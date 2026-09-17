El hermano de Lady Di revela lo que el rey Carlos III supuestamente le dijo tras su muerte y Buckingham Palace responde

La publicación de las primeras páginas de las memorias de Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, ha reavivado uno de los capítulos más dolorosos de la familia real británica. El libro, que llegará a las librerías este mes, recupera detalles sobre los días posteriores a la muerte de la princesa y una conversación que, según su autor, mantuvo con el entonces príncipe Carlos.

¿Qué cuenta el hermano de Diana sobre el rey Carlos III?

En Swan Song: Diana, My Sister, Charles Spencer recuerda los días posteriores al accidente automovilístico que terminó con la vida de Diana el 31 de agosto de 1997, cuando ella tenía 36 años.

De acuerdo con el relato publicado como adelanto del libro, Spencer recibió información sobre los preparativos del funeral y expresó su desacuerdo con que sus sobrinos, los príncipes William y Harry, caminaran detrás del féretro de su madre durante el cortejo fúnebre.

William tenía entonces 15 años y Harry, 12. Spencer sostiene que Diana no habría querido que sus hijos atravesaran públicamente aquella situación de duelo.

Diana de Gales y el entonces príncipe Carlos aparecen junto a sus hijos, los príncipes William y Harry, en una fotografía familiar tomada en el Palacio de Kensington. La imagen pertenece a los primeros años de vida de los dos hijos de la pareja. Getty Images

La conversación que Charles Spencer recuerda en sus memorias

Según Spencer, después de manifestar su oposición a la participación de los adolescentes en el cortejo, recibió una llamada del entonces príncipe Carlos.

El hermano de Diana describe la conversación como tensa y asegura que Carlos habló con enojo sobre la decisión. En su libro, Spencer afirma que, durante aquella llamada, el entonces heredero al trono hizo un comentario sobre la manera en que el recuerdo de Diana permanecería después de su muerte.

La frase que Spencer atribuye a Carlos es: “Rest assured, we’ll forget her soon enough”, que puede traducirse como: “Ten por seguro que la olvidaremos pronto”. Es importante señalar que se trata del relato personal de Charles Spencer en sus memorias y no de una afirmación independiente que haya sido comprobada.

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Buckingham Palace responde a las declaraciones

La publicación del extracto provocó una respuesta poco habitual de Buckingham Palace. La Casa Real normalmente evita comentar públicamente el contenido de libros sobre miembros de la familia real.

En esta ocasión, un portavoz señaló que el rey es consciente de que el dolor provocado por una pérdida puede afectar el juicio y la memoria incluso muchos años después. La declaración cuestiona de esta manera el recuerdo que Spencer presenta en su libro, aunque no entra a reconstruir públicamente aquella conversación de 1997.

La respuesta se produjo después de que un medio de noticias internacional comenzara a publicar extractos de Swan Song: Diana, My Sister, cuyo lanzamiento está previsto para el 22 de septiembre de 2026.

¿Por qué William y Harry caminaron detrás del féretro de Diana?

El episodio que Spencer recuerda está relacionado con una de las imágenes más recordadas del funeral de Diana.

El 6 de septiembre de 1997, William y Harry caminaron junto a otros miembros de la familia real detrás del féretro de su madre durante el recorrido entre el palacio de Buckingham y la Abadía de Westminster.

Spencer sostiene en sus memorias que inicialmente se opuso a que los adolescentes participaran porque consideraba que no era lo que Diana habría querido para ellos. El propio Harry ha hablado públicamente años después sobre lo difícil que fue aquella experiencia.

El príncipe Carlos, Charles Spencer, William y Harry acompañaron el féretro de Diana de Gales tras el servicio funerario en la Abadía de Westminster, el 6 de septiembre de 1997. La imagen forma parte de uno de los momentos más recordados del funeral de Lady Di. Getty Images

Las memorias de Charles Spencer vuelven a poner a Diana en el centro

Charles Spencer, noveno conde Spencer, fue una de las figuras más cercanas a Diana durante su vida y pronunció el famoso discurso en su funeral en Westminster.

En Swan Song, el aristócrata asegura que busca ofrecer su propia versión de acontecimientos relacionados con su hermana y corregir lo que considera relatos inexactos sobre su vida y su muerte. El libro también abordará otros episodios de la relación entre Diana y la familia real. La publicación llega además casi tres décadas después de la muerte de Diana, un periodo en el que la relación entre la familia Spencer y la Casa Real ha seguido siendo objeto de interés público y debate.

Por ahora, la declaración de Buckingham Palace y el relato de Spencer representan dos versiones distintas sobre un episodio ocurrido hace casi 30 años, y la conversación descrita en las memorias no cuenta con una confirmación independiente.