buscó poner en primer plano las historias de recuperación, resiliencia y transformación de quienes forman parte de la comunidad Invictus, mientras que los fondos recaudados permitirán continuar desarrollando programas de apoyo durante todo el año.

¿Cuándo serán los próximos Invictus Games?

La próxima edición de los Invictus Games se celebrará en Birmingham, Reino Unido, en 2027. El encuentro reunirá nuevamente a militares y veteranos heridos, lesionados o enfermos para participar en distintas disciplinas deportivas y continuar con el espíritu de recuperación que dio origen al proyecto.